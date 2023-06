Protestos de 2013 incentivaram a antipolítica, escreve leitor

2013

"Junho de 2013 e a falência do sistema político" (Camila Rocha, 11/6). Os protestos de 2013 foram ruins para a democracia como um todo: incentivaram a antipolítica, ou seja, a lógica que político nenhum presta e precisa trocar tudo. Resultado prático: substituíram representantes nivelados por baixo por outros de nível ainda mais baixo. Haja vista esta turma que hoje está no Congresso, incapaz de qualquer debate mais aprofundado, que vive de exposição em redes sociais e não tem proposta nenhuma.

Sergio Ribeiro (São Paulo, SP)



A revolta popular vai se manifestar em breve porque a corrupção na política continua. Bolsonaro não mudou o que havia e nem melhorou o país. Impostos subiram, qualidade do trabalho caiu, valor do salário reduziu-se e agora a anistia a partidos políticos está para ser aprovada. É corrupção aí na lata.

Ilimar Candido Kasper (Curitiba, PR)

Manifestantes ocupam a radial leste, na zona leste de São Paulo, o grupo partiu do metro Tatuapé em direção ao centro - Avener Prado/Folhapress

Província planejada

"Xiong’an, a Brasília de Xi Jinping, começa a tomar forma na China" (Mundo, 10/6). O jornalista fez o possível, mas a comparação com Brasília ficou bem forçada. Melhor enfrentar a realidade: comparado à China de 2023, o Brasil não passa de um armazém de commodities na distante América Latina.

Marcelo Fernandes (São Paulo, SP)

Preservação

"Indígenas têm papel central para Brasil ser superpotência verde, afirma Von der Leyen" (Mundo, 11/6). Nossa esperança é que a direita brasileira escute a razão de quem já sabe que o futuro sem as árvores não existe para a humanidade.

Maria Almeida (Rio Branco, AC)

Evolução

"Pesquisadores tentam entender como dinossauros com penas deram origem aos pássaros atuais" (Ciência, 11/6). Paleontolólogos e entusiastas dessa ciência, continuem seus estudos e também a luta pela divulgação de descobertas similares como nesta matéria.

Marcos Michelli (Serra, ES)

Floresta e crianças

"Bebê resgatado completou 1 ano na selva da Colômbia, e ‘cão herói’ está desaparecido" (Mundo, 10/6). Os irmãos Lesly (13 anos), Solecni (9 anos), Tien (4 anos) e o bebê Cristian (de 1 ano) ensinaram ao mundo nestes 40 dias na selva mais que muitas conferências e discursos sobre a importância de manter as florestas em pé para a sobrevivência da humanidade. Que o Brasil e o mundo acordem e colaborem para manter as florestas (não só a Amazônia), a cultura e o conhecimento dos povos originários.

Tania Tavares (São Paulo, SP)

Acompanhamento parental

"Criança precisa de orientação para entender a dimensão do TikTok, diz educador" (Educação, 10/6). Parabéns pela reportagem, esse é o caminho: educação midiática tanto para os pais como para as escolas educarem as crianças e adolescentes. Com isso haverá melhores resultados e mais duradouros contra os perigos que a internet pode trazer. Melhor que regulamentar é educar.

Nivaldo Lavoura (Piracicaba, SP)

Risco

"Motorista de aplicativo é agredido e tem carro depredado na cracolândia, no centro de SP" (Cotidiano, 9/6). O pior é que desse jeito nenhum motorista quer trabalhar lá e quem precisa do serviço espera horas por um carro. Não dá mais.

Monica Rodrigues (Santo André, SP)



Isto é uma vergonha para o país e incompetência do prefeito e do governador.

Eduardo Boghossian (Brasília, DF)

Centro

"Frequentar o centro de São Paulo é visto como ‘ato de resistência’ contra abandono" (Cotidiano, 10/6). Quem ama o centro de São Paulo e passava por ele sabe que hoje em dia isso se tornou algo como um campo minado, abandonado pela prefeitura, a atual e outras.

Marcos Barbosa (Casa Branca, SP)

Mais explicações

"Shein no Brasil já vende mais que a Marisa; entenda como o varejo brasileiro reage" (Mercado, 9/6). Eu gostaria que a reportagem tivesse abordado a relação entre automação versus número de empregos extintos e gerados. Assim como gostaria de saber como a presença desta empresa aqui afeta a indústria nacional.

Marcia Giupatto (Santo André, SP)

Jovem Guarda

"Ruy Castro erra ao não enxergar influência da Jovem Guarda na música brasileira" (Gustavo Alonso, 9/6). As "teses" de Castro e de Alonso sobre a Jovem Guarda pecam pelo mesmo erro: exagero. E também pecam por não citarem o mais relevante, importante, original e influente músico surgindo nos tempos da "jovem guarda": Jorge Ben. Esse sim tem lugar no panteon da MPB e da música pop internacional. O resto é para mortais e imortais perderem tempo discutindo.

Luiz Otávio Ferreira (Niterói, RJ)

Legado

"Geraldo Vandré, aos 88, nega ser recluso, busca acervo em SP e vive como aposentado" (Ilustrada, 11/6). Triste notícia para corações que acreditam que as letras, os ritmos e as batidas do Vandré empurraram milhares de jovens em busca da liberdade e da crença em um Brasil melhor.

Dalila Borges (Brasília, DF)



Acho interessante essa perspectiva de dizer algo quando tem algo a dizer e depois se calar. Ninguém é obrigado a ser genial durante a vida toda.

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)



Esse é mais um caso onde podemos dizer que a obra sobrepõe-se ao artista!

Roberto Araújo (Vitória da Conquista, BA)