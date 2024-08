O Pará tem o orgulho de dizer que é o estado a conquistar o maior crescimento na história do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Crescemos 1,3 ponto no Ideb entre as edições de 2021 e 2023, o que configura o maior avanço obtido por um estado neste indicador, que é o mais importante para medir a qualidade da educação no Brasil.

Para melhor compreender o ritmo da aceleração conquistada pelo Pará no indicador de 2023, temos que analisar o avanço a cada dois anos. Até o Ideb 2023, nenhum estado havia crescido mais que 0,7 ponto no ensino médio entre as edições. O nosso aumento de 1,3 ponto corresponde a quase o dobro do que havia sido até então o maior crescimento histórico.

Dessa forma, saímos da 26ª posição no resultado de 2021, entre as redes estaduais, na etapa do ensino médio, para a 6ª posição no Ideb 2023.

Esse salto gigantesco teve como ponto central o aprendizado de crianças e jovens e representou um esforço coletivo para garantir que todos os estudantes paraenses tivessem acesso a uma educação de qualidade, capaz de prepará-los para os desafios futuros.

No início do mandato, em 2019, encontramos uma rede absolutamente sucateada, desde a infraestrutura física até os indicadores sofríveis. Amargávamos os últimos lugares no Ideb. Tivemos, ainda, uma pandemia no caminho, em 2020. Na edição do penúltimo Ideb, entre as redes estaduais, ocupávamos a 22ª posição nos anos iniciais, a 25ª nos anos finais e o 26º lugar no ensino médio. Com o Ideb 2023 divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), somos o 17º lugar nos anos iniciais, o 8º nos anos finais e 6º no ensino médio.

Em 2023, no nosso segundo mandato, demos início a uma transformação significativa, chegando à raiz dos problemas enfrentados pela rede estadual da educação paraense. Sabemos que não há bala de prata na educação. Por trás desse resultado, há uma série de medidas que foram tomadas e que demonstram um compromisso sólido com a transformação e melhoria contínua do sistema educacional paraense. Por outro, garantimos o "feijão com arroz", que são 200 dias letivos, cinco horas diárias de aulas, professor ensinando e estudante aprendendo.

Demos início a investimentos significativos nas áreas de infraestrutura, merenda e transporte escolar. Criamos projetos pedagógicos inovadores e fortalecemos a valorização dos servidores. Essas ações tiveram um impacto direto e positivo na vida dos mais de 500 mil estudantes e cerca de 30 mil servidores da rede pública estadual de ensino do Pará.

O valor destinado à merenda escolar teve um aumento notável de 416%, passando de R$ 0,36 para R$ 1,50 por estudante. O investimento no transporte escolar também foi ampliado em 50%, garantindo que mais alunos tivessem acesso seguro e regular às escolas.

Dar autonomia à gestão escolar foi um passo fundamental para o bom funcionamento do cotidiano das escolas. Instituímos o programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep), que entre 2023 e 2024 já repassou mais de R$ 137 milhões às 995 unidades da rede estadual de ensino. Esse programa representa muito mais autonomia às escolas para atenderem às suas necessidades específicas de funcionamento e desenvolvimento.

Segundo um estudo do Movimento Profissão Docente, o Pará paga o segundo melhor salário inicial para professores no Brasil. Esse reconhecimento evidencia o compromisso do Estado em atrair e reter profissionais qualificados, tornando a carreira docente mais atraente e sustentável.

Nesse processo de política de valorização dos servidores da educação, instituímos o programa Escola que Transforma, que irá contemplar, com até mais 3,5 salários, os profissionais que atingirem as metas propostas no Ideb.

Após 34 anos sem distribuir material didático próprio, professores da rede estadual paraense elaboraram, em parceria com associações, coleções sobre alfabetização e também de matemática e língua portuguesa para todas as séries da educação básica. Foi um trabalho minucioso, que trouxe opções que dialogassem com a realidade dos estudantes paraenses.

Em uma iniciativa inédita no Brasil, cada um dos melhores estudantes das 19 mil turmas das escolas estaduais do Pará estão sendo beneficiados com um auxílio financeiro no valor de R$ 10 mil através do programa Bora Estudar. Com o recurso, os estudantes e suas famílias estão fazendo reformas e melhorias nos espaços de estudos de suas casas.

Nosso coração está transbordando de alegria, orgulho e gratidão por esse resultado. Não vamos nomear, para não cometermos injustiças, mas a equipe da rede pública estadual de educação do Pará é motivo de orgulho aos paraenses. São servidores que têm muito claro o propósito de o porquê de estarem ali, pensando o tempo todo nos estudantes, como deve ser.

O avanço alcançado pelo estado do Pará no Ideb 2023 é um testemunho do poder do esforço conjunto. Sem o comprometimento e a dedicação de todos os envolvidos, seria impossível alcançar esse resultado.

Essa conquista é um lembrete de que o desenvolvimento educacional depende de uma abordagem integrada e colaborativa, que envolve equipe escolar, estudantes e, principalmente, toda a sociedade.