Tornaram o São João uma festa aleatória no meio do ano, diz leitor

Descaracterização

"São João vive ‘camarotização’ no Nordeste, com áreas vip e estrutura de festival" (Cotidiano, 22/6). Tornaram o São João uma festa aleatória no meio do ano. São João são artistas locais tocando forró em praças e com temas próprios. Estão querendo acabar com a melhor festa do ano e sua tradição. São João não serve para atrair gente, serve para o povo se divertir com músicas locais.

Jonhnatan Cordeiro de Almeida (Petrolândia, PE)



O Brasil está perdendo tudo o que tem de melhor por causa da classe política. Que democracia mentirosa que só explora o cidadão comum que paga uma conta cada vez mais alta até para se divertir.

Adalto Fonseca Júnior (Vitória, ES)

São João de Caruaru (PE), durante retomada dos festejos juninos de maneira presencial, em 2022 - Sérgio Figueirêdo/Folhapress

Posicionamento

"Bolsonaro diz à Folha que TSE fará uma afronta caso o torne inelegível" (Política, 22/6). Vem ele dizer que trouxe de volta os sentimentos de amor à pátria e à bandeira. Para mim foi o contrário, vamos ter que aprender novamente a ter esses sentimentos e não lembrar os tempos sombrios que passamos nesse desgoverno. O mínimo é ele ficar inelegível, espero muito mais.

Marimiltes Speridião (São Paulo, SP)



Afronta foi a negação da ciência, a quantidade de mortes evitáveis, a tentativa de golpe, as agressões e ofensas às instituições, o armamento da população, os ataques em Brasília, inclusive com bomba. Jamais essa pessoa tão perigosa pode voltar.

Maria Lúcia Bergami (Lins, SP)

Reencontro

"Com papa, Lula na Itália tenta consolidar afinidades com parceiros históricos" (Mundo, 21/6). Cada um se encontra com o chefe espiritual da sua preferência. Tem gente que tem respeito recíproco do papa Francisco e outros do Silas Malafaia.

Wilson Kfouri (São Paulo, SP)



Turismo merecido. Quando voltar vai ter muito trabalho em cima da mesa.

Dalmo de Souza Amorim Junior (Vitória, ES)

Colunista

"Covarde sei que te podem chamar" (Ruy Castro, 21/6). Disse tudo, Ruy. Sempre observei isso. Ele é covarde e "mau colega". No aperto, foge e deixa os outros na fria.

Vera Lúcia de Oliveira Jesus (Brasília, DF)

Preferências

"Ataques ao BNDES atestam sua vocação estratégica" (André Roncaglia, 22/6). O pessoal que crítica o BNDES gostaria que ele nem existisse. São pessoas que querem o Brasil como um fazendão e dependente dos países estrangeiros.

Valdir Teixeira da Silva (São Paulo, SP)

Souvenir

"Vida e morte e vida de um postal" (Zeca Camargo, 21/6). Compartilho com o sentimento de alegria de amigos em ganhar breves linhas escritas à mão, pois também sou alguém que ama mandar cartões postais.

Martina Schmidt (São Paulo, SP)

Tragédia submarina

"Empresa responsável por submarino desaparecido diz acreditar que todos a bordo morreram" (Mundo, 22/6). Não aguento essa gente exigindo mais interesse com refugiados como se boa consciência fosse solução; se acham melhores do que os que estão fascinados com a tragédia do submersível. Vocês não são melhores, são apenas chatos; e sua boa consciência é tão inútil quanto os debates em rede social.

Flavio Colker (Rio de Janeiro, RJ)

Documento

"Carta de Rose a Gugu sobre sexualidade do apresentador vira arma em processo" (Mônica Bergamo, 22/6). O fato de ela não entender Gugu e ainda querer "curá-lo", como se ele fosse portador de uma doença, não o aceitando como ele era, explica, e muito, o fato de ela não ter sido contemplada no testamento! Eu também não contemplaria. Meu dinheiro, minhas regras.

Sueli Iossi (Ribeirão Preto, SP)



Que golpe baixíssimo divulgar uma carta tão íntima na mídia. A pessoa (que liberou a divulgação) não tem um pingo de ética ou caráter. Mas enfim, o dinheiro faz isso com as pessoas.

Ricardo Ferreira (São José dos Campos, SP)

Terapias alternativas

"Governo Tarcísio estuda oferecer acupuntura e outras terapias alternativas para tratar viciados em crack" (Painel, 21/6). Sempre com o devido respeito aos que pensam contrariamente, todas as alternativas devem ser utilizadas para melhorar a vida dos dependentes de substâncias entorpecentes. Absolutamente todas, sem nenhuma exceção, mesmo que saibamos que se enxuga água num mar sem resultados próximos.

Richard Bernardes (São Paulo, SP)

Gastos

Enquanto o senhor prefeito gasta milhões em publicidade ("Gestão Nunes tem maior gasto da prefeitura de SP com publicidade desde 2010", Cotidiano, 22/6), o estado do asfalto das ruas da cidade é calamitoso. Isso para não comentar o estado de abandono em que se encontra o centro! Dinheiro dos impostos pagos pelos cidadãos...

Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos (São Paulo, SP)

Machado de Assis

"Machado de Assis: a metafísica da liberdade" (Djamila Ribeiro, 22/6). Acabei de ler "Quincas Borba". A ironia machadiana fulminava a arrogância e a afetação da elite escravista do Rio de Janeiro. Porém, Machado fazia isso sem cair no ressentimento fácil. Ridicularizava os janotas sem apelar para a chacota e o riso fácil. Machado foi genial.

Luís Bustamante (Uberlândia, MG)