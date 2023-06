Leitores comentam a importância das lives presidenciais para acompanhar governo

Nesta semana, a Folha perguntou aos leitores suas opiniões sobre as lives presidenciais transmitidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o atual mandatário Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Confira a seguir algumas respostas.

É uma maneira necessária do governo contar sua história e ouvirmos o presidente sem edição da mídia.

Julia Felmanas (São Paulo, SP)



Perda de tempo. Se, ao invés de lives, os políticos cumprissem o que prometeram, não haveria necessidade de se fazer propaganda "chapa branca" para justificar as incompetências. Passados quase seis meses de governo penso que Lula deveria falar menos de Bolsonaro e fazer mais pelo país, razão dele ter sido eleito.

Carlos de Antonio (Brumadinho, MG)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o jornalista Marcos Uchôa durante o "Conversa com o Presidente", no Palácio da Alvorada. - Ricardo Stuckert/PR

Acho válidas desde que não sirvam para divulgar fake news. Devem ser instrumentos para prestar contas à população das ações do governo.

Helena Trindade (Rio de Janeiro, RJ)



Totalmente desnecessárias.... Presidentes não devem estar vulgarizando as conversas.

Daniel Moura (Fortaleza, CE)



Lula é pintado como paz e amor pela equipe de comunicação, mas quando faz estas lives mostra quem realmente ele é. Bolsonaro fez a mesma coisa de rezar para convertidos e apenas gerava munição para oposição com as abobrinhas que berrava ao vivo. É pura transparência.

Ronan Wielewski Botelho (Londrina, PR)



As lives devem ser mais uma ferramenta de comunicação entre quem representa o governo e o povo. Deveriam seguir algumas liturgias. Infelizmente, o ex-presidente transformou essa preciosa ferramenta em um show de horrores, mas espero que o atual mandatário seja capaz de tornar as lives uma fonte de boas notícias para o país.

Alexander Pereira da Silva (Brasília, DF)

Necessária para ambos, tanto como ferramenta de aproximação como institucional. Acredito que seja uma ferramenta útil para as pessoas terem um mínimo de entendimento das políticas de Estado.

Carlos F. Gama (Itacaré, BA)



É um erro do presidente Lula fazer lives semanais, pois acaba sendo inevitável a comparação com Bolsonaro. As pessoas têm mais o que fazer.

Éder Bezerra (Penedo, AL)



Gosto da ideia das lives como uma ferramenta para prestação de contas semanal ou mensal do governo com a população em geral, o problema é quando essa ferramenta é utilizada apenas para fomentar a própria base eleitoral, seja por meio de desinformação ou de ataques a adversários políticos.

Vinícius Lúcio de Lima (Mogi Mirim, SP)



Devem ter caráter oficial, não como fazia Bolsonaro, de modo rude, leviano e até criminoso. Lembro dos discursos de FHC que viraram um conjunto grande de volumes impressos na minha biblioteca. O ex-presidente era cioso para que reproduzissem exatamente o que havia sido dito ao longo dos oito anos no cargo como documento histórico.

Adilson Roberto Gonçalves (Campinas, SP)



Para mim devem ter caráter institucional. Fora que até hoje eu não vi um fim que não tenha um agredido o outro verbalmente, ou que agregue. Assim só mostra que estão ali para competir um com o outro ao invés que gastar essa energia com os problemas que não há soluções em nosso país.

Jéssika Rocha da Costa (Goiânia, GO)