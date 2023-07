'Nosso ministro está muito bem estruturado e tem bom senso', diz leitor sobre Haddad

Ministro

"Haddad diz que Brasil é truculento e que rico tem que pagar mais imposto que pobre" (Mônica Bergamo, 17/7). Gostei muito da matéria. Nosso ministro está muito bem estruturado e tem bom senso. Se conseguir colocar seus planos em prática, creio que melhorará a situação para todo o povo brasileiro. Creio que desponta como o sucessor de Lula.

Eder Roberto Konzen (Corbélia, PR)



Tabela desatualizada resulta em pobre pagando o que não deveria.

Larissa Bertani (São Bernardo do Campo, SP)



Muito palavrório. Vamos ver a ação e reação.

Florentino Fernandes Junior (Belo Horizonte, MG)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad durante coletiva de imprensa para tirar dúvidas sobre o programa Desenrola, de renegociação de dívidas da população - Pedro Ladeira/Folhapress

Conflito

"Suspeito de hostilizar Moraes influencia futebol e política no interior de SP e já liderou chapa PL-PT" (Política, 17/7). O ditado é certo. Lobos perdem o pelo, mas não perdem o vício.

Gilberto Dias (Campo Grande, MS)



Não podemos destruir a pessoa por uma pisada de bola em campo, mas que (caso se confirme) foi falta, isso foi. Na verdade, precisamos parar de olhar a política como torcida de futebol. Para

quem perde o jogo, o juiz sempre é ladrão.

Evandro Loes (Timbó, SC)



Cadê os registros? Não há gravações de celular, câmeras do aeroporto, nada? Tudo baseado na suposta agressão denunciada por um figurão? Tem testemunhas? Alguém viu? Próximo passo: democracia cada vez mais relativa.

Marcia Guimaraes (Rio de Janeiro, RJ)

Pitaco

"Principal da política econômica de Lula foi o que não aconteceu, diz economista-chefe da XP" (Painel, 17/7). O financista falando o óbvio. Só quem não enxerga é a esquerda, comemorando a aprovação da Reforma (fake) Tributária. Se a Faria Lima comemora, se a Globo coloca Haddad no púlpito, é porque o povo está ferrado. Tudo que é bom para essa gente é péssimo para o povo. Eu tenho plena consciência de que algumas coisas mudam para ficar como estão. E o Guilherme Boulos, o futuro prefeito de São Paulo, todo encantado porque os ricos vão pagar IPVA de jatinho e jetski. Inocente.

Denize Barbosa Lial (Santa Bárbara d’Oeste, SP)



Muita desfaçatez desse rentista de classe alta vir aqui elencar como positivos pontos que o governo Lula ainda deve ao povo brasileiro. Ele foi eleito para desfazer o negócio vergonhoso que foi a venda da Eletrobras por trocados; para tirar esse sujeito bolsonarista do BC; para baixar os juros e fazer andar a economia, e não apenas o lucro dos párias ricos; para colocar comida na mesa do povo, que ainda está passando fome. E todo o resto que esse senhor nem imagina.

Vera Queiroz (Rio de Janeiro, RJ)

Caio Megale, economista-chefe da XP e ex-secretário do Ministério da Economia - Alberto Rocha-16.abr.2019/Folhapress

Homenagem

"João Donato dizia que a bossa nova é o samba tocado por quem não é da favela" (Ilustrada, 17/7). João Donato era sofisticado nas suas músicas, mas com uma pegada simples que conquistava ouvintes de todos os segmentos.

Sinésio Brito (Mauá, SP)



Esses últimos meses estão de lascar! Quanta gente boa se foi.

Mevia Ilda Vieira Dias (Santos, SP)

Rusgas

"Bancada evangélica racha com receio de proximidade com Lula" (Política, 17/7). Jesus Cristo não sabe o que vai fazer com tanta gente utilizando seu nome em vão... O povo é ludibriado em sua fé e não pode ser diferente, pois a religião virou paixão como time de futebol ou partido político.

Roberto Cardoso (Florianópolis, SC)



Não dá para fazer política sem religião? São coisas diferentes ou estamos voltando à Idade Média? Tenho nojinho de religião que está cheia de mentiras.

Diva Negri (Florianópolis, SC)

Organização

"Para Zizek, o maior erro da esquerda é não assumir a defesa da lei e da ordem" (João Pereira Coutinho, 17/7). Se admitirmos que houve mudanças econômicas nos últimos anos e que a cultura é influenciada pela estrutura econômica, a esquerda deve rever seu dogmatismo político. Introduzir a "organização" no seu programa. Poder e cultura para o povo, cultura coletiva e generosa para incluir o trabalhador imigrante pobre.

Vito Algirdas Sukys (Santo André, SP)

Incerteza

"Ministro diz ainda não saber qual será a função de Jean Wyllys na Secom" (Painel, 18/7). O cuspe de Jean em Jair sedimentou o caminho do estrume à Presidência. Wyllys é o pior inimigo da esquerda.

Roberto Folha (Recife, PE)

Mandela

"Nelson Mandela passa de herói a bode expiatório em África do Sul em crise" (Mundo, 18/7). O Mandela optou por uma revolução pacífica —e o resultado é a continuação da miséria do seu povo. A elite sul-africana, quase toda branca, é quem continua dando as cartas. Tanto Mandela quanto Gandhi foram grandes homens, não há dúvida —mas não será pelo seu pacifismo que eles são enaltecidos por um Ocidente sempre temeroso de mudanças sociais no Terceiro Mundo.

Newton Penna (Rui de Janeiro, RJ)