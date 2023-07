Qual é a sua opinião sobre inteligências artificiais que revivem pessoas? Conte para a Folha

Uma campanha publicitária da Volkswagen na qual uma inteligência artificial possibilitou um dueto entre Maria Rita e Elis Regina começou a circular na segunda-feira (3) e, desde então, motivou muita discussão. Algumas pessoas se emocionaram com a homenagem e outras criticaram o uso excessivo da tecnologia para reviver pessoas.

Cantora Elis Regina recriada por inteligência artificial para comercial da Volkswagen - Reprodução

Outro exemplo de ressurreição digital que veio à tona nas últimas semanas é o de uma música que será lançada por Paul McCartney e que, com o uso da tecnologia, recriou a voz de John Lennon. Com a popularização de ferramentas de inteligência artificial, também têm surgido com frequência imagens que retratam envelhecimento de artistas que já morreram.

Para além dos famosos, durante uma conferência, a Amazon também já exibiu um recurso que permite que sua assistente virtual, Alexa, imite a voz de familiares que já se foram após ouvir uma gravação.

Qual a sua opinião, leitor da Folha, sobre essas intervenções da tecnologia que tentam recriar a presença de pessoas que já morreram? Deixe seu relato neste formulário.

Algumas respostas serão publicadas no Painel do Leitor do domingo (9) e nas redes sociais do jornal. A Folha agradece a sua colaboração.