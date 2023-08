Fernando Haddad tem baixado a guarda de gregos e troianos, diz leitor

Fernando Haddad

Mesmo eu, que tenho graves restrições ao PT, reconheço que a humildade de Fernando Haddad tem baixado a guarda de gregos e troianos. Num estilo suave, mas insistente, vai levando sua pesada missão adiante, inclusive com discordâncias de seus "amigos", principalmente seu chefe que, a cada palavra, coloca uma gota de ódio no caldeirão que me parece cada vez mais quente.

Geraldo de Paula e Silva (Teresópolis, RJ)

O ministro da Fazenda Fernando Haddad em coletiva de imprensa no ministério - Gabriela Biló/Folhapress

Presente

"Haddad ganha onça dourada da Arábia Saudita, mas vai devolver item; veja foto" (Mercado, 31/7). Se é do povo brasileiro, todos esses presentes deveriam ficar expostos permanentemente em museu aberto a visitação pública.

Ruth Rutman (São Paulo, SP)



Já podemos chamar a Arábia Saudita de amiga da onça?

Maria Lúcia Bergami (Lins, SP)

Onça-pintada de ouro dada de presente pelo ministro de Investimentos do Reino da Arábia Saudita, Khalid Al Falih, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após visita de cortesia em São Paulo; obra será patrimonializada como bem da União - Ministério da Fazenda

Necessidades

"Bolsonaro diz que com dinheiro de Pix pode pagar contas e tomar caldo de cana" (Política, 29/7). O tempo é o senhor da razão.

Ana Cintia (Rio de Janeiro, RJ)



Espero que tome caldo em cana.

Roberto Amaral (Rio de Janeiro, RJ)

Ação policial

"Operação da PM em Guarujá deixa ao menos 10 mortos, diz Ouvidoria" (Cotidiano, 30/7). Três momentos terríveis: a morte do policial, a chacina cometida pela polícia, que se acha no papel de justiceira, e um bando de vingadores da extrema direita brasileira comemorando o extermínio de pessoas inocentes.

Jose Olinda Braga (Fortaleza, CE)



Como cidadã, entendo que, se há suspeitos, esses devem ser ouvidos diante de seus advogados e se a culpabilidade for comprovada, devem ser punidos em conformidade com a lei. No mais, é apenas vingança e abuso.

Maria Dolores de Nunes (São Paulo, SP)

Funcionalismo

"Brasil tem menos servidores que EUA, Europa e países vizinhos" (Mercado, 30/7). Até que enfim uma reportagem honesta com o funcionalismo público. Quanto mais uma população cresce e um país se desenvolve, mais demanda por serviços públicos surgem; assim, a lógica deve ser aumentar e não diminuir o serviço público, que desde os anos 1990, ou seja, já por mais de 39 anos, tem sido achatado no Brasil.

Marciano Alves (Recife, PE)



Deveriam ter informado o custo do funcionalismo público em proporção ao PIB de cada país. É o que o pagador de impostos quer saber.

Gladstone Britto (Cuiabá, MT)

Apuração

"Inquérito militar livra tropas e aponta erro do governo Lula no ataque de 8/1" (Política, 31/7). Mais uma vez, tapou-se o Sol com uma peneira que poderia ter um uso mais digno: eliminar o joio do trigo dentro do Exército.

Derocy Giacomo Cirillo Silva (Curitiba, PR)



Narrativas

"Carcereiros da arte" (Lygia Maria, 30/7). A literatura é linda por suas fantasias. Hoje em dia é tudo tão chato que querem tirar a essência poética romântica das narrativas, onde nossa sensibilidade caminha lado a lado com seus autores.

Terezinha Dias Rocha (São Paulo, SP)



Nasci em fins dos anos 1960 e minha imaginação também foi construída pela audição e leitura dos contos de fadas. Aprendi com eles que deveria procurar um príncipe e, quando o achasse, minha função seria fazê-lo feliz. Jamais quis ter sido "formada" por histórias que me ensinaram o seguinte: meu próprio desejo deveria ser pautado pelo desejo do outro que busquei.

Susanne Walker (São Paulo, SP)

Período escolar

"Adolescentes vão sonâmbulos para a escola" (Becky S. Korich, 31/7). Nunca entendi a razão deste horário. Por que as aulas não poderiam iniciar às 8 horas, pelo menos? É algo meio óbvio. Melhoraria, inclusive, para os professores, fora os benefícios para o aprendizado. Quando fiz o ensino médio, optei pelo período vespertino. O desempenho nos vestibulares foi bem melhor, em média, para aqueles que escolheram este período.

Celso Augusto Coccaro Filho (São Paulo, SP)

Apreciação de poucos

"Queijeiros da Itália resfriam suas vacas para manter o leite fluindo" (Mercado, 31/7). Poluindo a Terra com mais gastos em energia e desperdício de água para produzir gordura animal que só os mais endinheirados podem comer.

Aderval Rossetto (Catanduva, SP)

Bagagem cultural

"Barbie para quê?" (Ilustrada/Ilustríssima, 30/7). Os pontos de vista psicológicos à volta da película expostos são interessantes em razão de ilustrarem um típico caso no qual a história de vida da pessoa influencia sua apreciação de determinado trabalho artístico.

João Paulo Zizas (São Bernardo do Campo, SP)

Exclusão

"SP abre mão de verba para material didático e usará só livro digital a partir do 6º ano" (Educação, 31/7). Meus alunos egressos da rede pública tiveram imensa dificuldade para acompanhar os estudos durante a pandemia porque tinham acesso bastante restrito aos meios digitais. Agora esse governador inventa essa barbaridade.

Anna Cristina Camargo (São Paulo, SP)