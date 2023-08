Veto a babás em clube de SP mostra 'adoecimento' da sociedade, opina leitor

Babás

"Clube de elite de SP veta babás sozinhas em restaurante e só permite legging com camiseta até o joelho" (Mônica Bergamo, 4/8). É a confirmação de que vivemos em uma sociedade adoecida pelo ego, pela soberba e pela arrogância. Gente que se julga superior aos demais pelo fato de ter dinheiro. Essa é a elite do Brasil, que vive distante do seu povo, a quem apenas usa e explora. Por isso temos um país tão desigual.

Roberto Maciel (São Paulo, SP)

Não sou sócia do clube, mas entendo perfeitamente as regras. Babás são a mesma categoria que "convidados". Há regras para os dois: não podem prejudicar os sócios, que pagam mensalidade e merecem ter mesa disponível para almoçar e jantar.

Renata Delamain Fiocati (São Paulo, SP)



Temos uma elite do atraso e que agora perdeu a vergonha de se mostrar racista, não fazem mais questão de esconder.

Luiz Claudio Teixeira Souza (Rio de Janeiro, RJ)



Sou sócia do clube. A notícia é uma tempestade em copo d’água. As babás ganharam um ótimo espaço para comer no restaurante da piscina. Não há segregação. Apenas uma organização do espaço para acomodar sócios sem crianças (e babás) e crianças acompanhadas de babás.

Sofia Carvalhosa (São Paulo, SP)

Praças cercadas

"Depois da Sé, prefeitura cerca outras praças do centro histórico de SP" (Cotidiano). Para todo problema complexo e difícil existe uma solução simples. Geralmente errada.

José Roberto Gomes Rocha (Aracaju, SE)

Vitrine

"Apesar de proibição, PMs de SP ostentam armas e comentam operações nas redes" (Hashtag). Desmilitarizar as polícias em todos os estados e regulamentar e fiscalizar a formação de novos policiais. Nada de militares nas secretárias estaduais e no governo federal em qualquer pasta de segurança pública. Se tudo isso for feito, nossa polícia melhora em uns 15 ou 20 anos; até lá, só teremos barbáries.

Paulo Bruno Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Caveirão

Não dá para passar incólume ou ficar indiferente à imagem do blindado da PM do Rio extravasando sangue de mortos em operação na zona norte (Primeira Página, 4/8). Estamos diante da mais desabrida forma de ver a morte como solução dos problemas.

Gesner Batista (Rio Claro, SP)



Chocante, cruenta e desnecessária a foto. O desrespeito é conivente com a violência.

Conceição de Fátima Jacob (Itapetininga, SP)

Decolagem

"Em 7 meses, Lula vai da ingovernabilidade à possível decolagem" (Reinaldo Azevedo, 4/8). Quando o presidente escolheu Fernando Haddad como ministro da Fazenda, muitos jornalistas torceram o nariz. Está aí o resultado: colocando a casa em ordem.

Claudio Monteiro (São Paulo, SP)



Está sonhando, Reinaldo. O déficit público sendo criado agora fará um novo voo de galinha.

Igor Cornelsen (São Paulo, SP)

Forças Armadas

"Governo Lula prepara mudança para emprego de militares em crises" (Política). Finalmente há coragem para enfrentar o fascismo infiltrado nos quartéis, que tem sido um empecilho para nossa democracia. Militares não são o quarto poder, isso precisa ficar claro de uma vez por todas.

Daniel Barbosa (Ubatuba, SP)



É assim que a ditadura se impõe. Pouco a pouco, com leis aparentemente normais e a anuência da sociedade civil. Tudo muito civilizado e muito democrático. Só que não. Estamos indo rapidamente rumo à Venezuela e a Cuba.

José Antônio Mechaileh (Campinas, SP)

Guerra da Ucrânia

"Ucrânia atinge navio em ataque inédito a porto na Rússia; veja vídeo" (Mundo). É inegável a força superior da Rússia. E está claro que a Otan só vai doar armas para a Ucrânia para desgastar a Rússia, usando os ucranianos como bucha de canhão e o dinheiro do contribuinte europeu para dar lucros para a indústria de armas e petróleo.

Maria Aparecida Azevedo Pereira da Silva (Campinas, SP)

Escolha

"Quem quer ser professor?" (Priscilla Bacalhau, 4/8). Acho que as condições de trabalho são ainda piores que a baixa remuneração. Ontem, dei oito aulas seguidas. Ao final do dia, não tinha mais voz. Hoje, minha namorada está desde as 7h fora de casa e só volta após as 22h. Com dois cargos e mais de 12 horas diárias de trabalho, ela conseguiu comprar um apartamento. Mas está cheia de dívidas e com burnout.

Roberta Melissa Oliveira Sales (Diadema, SP)



Esse é o futuro, escola sem professores e sem livros didáticos.

Rinaldo Goulart Menezes (São Paulo, SP)



Apesar de todos os desafios, ser professor é fascinante.

Fernando Figueiredo de Sousa (São Paulo, SP)

Liberalização

O problema do gradualismo, acerca da liberalização das drogas, é que no Brasil ele demora, muitas vezes, três décadas.

Marcos Barbosa (Casa Branca, SP)