Já passou da hora de termos políticos que se preocupam com a mobilidade, diz leitora

Apagamento

"Ciclovias apagadas esperam há dois anos por reparos em São Paulo" (Cotidiano, 21/6). Já passou da hora de termos políticos que se preocupam de verdade com a mobilidade urbana, privilegiando o transporte coletivo e valorizando o uso sistemático das bicicletas por todas as pessoas. Chega de incentivos aos veículos poluentes. Quando que isto aqui vai virar um país decente?

Daisia Soares Dutra (São Paulo, SP)

Semáforo para ciclistas na esquina da rua Caio Graco com rua Cleia - Eduardo Knapp/Folhapress

Fim de promessa

"Lula ignora promessa, repete Bolsonaro e usa live oficial para ataques" (Política, 19/6). É bizarra e desonesta essa tentativa de comparar o conteúdo das lives. O que o presidente Lula falou é verdade sobre esse cidadão que declarada e comprovadamente, com extensas provas, tentou dar um golpe no país.

Lucilene Moreira (Palmas, TO)



É incomparável a live de Lula com aquela feita por Bolsonaro, que em suas falas desinformava a população e mal falava sobre seu desgoverno. Ao mencionar o ex-presidente, Lula fala de um sujeito que nunca deu para manter uma relação institucional e respeitosa como ele mantém com os outros ex-presidentes Sarney e FHC.

Edna Dantas Araujo Varidel (São Paulo, SP)



Tirando a militância e os baba-ovos do Lula, alguém acreditou no Lulinha paz e amor?

Luiz Alfredo Rezende (Curitiba, PR)

Live Conversa com o Presidente no Palácio da Alvorada, com o presidente Lula e o jornalista Marcos Uchôa - Ricardo Stuckert/PR

Partido

"PL calcula que poderá eleger 20% mais candidatos com Bolsonaro inelegível" (Mônica Bergamo, 19/6). As pessoas esquecem os números oficiais das últimas eleições, o ex-presidente pode estar fora, mas o número de pessoas contra o PT é muito grande. Gostaria que o atual governante tivesse uma postura diferente da antiga.

Edmilson Teixeira (Volta Redonda, RJ)

Contato com apoiadores

"Entorno de Bolsonaro teme nova depressão dele após julgamento no TSE" (Painel, 21/6). Sugiro que aproveite para refletir sobre as milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas pela vacina contra Covid-19.

Celia Moura (São Bernardo do Campo, SP)



As pessoas honestas também têm pena dele e querem uma pena de no mínimo 10 anos de cadeia.

Marcos Antônio (Manaus, AM)

Cobrança

"Planalto manda Caixa suspender cobrança de Pix para pessoa jurídica" (Mercado, 20/6). Governo perdido que só sabe gastar e cobrar impostos. Pobre Brasil.

Ricardi Quarelli (Curitiba, PR)



Não sei se isso acontece somente comigo; mas toda a vez que o Valdemar abre a boca para falar sobre seus projetos grandiosos, sinto uma profunda ânsia de vômito por como ele trata o assunto. Parece um grande coach, CEO ou homem de negócios que negocia a ampliação de sua empresa dentro do Legislativo brasileiro, quase um cartel com objetivo de sequestrar o país e as outras instituições.

Andre Moraes (Rio de Janeiro, RJ)

Evangélicos

"Tsunami nas igrejas vira marola às vésperas de julgamento de Bolsonaro no TSE" (Política, 21/6). E onde estão os pastores do MEC? Aqueles das barras de ouro.

Carla Oliveira (São Paulo, SP)



Quando o barco está afundando, os ratos são os primeiros que fogem.

Roberto Gomes (São Carlos, SP)

Comparação

"Cirurgiã de harmonização de Stênio culpa ‘luz da TV’ por ‘distorção’ e diz que ‘nem Jesus agradou a todos’" (Mônica Bergamo, 20/6). Jesus era esteticista e fazia harmonização facial em seus discípulos? Se não, a comparação é estapafúrdia.

William Lopes (São Paulo, SP)

Paternidade

"Comerciante se diz filho de Gugu, pede DNA e exumação e entra na briga por herança" (Mônica Bergamo, 21/6). O STJ tem flexibilizado as exigências para validar testamentos, privilegiando a vontade do testador, desde que se encontrem os requisitos mínimos no documento ou na solenidade, quando se tratar de documento particular. Todavia, no meu entendimento, não havendo coação, nem induzimento, a vontade do testador deve ser respeitada, sem qualquer chance de anulação testamentária, desde que sejam observados os limites legais e a licitude das cláusulas.

Alberto Kiess (Rio de Janeiro, RJ)

Buscas

"Sons de batidas são ouvidos durante buscas por submersível desaparecido" (Mundo, 21/6). Já experimentaram tudo que o dinheiro lhes ofereceu, até arriscar a vida. E fizeram isto bobamente, em uma gambiarra.

Antônio Augusto Soares (Belo Horizonte, MG)



Semana passada uma embarcação naufragou com mais de 100 refugiados, entre eles crianças. A mídia dá mais palco para cinco bilionários que resolveram fazer uma brincadeira cara e arriscada. E fica essa contagem mórbida de quantas horas ainda lhes restam de oxigênio.

Anderson Costa (São Paulo, SP)

Timing

"Astronauta Marcos Pontes oferece passeio a destroço do Titanic, mas retira oferta do ar" (Mônica Bergamo, 21/6). O cara foi às custas do governo passear de foguete, mas a cabeça sempre esteve em órbita. Sequer é cientista ou algo próximo disso. Talvez de turismo entenda, já que conviveu com um sujeito que só passeava e nunca trabalhava (e continua não trabalhando).

Marisa Oliveira (Curitiba, PR)

Cardápio

"Por que restaurantes do Peru deixam os brasileiros no chinelo?" (Cozinha Bruta, 20/6). Pescados. Este é o segredo. No Brasil a cultura dos frutos do mar é escassa.

Daniel Vitorazzi (Dois Irmãos, RS)



Obrigada pelo artigo. Só acrescentaria o saber milenar dos incas na agricultura, com produção de diferentes tipos de milhos com técnicas impressionantes. Pude entender isso visitando os sítios arqueológicos da região do Vale Sagrado.

Sabrina Thibault (São Paulo, SP)