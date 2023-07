'Aras provou que, como PGR, é o advogado dos sonhos de qualquer presidente', diz leitor

Posto magno

"Será assustador se Lula mantiver Aras no cargo" (Hélio Schwartsman, 18/7). Artigo irrefutável diante dos seus argumentos, dos seus fundamentos, é daqueles que a gente gostaria de ter escrito, nem uma palavra a mais ou a menos. Não acredito que tenhamos descido tão fundo, que estejamos prontos a jogar no lixo a moralidade e a ética quanto a um posto magno da República e a premiar quem nada merece.

Flavio Calichman (São Paulo, SP)



Aras provou que, como PGR, é o advogado dos sonhos de qualquer presidente. Não faz nada contra ele, faz tudo para protegê-lo e age rapidamente contra quem fala mal dele.

Ney Fernando (Curitiba, PR)

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da comemoração do Dia do Exército na Concha Acústica do Exército - Gabriela Biló/Folhapress

Comportamento comum

"Jean Wyllys destoa do governo" (Mariliz Pereira Jorge, 18/7). A cultura do ódio espalhou seus tentáculos sobre o cotidiano do Brasil. Não importa se é direita ou esquerda, as pessoas estão naturalizando a desumanidade e o prazer pelo modo combate.

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)



Uma ótima análise. Ele pode terminar prejudicando o equilíbrio delicado do novo governo, cujas falhas não são suficientes para ofuscar seus méritos.

Dannielle Miranda Maciel (São Paulo, SP)

Indicação

"Lula tem o dever moral de indicar uma mulher ao Supremo" (Opinião, 18/7). O sistema presidencialista radical, como é o do Brasil, torna-se um jogo de tudo ou nada. Depositam-se muita fé num homem só que, a meu ver, inevitavelmente se torna um ditador, seja por sua vontade ou pelo excesso de poder que lhe

é concedido.

José Speridião Jr (São Paulo, SP)

Estratégia econômica

"Lula diz que pedirá a países europeus financiamento para fábricas no Brasil" (Mercado, 18/7). Não sou lulista, mas o pedido que ele está fazendo faz sentido. Se a União Europeia não ajudar a alavancar o desenvolvimento dos países emergentes com um todo, a China o fará.

Quanto mais fábricas nos países emergentes, mais empregos serão gerados e, como consequência, menos pessoas vão querer emigrar para a Europa.

Hamilton Cominal (Hortolândia, SP)

Importância

"Centrão está virando uma coisa positiva, diz novo ministro do Turismo" (Política, 18/7). O objetivo do político subdesenvolvido é sentar em uma cadeira de ministro - mesmo que seja em um ministério subdesenvolvido como esse. O importante é a foto, o cargo e o tome lá da cá. Ao desenvolvimento econômico via turismo como vetor: batatas!

Paulo Atzingen (São Paulo, SP)



O centrão nunca será positivo se continuar com política de levar vantagem em tudo a qualquer custo. São avarentos.

João Batista de Junior (Mogi Mirim, SP)

O ministro do Turismo, Celso Sabino, em seu gabinete - Gabriela Biló/Folhapress

Alternativa

"Damares se torna aposta de evangélicos para 2026 com inelegibilidade de Bolsonaro" (Painel, 17/7). A cada dia que passa me convenço mais de que os evangélicos se afastaram de Jesus.

Moisés Mariano (Três Lagoas, MS)



Pobre país que tem políticos desse tipo.

Maria Amelia Garchet (Belo Horizonte, MG)

Mudanças climáticas

"Onda de calor na Europa, cada vez mais comum, coloca saúde e turismo em alerta" (Mundo, 18/7). Logo começará o êxodo de civilizações buscando regiões com clima ameno. A fome no mundo chegará quando a semente plantada não brotar da terra em razão da temperatura infernal causada pelo aquecimento global.

Ademir Prudencio da Silva (Ivaiporã, PR)

Bibliografia

Fui universitário durante a ditadura militar e, para não me comprometer, tinha no meu acervo livros de várias tendências, tinha até uma coletânea dos discursos do então presidente Figueiredo. Como mantive o hábito, hoje sigo nas redes sociais vários lados, assim corro menos riscos de ser acusado de ser um extremista!

Marcos de Luca Rothen (Goiânia, GO)

Rotina de risco

"‘Já me sentia insegura’, diz médica agredida em plantão de hospital no Rio" (Cotidiano, 18/7). Como médica confirmo que ser desrespeitada é rotina, por isso pedi aposentadoria precoce e tenho trauma dos anos de profissão.

Flavia Sá (Brasília, DF)



Trabalhei como enfermeiro na UPA da Cidade de Deus. Ameaças de pacientes são constantes, querem ser atendidos na frente dos que realmente são prioridade na classificação de risco. Me senti como se estivesse em uma panela de pressão, já que não aceitam ser redirecionados para clínicas da família. Uma vez uma colega quase foi agredida, só não foi porque conseguiu correr. Os porteiros só olham porque temem represália do lado de fora da UPA.

Uanderson Aquino (Rio de Janeiro, RJ)

Resposta

"Polícia investiga ordem do PCC que proíbe furto de celular no entorno da cracolândia" (Cotidiano, 19/7). É falsa a informação de que a Polícia Civil de SP investiga uma ordem de uma facção criminosa proibindo crimes na região central da capital. Como informado a esta reportagem, e não levado em conta pela edição, não há qualquer informação sobre tal fato. A reportagem publicada pela Folha não só desinforma a população, como também aumenta a sensação de insegurança em uma região que há décadas passa por um processo de degradação, na qual a atual gestão tem combatido os índices de criminalidade com esforço e planejamento. Não há, no estado de São Paulo, nenhum local dominado por facção criminosa.

Geraldo Júnior, coordenador-adjunto de comunicação da AI-SSP (São Paulo, SP)