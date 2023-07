Leitor critica especulação para eleições de 2026: 'Apenas seis meses de um governo'

Especulação

"Evangélicos aliados de Bolsonaro citam chapa Tarcísio-Michelle para 2026" (Política, 4/7). Esse pessoal não tem outra coisa para fazer da vida? Governador, vai administrar seu estado, ainda tem três anos e meio pela frente! E quanto a essa "pastora", é bom lembrar-se de que pode ter contas a resolver com a Justiça! Que país, hein, em que já se começa a tratar da próxima eleição apenas seis meses transcorridos do início de um governo!

Marcos Antonio de Holanda Tavares (Recife, PE)

Tarcísio de Freitas e Michelle Bolsonaro participam do evento Aliança Pela Vida, no Espaço Immensità, em São Paulo - Zanone Fraissat/Folhapress

Preferências

"Janja rejeita GSI, e governo estuda decreto para segurança da primeira-dama" (Política, 4/7). Certíssima! Onde já se viu entregar a segurança do presidente para golpistas?

Daniela Miranda (São Paulo, SP)

Acordos

"Governo Lula libera R$ 465 milhões em emendas alvo do centrão; Alagoas é o mais beneficiado" (Política, 3/7). Políticos acostumaram-se com o dinheiro fácil do orçamento secreto criado no governo do coiso e Lira é o principal fã dessa vergonha. Lula errou feio ao apoiá-lo à reeleição, será difícil acabar com essa compra de apoio.

Regina Tavares (São Paulo, SP)

Disputa

"Kim Kataguiri é escolhido em votação do MBL para concorrer a prefeito de SP" (Política, 3/7). Pobre cidade. Teve mais sorte no passado. De Kim a Boulos, não importa, São Paulo perde.

Ernesto Dias Junior (Santo André, SP)



Kim é um dos poucos políticos que me dá esperança no Brasil. Pena que não sou de São Paulo.

Vicente Valcarcel (Rio de Janeiro, RJ)

Saúde

"Ciência, prática e os sistemas de saúde" (Opinião, 3/7). Artigo com visão utilitarista da medicina que, seguindo a tendência contemporânea, a reduz a um mero produto de consumo, podendo ser abordada por métricas industriais, com a subtração de todas as humanidades cabíveis ao ato de cuidar. Esse modelo capitalista gera a crueldade do ato médico. É o modelo estadunidense que se demonstrou um dos piores no enfrentamento da pandemia de Covid-19, com uma das maiores mortalidades per capita do mundo.

Marcelo Magalhães (Rio de Janeiro, RJ)

Denominação

"Por que não usar o termo ‘neopentecostal’" (Juliano Spyer, 3/7). Bom, eu gosto de usar o termo neopentecostal para diferenciar da igreja da minha família por parte de pai, luterana, que também é evangélica, mas muito mais antiga e bem diferenciada na cultura, no público e nos rituais.

Luciana Lauser Timm (Brasília, DF)

Colunista

"Seria Freud um charlatão?" (Hélio Schwartsman, 3/7). Não ser científico não implica charlatanismo. Também não implica dizer que não funciona. Ser especulativo é próprio de pensadores. Freud é, no mínimo, um excelente escritor e suas ideias revolucionaram o mundo. Ser detratado é marca de seu sucesso.

Alvaro Justa de Castilho (Rio de Janeiro, RJ)

Habitação

"São Paulo tem quase 590 mil imóveis vazios, 18 vezes a população de rua da cidade" (Cotidiano, 3/7). As habitações regularizadas ainda são um entrave para população em situação de rua. Projetos do governo do estado são atentos a essa questão desde muito tempo, porém, como citou a reportagem desse jornal, isso implica manutenção de abrigos no inverno. Bem, nenhuma grande novidade no atual governo.

Debora Oliveira Dias de Carvalho (Jundiaí, SP)



Em um país subdesenvolvido, sem uma política industrial forte, tudo vira especulação, até o que deveria ser considerado (e é na Constituição) um direito: a moradia. Cadê o Ministério Público para entrar com uma ação e obrigar o prefeito a usar esses imóveis para moradia?

Roberta Melissa Oliveira Sales (Diadema, SP)



Nesse ponto o Boulos está certo. É muita casa sem gente, quando há muita gente sem casa. Se o proprietário não mora e nem aluga, deveria ter o imóvel leiloado.

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Mobilidade

"Passageiros enfrentam 4 horas de fila para resolver falha no Bilhete Único em SP" (Cotidiano, 2/7). Em qualquer país civilizado do mundo as pessoas afetadas receberiam seus novos cartões em casa em poucos dias. Aqui em São Paulo os usuários afetados têm que se dirigir a um posto da SPTrans para resolver o problema que alguém criou. É um absurdo! Só quem já foi até um posto para ser atendido presencialmente sabe o transtorno que é. Péssimo serviço.

Luiz Junior (São Paulo, SP)



Empresa incompetente que não dá a mínima para o tempo dos usuários! Se já se identificou o lote problemático, pode programar seu sistema para permitir seu uso provisório. Mas prefere submeter seus usuários ao calvário de ir até um posto esperar na fila para uma "análise".

Francisco Jen Ou (São Paulo, SP)

Comparação

"Além de Nutella, veja lista dos melhores cremes de avelã disponíveis no mercado" (Comida, 3/7). Passo mal comendo essa iguaria. Sorte, caso contrário, comeria 3 kg por dia!

Alcides Castro (São Bernardo do Campo, SP)



Mas que sacanagem de texto! Para diabético passou muito do limiar da inutilidade: é útil para nos lembrar de que quem manda em nossa boca é o pâncreas, não a língua!

Marcos Benassi (Valinhos, SP)