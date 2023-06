'Não podemos deixar brechas para alegar que teve seus direitos desrespeitados', diz leitora

Julgamento

"Inelegibilidade é muito pouco para punir Bolsonaro" (Mariliz Pereira Jorge, 20/6). Vamos respeitar os ritos legais. Por mais que incomode, não podemos deixar brechas para alegar que teve seus direitos desrespeitados. Essa é a diferença: não julgamos por convicção ou por ilações, mas baseados em fatos comprovados.

Berenice Gaspar de Gouveia (Rio de Janeiro, RJ)



Não é tão fácil juridicamente. É só ver o trabalho que os americanos estão tendo para tentar enquadrar o Trump.

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Zanin

"Comissão do Senado aprova Zanin para o STF; indicação ainda irá a plenário" (Política, 21/6). Tem que parar com essa palhaçada de presidente, seja qual for, indicar ministro do STF, ainda mais em um país como o nosso em que honestidade é mercadoria rara na prateleira.

Marcos Longaresi Carvalhães (Sertãozinho, SP)



Com toda certeza vai ser um ótimo ministro.

Veranice Avila (Votuporanga, SP)

O jogo virou

"Zanin diz a Moro que só irá declarar suspeição em ações da Lava Jato após análise" (Política, 21/6). Como são os rumos da vida, hein? Moro vendeu a alma para Bolsonaro tirando Lula da eleição de 2018 em troca de uma vaga no STF e hoje vê o ex-advogado do presidente assumir o posto que tanto sonhou.

Eduardo Farias (São Paulo, SP)

Opinião

Simplesmente excelente, claro, preciso e irretocável o artigo "O Supremo merecia mais respeito" (Tendências/Debates, 21/6) do professor José Eduardo Faria. E digo apenas, com ligeiro desdém, se os ministros Kassio Nunes e André Mendonça, e o virtual ministro Cristiano Zanin, lessem, se sentiriam envergonhados. Mas eles não vão ler.

Badger Vicari (Francisco Beltrão, PR)

Agentes de mudança

"Ex-aluno mata estudante e fere outro em ataque a tiros em escola no Paraná" (Cotidiano, 19/6). Consternado com o trágico ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé (PR), ressalto a importância de abordarmos o bullying e reforçarmos a segurança escolar. É crucial implementar programas eficazes contra o bullying, promovendo um ambiente seguro, com cultura de paz e respeito. Nós, estudantes, podemos ser agentes de mudança nessa luta. O futuro exige um ambiente educacional que valorize nosso desenvolvimento pleno.

Leonardo Manske Fusiger (Curitiba, PR)

Recursos

"Metade das doações de campanha a vereadores de São Paulo veio do setor imobiliário" (Cotidiano, 21/6). A prática é comum nos municípios urbanos. Setor imobiliário influencia ou até interfere nas mudanças das leis de ocupação de solos, planos diretores etc. Em áreas agrícolas, de mineração, petroquímicas etc a influência é semelhante.

Maria Eloisa Montero Miguez (São Bernardo do Campo, SP)

Preservação

"Cidade em Rondônia aprova primeira lei que garante direitos a um rio" (Ambiente, 22/6). Meus mais sinceros e entusiastas parabéns!

Anna Amélia Meule (Uberlândia, MG)



Parabéns, isto sim é verdadeiramente ser pró-vida. O resto é ideologia demagoga.

Markus Kaiser (São Paulo, SP)

Titan e Titanic

"Empresa responsável por submarino desaparecido diz acreditar que todos a bordo morreram" (Mundo, 22/6). Multimilionários ociosos e mórbidos em busca de sensações perigosas mergulharam numa cápsula precária para visitar a fantasmagórica carcaça do mítico transatlântico, que jaz no fundo do mar desde 1912. Os cinco aventureiros vão juntar-se às vítimas do Titanic, um exemplo da irresponsabilidade e arrogância da humanidade. Fossem os cinco passageiros simples refugiados pobres, não seriam manchetes na imprensa mundial.

Paulo Sergio Arisi (Porto Alegre, RS)

Intolerância

"Mulher e bebê são agredidos por motorista de aplicativo irritado com choro em SP" (Cotidiano, 22/6). O que é muito estranho é que esses ataques de fúria só acontecem com quem é mais fraco do que eles.

Jose Campos (São Paulo, SP)



Esse mundo está precisando de rédeas. O que está acontecendo?

Tereza Joacy Gomes de Melo (Recife, PE)



As empresas não fazem nenhum processo seletivo, por mais sumário que seja, nem oferecem o menor treinamento para estes motoristas: o resultado é este! Há pessoas sem o mínimo de civilidade brincando de motoristas de aplicativo hoje em dia.

Hernandez Piras (São Paulo, SP)

Seleção

"Nada é definitivo na carreira de Ancelotti, provável novo técnico da seleção" (Esporte, 20/6). Sinceramente eu acho uma aberração colocar um técnico estrangeiro para comandar a seleção brasileira. Sendo humilde, nossa seleção foi, é e será sempre a melhor do planeta. Lamentável.

Ricardo Geraldo Vieira (Juiz de Fora, MG)



"Batida pelo Senegal, seleção brasileira leva quatro pela primeira vez desde o 7 a 1" (Esporte, 20/6). Pobre futebol brasileiro. Já se foram os tempos de jogadores que vestiam a camisa. Hoje vestem interesses financeiros.

Barbosa Wilson da Silva Junior (Campinas, SP)