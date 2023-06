Para você, leitor da Folha, os pais devem interferir na formação escolar dos filhos?

São Paulo

Na última segunda-feira (12), um abaixo-assinado organizado pelos pais e responsáveis por alunos do Colégio São José, escola particular em Caxias do Sul (RS), interferiu na programação da instituição. Na terça-feira (13) a palestra "Encontro com o Frei Betto", com o tema "As fomes do Brasil e esperanças de futuro" foi cancelada porque alguns familiares afirmam que discordar das ideias do teólogo.

A ação dos mais de 2.700 signatários levanta o debate a respeito dos limites da interferência dos pais na educação de seus filhos. Os familiares entendem que a palestra entraria em conflito com os valores que dizem considerar essenciais.

Alunos entram no CEU Tiquatira, na zona leste da capital paulista - Rubens Cavallari/Folhapress

Para você, leitor da Folha, os pais devem intervir na formação escolar dos filhos? Existe um limite para isso? Deixe sua opinião neste formulário.

Algumas respostas serão publicadas no Painel do Leitor no próximo domingo (18) e nas redes sociais da Folha.