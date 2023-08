"Guerra contra os pobres", diz leitor sobre mortes após ação policial no Rio

Mortes no Rio

A guerra contra os pobres. Até quando? ("Criança de 5 anos e adolescente de 17 morrem após ação policial no Rio", Cotidiano, 12/8).

Valter Luiz Peluque (São Paulo, SP)

PMs em operação durante protesto na comunidade do Dedê, na Ilha do Governador (RJ), em que moradores queimaram ônibus após morte de adolescente - TV Globo/Reprodução

Essa polícia do Rio de Janeiro, que é paga pela população para ter segurança, é o símbolo maior da incompetência e do desrespeito.

Marisa Castilho (Curitiba, PR)



As digitais

Jair Bolsonaro vendeu o que não era dele. E arrastou para esse lamaçal de imoralidade pessoas e instituições que caberia a ele respeitar e defender ("Avião e dinheiro trazem principais digitais de Bolsonaro em investigação sobre joias", Política, 12/8).

José Vanzo (Franca, SP)



Vestidos com a farda do nosso Exército. Braço forte e mão boba.

Maria José dos Santos (São João do Meriti, RJ)



Falta o que para pedir a prisão desse personagem tão medíocre?

Nathalie de Faria (Rio de Janeiro, RJ)



Falta a decisão condenatória. Pelo princípio da presunção de inocência, toda pessoa é inocente até que se prove o contrário. Muito provavelmente ele será condenado. No momento, do ponto de vista formal, é inocente. Não tomo partido: só apresentei os aspectos legais.

Joel Domingos (Recife, PE)



Tudo cortina de fumaça para esconder o desastre do atual governo.

Getulio Cunha (São Paulo, SP)



Nessa história da venda e da recompra desesperada das joias, só lamento Oscarito não estar mais entre nós. O que não faria com um roteiro desses, com Grande Otelo, Zé Trindade, o galã Cyl Farney, direção de Carlos Manga? Uma hilariante chanchada da Atlântida!

Adonay Anthony Evans (Marília, SP)



Dia dos Pais

A história desse empresário, com uma filha também trans, mostra o quanto é grande e bela a diversidade humana, e que a realidade é mais complexa do que pensam os dogmáticos ("Me descobri como homem, como pai e como trans, diz empresário", Equilíbrio, 11/8).

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)



Seu texto trouxe lembrança do meu falecido pai, que adorava cozinhar para a família ("O feijão com arroz do pai na garoa fria de Londres", Marcos Nogueira, 11/8). Agora é minha vez de me dedicar a cozinhar para minha filha adolescente e ter a satisfação de vê-la comer com gosto e entender a dedicação do meu pai aos filhos. Feliz Dia dos Pais!

Francisco Jen Ou (São Paulo, SP)



Eu adoro todas as suas colunas, mas essa sem dúvida foi a mais linda de todas! Um feliz Dia dos Pais!

Livia Borba (Belo Horizonte, MG)



Pais, vocês terão filhos apenas por 15 anos, no máximo 18. Depois eles precisam seguir seu próprio caminho. Curtam os 10 primeiros anos, eles não voltarão nunca. Não deixem seus filhos com babás cujo ingresso na piscina do clube não será permitido ("Faz diferença ser um pai linha-dura ou bunda-mole?", Deborah Bizarria, 12/8).

Marcos Fernando Dauner (Joinville, SC)



Mulheres marcantes

A Folha está de parabéns pela iniciativa de publicar biografias de mulheres marcantes da sociedade brasileira. O artigo da professora Laura de Mello e Souza ("Luzia da Silva transformou o sofrimento da tortura em resistência no século 18", Cotidiano, 11/8) só foi possível graças à sua intensa e prolongada pesquisa na metrópole portuguesa. Não fosse sua persistência, provavelmente desconheceríamos a história. Como bem afirma, a saga da Luzia "está inscrita no rol das injustiças que vitimaram e vitimam o povo brasileiro".

Heloísa Fernandes (São Paulo, SP)