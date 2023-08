Para leitores, Mauro Cid está envolvido em crimes, mas chefes dele pouco falam disso

Cid e atestados, joias, Rolex...

Rachadinha! Atestado de vacina fraudado! Empenho na liberação de joias sauditas confiscadas pela alfândega! Tentativa de venda de Rolex, presente oficial ao Estado ("Mauro Cid tentou vender Rolex recebido por Bolsonaro por US$ 60 mil", Política, 4/8)! Cid era o lado escuro da Força? O que diz a Força?

Gilberto P. Santos (Florianópolis, SC)



Imagine o que ainda iremos saber sobre falcatruas e outras coisas que ocorreram e estavam para acontecer no desgoverno do hoje inelegível. Eles tinham quase certeza de que a reeleição estava no papo e que essas maquinações ficariam escondidas. Surpreende que tenha tantos fanáticos que não querem ver o óbvio.

Maria Irene de Freitas (Rio de Janeiro, RJ)

Jair Bolsonaro, acompanhado de Mauro Cid (esq.), em São João de Meriti, em setembro de 2022 - Mauro Pimentel/AFP



De uns anos para cá os militares do Exército brasileiro estão em evidência. Estão sempre em manchetes, principalmente nas que citam falcatruas. Que o Exército volte ao antes: o orgulho do Brasil.

Niemeyer Franco (São Mateus, ES)

Petrobras

Será que desta vez a esquerda quebra a estatal ("Lucro da Petrobras cai 47% com petróleo mais barato e nova política de preços do PT", Mercado, 4/8)? Em passado recente quase conseguiram, chegou ao fundo do poço, com enorme escândalo.

Reinaldo Zatoni (Santo André, SP)

Logotipo da Petrobras no edifício sede da companhia, no centro do Rio de Janeiro - Reuters



Excelente, pois, ainda assim, teve lucro de bilhões. Esquecem-se de que o maior acionista é o povo. A Petrobras foi construída com direito de impostos, e o governo escolhido pelo povo é quem manda.

Maria F. Luporini (Campinas, SP)

Soco em Arthur do Val

Meio incoerente fazer manifestação contra violência e sair no soco ("Ex-deputado Arthur do Val leva soco em protesto contra violência policial", Cotidiano, 5/8).

Maria Stela C. Morato (São Paulo, SP)

Operação Escudo

A Secretaria da Segurança Pública esclarece que não houve negativa no fornecimento das imagens de câmeras corporais para o Ministério Público ("Polícia avança na apuração de morte de PM, mas não libera acesso a câmeras", Cotidiano, 5/8). Todas as requisições feitas pelo órgão foram atendidas. Autoridades policiais, judiciais e ministeriais têm acesso a tais imagens, armazenadas em plataforma digital. A SSP se mantém à disposição do Ministério Público para os devidos esclarecimentos referentes à Operação Escudo. Todos os casos são investigados com rigor pela Delegacia de Homicídios da Deic de Santos, pelo DHPP e pela Polícia Militar.

Vivian Goltl, coordenadora de imprensa da SSP-SP (São Paulo, SP)

Esclarecimento

Ao contrário do que foi publicado em "Clube Harmonia, em SP, restringe acesso de babás" (Mônica Bergamo, 4/8), nosso estatuto não discrimina a presença de quaisquer pessoas, mas, como clube, acompanhantes e/ou convidados devem estar sempre na companhia de um dos sócios. O clube aplica uma das menores taxas para acesso de acompanhantes entre os clubes similares de São Paulo, o que comprova que não temos interesse em "restringir o acesso". Além disso, em 2018, o Supremo Tribunal Federal não apontou ilegalidade ou ato discriminatório no uso de uniformes.

Rodrigo Meirelles, presidente da Sociedade Harmonia de Tênis (São Paulo, SP)