Você já cumpriu alguma das metas que propôs para este ano? Conte para a Folha

São Paulo

Durante as festividades do final e começo do ano, a elaboração de metas é muito comum, incentivada e já foi tema de interações com os leitores da Folha. No entanto, pouco se fala sobre esses objetivos ao longo dos outros meses e, dessa forma, eles são facilmente esquecidos.

Sem um lembrete, a lista de resoluções só é recordada perto do prazo de 365 dias e acaba se transformando em um motor de frustrações. Por isso, com mais seis meses pela frente, é possível que pelo menos um dos propósitos seja colocado como prioridade novamente.

Metas são alvos de incentivos no final e começo do ano, mas durante os meses são esquecidas - Jardiel Carvalho/Folhapress

Diante disso, a Folha quer saber: neste primeiro semestre, você conseguiu cumprir algumas das metas que se propôs? Se não, qual é um dos objetivos que quer se empenhar para realizar até o final do ano? Deixe seu depoimento neste formulário.

Algumas respostas serão publicadas no Painel do Leitor de domingo (23) e nas redes sociais do jornal. A Folha agradece a colaboração.