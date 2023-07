De cancelada a ícone feminista, o que você acha do retorno da Barbie? Opine

São Paulo (SP)

A discussão sobre o retorno da estética da boneca Barbie está em alta com o lançamento mundial do filme de Greta Gerwig nesta quinta-feira (20) e todo o marketing intenso em volta da marca.

Para além do debate sobre empoderamento feminino que o enredo do filme busca trazer, a nova onda de popularidade da Barbie ressignifica a boneca que, por muito tempo, foi vista como um ideal de beleza inalcançável e estereotípico.

Mulher segura boneca Barbie após assistir estreia do filme de Greta Gerwig, em Cidade Quezon, nas Filipinas - Jam Sta Rosa/AFP

Com um corpo humanamente impossível de ser copiado (a menos que se opte por cirurgias plásticas extremas), o produto impactou a autoestima de muitas mulheres ao longo das décadas. Mesmo com algumas edições especiais que visavam representar minorias, a boneca é símbolo do padrão da mulher branca, loira e magra.

No entanto, para alguns, a Barbie —com sua longa lista de profissões e um filme — agora pode ser vista como um ícone feminista e protagonista de um filme crítico ao patriarcado e ao capitalismo.

