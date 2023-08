Servidores públicos agiram como muambeiros, diz leitor sobre joias de Bolsonaro

Joias no avião

"Bolsonaro usou governo para vender joias e receber em dinheiro vivo, aponta PF" (Política). Enquanto tinha gente na fila do osso passando fome, morrendo por falta de assistência médica, sem ter onde morar como consequência da pandemia; Amazônia e mata atlântica queimando; ianomâmis sendo dizimados, Bolsonaro e seus asseclas se locupletavam e pouco se lixam para o país e seus cidadãos realmente do bem.

Carlos Campos (São Paulo, SP)



À esq., foto reproduzida em relatório da PF com Bolsonaro recebendo escutura de palmeira folheada a ouro durante visita ao Bahrein, em 2021; à dir., reflexo do pai de Mauro Cid, o general da reserva do Exército Mauro Lourena Cid, na caixa que acomodou a escultura - Reprodução/@rbrasilmods no Twitter

Que escândalo, servidores públicos se degradando ao papel de muambeiros. Assim, perece a noção de República e só resta a facção.

Hernandez Piras (São Paulo, SP)



E ainda diziam que Bolsonaro estava deprimido e "não queria passar a faixa" ao novo eleito. O que queria é utilizar o avião presidencial no dia 30 de dezembro, justo em tempo de usufruir da mamata sem nenhum controle das muambas nas bagagens.

Luci Mari Suzuki (Itália)



Existem indícios apontados pelo ministro, mas ainda não se confirmou o que de fato ocorreu. Quero que Bolsonaro pague pelos supostos crimes, mas o jornalismo precisa ter paciência para esperar a conclusão do processo.

Eduardo Batista (Brasília, DF)



O mais impressionante nessa história é que todo mundo tem uma tia ou um vizinho que vai continuar defendendo o ex-presidente.

Thomas Bustamante (Belo Horizonte, MG)

Moral destruído

"Caso Cid lembra o alto custo da adesão militar a Bolsonaro" (Política). As Forças Armadas não podem aceitar essa esculhambação promovida por mentes perversas que continuam vestindo seu uniforme. Expulsar é o começo, para preservar a grandeza dos que vivem e trabalham honestamente nos quartéis.

Antonio Ferreira da Costa Neto (Belo Horizonte, MG)



Sou filho de militar e sei que há pessoas decentes na tropa. Por outro lado, é inegável que todo o trabalho de se dissociar dos crimes da ditadura foi por água abaixo. Bolsonaro, em sua sanha de destruição, destruiu também o moral das Forças Armadas.

Ediney Fortes do Prado (São Paulo, SP)

Bolsonarismo

De modo contrário às inversões da realidade propugnadas por Reinaldo Azevedo ("O bolsonarismo tem de ser compreendido e banido, nunca tolerado", 11/8), o anterior chefe do Planalto governou respeitando as instituições e sempre deixando claro o seu apreço pela Carta Magna. Quanto ao bolsonarismo, ele é tolerante com a diferença e com a pluralidade. Todavia, sempre vale observar que maçãs podres podem aparecer em diversos lugares. Mostra isso muito bem o fato de o colunista outrora ter sido um sujeito de direita.

João Paulo Zizas (São Bernardo do Campo, SP)

Cidade de Lahaina, no Havaí, antes e depois de incêndios florestais Carregando imagens... Ao menos 36 pessoas morreram e milhares foram retirados de localidade turística e histórica na ilha de Maui - Maxar Technologies via Reuters e AFP

Havaí

"Cidade histórica e turística do Havaí é engolida por incêndio florestal" (Mundo, 11/8). As alterações climáticas serão catastróficas. A Covid será brincadeira de criança. Cientistas alertam, mas os governantes e a população nada fazem.

Ivan Bastos (Nova Friburgo, RJ)

Descrédito

"STF volta a julgar revisão da vida toda do INSS; veja o que pode ser decidido" (Mercado). O STF caiu em descrédito quando permitiu a redução dos valores das pensões por morte, validando uma emenda inconstitucional, que deixou de suprir as necessidades da família dos contribuintes falecidos, mesmo após décadas de contribuição, em troca de um direito tolhido.

Alberto Kiess (Rio de Janeiro, RJ)

Panelas colocadas em um fogão de uma casa no interior de Sergipe - Rafaela Araújo - 15.jul.2022/Folhapress

Tarefas domésticas

"Mulheres dedicam 9,6 horas a mais do que homens a tarefas domésticas" (Mercado). Duvido que seja só isso.

Paula Nogueira (São Paulo, SP)



É verdade que os homens são preguiçosos e folgados. Também é verdade que as mulheres têm mania de limpeza.

Ivo Ferreira (Rio de Janeiro, RJ)

Filantropia

"‘Não precisa ser rica pra fazer filantropia’, diz brasileira que já doou US$ 6 milhões a ONGs" (Rede Social). Concordo que não precisa ser milionário para contribuir com projetos sociais sérios, mas se uma pequena fatia dos que possuem grandes fortunas tivesse a consciência despertada na personagem dessa matéria, o mundo seria bem mais justo.

Angela Oliveira (Brasília, DF)

Núbia Virginia D'Avila Limeira de Araujo (1966 - 2023) - Arquivo pessoal

Obituário

Médico infectologista, fui atraído pelo título e li o obituário da enfermeira Núbia ("Mortes: Enfermeira à frente da vacinação contra a Covid-19 em SP", Cotidiano, 11/8). Na jornada dela senti representada toda uma categoria de profissionais de saúde dedicados e sérios. Avançando na leitura, revivendo o auge da pandemia, a emoção veio incontida, coroada pelos olhos marejados ao chegar no desfecho, uma morte discreta, singela e, quem diria, por uma infecção respiratória, que ela tanto combatia. Aos familiares deixo uma palavra de alento. A vida dela teve sentido. Algo cada vez mais raro.

Evaldo Stanislau (Santos, SP)