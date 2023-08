Leitores homenageiam o historiador José Murilo de Carvalho, um dos maiores intelectuais do Brasil

José Murilo de Carvalho

Vai-se talvez o maior intérprete deste eterno projeto de país chamado Brasil. José Murilo é gigante ("José Murilo de Carvalho, um dos maiores intelectuais brasileiros, morre aos 83 anos", Política, 13/8).

Miro Costa (Brasília, DF)

O historiador José Murilo de Carvalho participa da mesa "Troia de Taipa", sobre a revolta de Canudos, na Flip 2019 em Paraty (RJ) - Eduardo Anizelli - 12.jul.19/Folhapress

Foi um acadêmico sem igual, referência fundamental aos estudiosos dos militares brasileiros. Afável, gentil e democrata, fará falta a todos nós. Deixou um último capítulo em uma coletânea sobre Forças Armadas e República no Brasil, a ser publicado. Obrigado, mestre.

As joias

Impressionante. Nada fazia essa figura ficar quieta. Abria a boca e saíam caos e ódio ("Bolsonaro diz que prisões visam delação e evita se explicar sobre joias nas redes", Política, 13/8).

Ricardo Arantes Martins

Há 15 dias, o Inqualificável foi questionado sobre o risco de prisão e disse que "hoje em dia qualquer um vai preso ‘por nada’, com uma simples acusação". Agora, com a maracutaia das joias, poderá ser preso "por nada". Conspiração no golpe de Estado? Também poderá ser "por nada". De nada em nada, ainda chegaremos a outros nadas, se as investigações avançarem.

Luci Mari Suzuki (São Paulo, SP)



Interessante a lógica dos bolsonaristas: corrupção é uma questão de valores. Eu gostaria realmente de saber até que valor se pode desviar dos recursos públicos sem ser considerado corrupto. Tem um teto?

Josefina A. Martins

Usa-se o verbo enganar quando alguém "engana outrem com o uso de meias verdades". Por exemplo, "eu não roubei, eu abro minhas contas bancárias e vocês não vão achar nada", quando a verdade é que compra imóveis com dinheiro vivo que não passa pelos bancos...

Maria da Graça Pimentel (São Carlos, SP)



Já dizia o general Augusto Heleno: prisão perpétua a presidente desonesto.

Wassef é aquele que não sabia que Fabrício Queiroz estava havia meses em seu sítio? ("Wassef quebra silêncio sobre investigação da PF e se diz alvo de mentiras em esquema das joias", Política, 13/8).

Cartão de crédito

Por causa das pessoas descontroladas, que gastam mais do que podem, todo mundo vai sofrer as consequências? Eu vou ter que pagar mais juros como modo de tentar disciplinar os inconsequentes? ("Associações criticam fim do parcelamento sem juros no cartão de crédito", Mercado, 12/8).

Eliane Freitas (São Paulo, SP)



Faltou dizer que não existe pagamento sem juros. Só poderia haver parcelamento "sem juros" de maneira transparente se houvesse desconto à vista, o que raramente existe. Não tem almoço grátis!

Recentemente comprei um tênis de corrida que eu não compraria se não houvesse a opção de parcelamento. O consumidor sairá muito prejudicado, é certo. No meu círculo social, não conheço alguém que compre à vista algo que custe centenas de reais, a não ser em mês de 13º salário. Qual seria a alternativa genial proposta pelos bancos? Colocar juros no parcelamento a ponto de o consumidor pagar o dobro pelo mesmo produto?

João Gabriel Fernandes (Guarulhos, SP)



Imobilidade social

A mais eficiente instituição para promover a exclusão e a não mobilidade social é a escola pública básica ("Brasileiro pobre precisaria viver nove gerações para chegar à classe média", Mercado, 12/8).

José Paschoal Pimenta (São Paulo, SP)



E só precisa de uma geração para ficar pobre. O que os dois governos Lula deram com uma mão, o governo Dilma tirou com as duas.

Diariamente atendo crianças que, em casa, só comem bolacha e são criadas por vizinhos, pois os pais são "escravizados" dos subempregos e o dinheiro mal dá pra sobreviver. Educação é a base. Mas não é o único elemento dessa base.

Roberta Melissa Oliveira Sales (Diadema, SP)



Com a classe política do Brasil, nem em nove gerações. Os políticos roubam o futuro do povo.

Rivalidade entre mulheres

Acompanho mulheres que se lançam em atividades antes ditas masculina e vejo que elas se acompanham cada vez mais, repassando conhecimentos, experiências e, por que não, dificuldades pessoais ("Mulheres são criadas para serem rivais?", Mariliz Pereira Jorge, 12/8).

Sempre me perguntei por que mulheres são rivais e invejosas. Na atualidade, a inveja é direcionada para Janja. Outra coisa que me pergunto é por que há mulheres machistas, que criam meninos machistas.

Millôr, 100 anos

"A diferença fundamental entre direita e esquerda é que a direita acredita cegamente em tudo que lhe ensinaram, e a esquerda acredita cegamente em tudo que ensina." Independente, lúcido. Faz tanta falta ("100% Millôr", Ruy Castro, 12/8).

Nelia Rios (São Paulo, SP)