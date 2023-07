Leitor destaca salto da USP com cotas e critica mensalidade de R$ 8.000 de escola

Para onde vai a educação?

Escola premium ("Com mensalidade de R$ 8 mil, Escola Eleva planeja abrir unidade em SP em 2024", Cotidiano, 1º/7)? Formar líderes para quê? Para seguirem o exemplo de Lehman? Enquanto isso, a USP, depois de aderir ao sistema de cotas e abrigar maioria de alunos oriundos do ensino público, saltou 30 posições e torna-se a primeira universidade latino-americana a estar nas primeiras cem posições de um ranking mundial de universidades.

João Jaime de Carvalho

Almeida Filho (São Paulo, SP)

Fachada da Escola Eleva, no prédio onde funcionava o Instituto Belas Artes, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo; unidade, que teve R$ 100 milhões de investimentos; tem início de aulas previsto para fevereiro de 2024 - Divulgação

Alerta

Infelizmente, situações semelhantes a essa ocorrem com frequência, em especial em zonas rurais ("Bilhete entregue em escola leva à prisão de suspeito de cárcere privado em MS", Cotidiano, 30/6). É triste, mas faz parte de um patriarcalismo ainda vigente em graus diferenciados. Veja a importância da escola como possibilidade de a acesso ao mundo exterior para um pedido de socorro.

Maria Luiza Menten (São Carlos, SP)

Carta com pedido de socorro feito por uma mulher de 23 anos entregue por filho à diretora da escola municipal de Pouso Alto, distrito de Paraíso das Águas (MS) - Reprodução

Big techs e Michel Temer

Ele irá fazer uma cartinha de desculpas para elas não serem punidas, vergonha ("Google contrata Temer para atuar nas negociações sobre regulação de big techs", Política, 1º/7)!

Juliana Alves (São Paulo, SP)

Inelegível

Espetacular a foto de Jair Bolsonaro na primeira página da Folha ("Bolsonaro é declarado inelegível até 2030 por atacar o sistema eleitoral", 1º/7)! Lembra a expressão de loucura do ator Jack Nicholson

em "O Iluminado". Só que o título aqui é O Inelegível.

Eva Stal (São Paulo, SP)

Afegãos em Praia Grande

O governo quer dar uma de bonzinho perante a comunidade internacional, recebe esses coitados sem organização ("Após surto de sarna, afegãos serão levados de Guarulhos para Praia Grande", Mundo, 1º/7). Foi preciso surto de sarna para que se mexesse e arrumasse um lugar para eles. Não fosse isso, ainda estariam acampados no aeroporto, como ficarão os próximos a chegar. Quanta incompetência!

Vinicius Branco (São Paulo, SP)

Cracolândia

Tarcísio de Freitas menospreza tanto SP, que até mudou a feijoada da sede do governo das quartas para as sextas-feiras ("Cracolândia de SP tem risco de ser dominada por milícias, afirmam especialistas", Cotidiano, 30/6)! Daí você já vê o pouco caso com a cultura do estado. "Milicializar" a cracolândia é como tratar um câncer com analgésico.

Renata Ferreira da Silva (Campinas, SP)