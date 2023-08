Leitores se dividem quanto à possibilidade de prisão de Bolsonaro

Bolsonaro e o regime fechado

É revoltante ver como o cara e seus mandados deixaram morrer milhares sem oxigênio (com direito a piada em vídeo), fizeram motociatas e prevaricaram no cargo, mas até hoje só avançou o roubo de joias ("Investigação das joias caminha para crimes que podem levar Bolsonaro a regime fechado", Política, 20/8). Quando chegarem a outras acusações, que peguem 500 anos ou mais.

Maria Isabel Castro Lima (Florianópolis, SC)

Que o público fique preso no sensacionalismo do vai prender ou não vai prender até se compreende. O curioso é ver a imprensa presa na mesma bobagem. Nunca vi tanto empenho em exigir provas de culpa. A polícia terá de provar que a mais recôndita intenção do ex-presidente era enriquecer, encontrar o bilhete em que manda vender o Rolex, assinado e com firma reconhecida.

Alberto Melis Bianconi (Taubaté, SP)

Morte de torcedores

Triste notícia ("Ônibus de torcedores do Corinthians capota deixa sete mortos em MG", Cotidiano, 20/8). Durante anos saía do interior de MG, em ônibus especial, para em BH ver jogos do meu Cruzeiro, e a rotina era mesma: busão sempre caindo aos pedaços e que vivia quebrando, e as viagens que deveriam durar 4 h duravam 10 h. A verdade é que empresa nenhuma aluga ônibus bom para a torcida organizada.

Riler Barbosa Scarpati (Ipatinga, MG)

Produção de leite do MST

Todo apoio ao MST ("Maior que a líder Piracanjuba no leite, MST diz que não precisa de supermercado", Painel S.A., 20/8)! Quem produz para alimentar gado chinês e europeu não paga imposto e tem, há décadas, subsídios de empréstimos às nossas custas; já quem produz para matar a fome de irmãos brasileiros, não.

Rafael Pimenta (São Paulo, SP)

Uma comparação infeliz: "Se o MST fosse uma empresa de leite, seria 50% maior que a Piracanjuba". Deveria complementar com que é a produção de 500 mil famílias. Certeza de que essa empresa estaria falida.

João Alberto Alves (Araguari, MG)

Nosso Estranho Amor

Comovente e linda história de amor e superação ("Sobre morrer e renascer na pandemia", Milly Lacombe, Folha Corrida, 20/8)! No meio do caos, o milagre das vidas; acho que o universo nos retribui de algum jeito.

Marenildes P. da Silva (Rio de Janeiro, RJ)

Eleições no Equador

Se não tivéssemos estancado a sangria direitista nas últimas eleições, o Brasil estaria no rumo do Equador ("Equador elege presidente no ‘pleito do colete à prova de balas’ após assassinato", Mundo, 20/8). Prova disso é deputada empunhando arma contra um indivíduo em local público às vésperas do pleito. Felizmente aqui, o bom senso falou mais alto e a justiça será feita.

Rosana Brito (Curitiba, PR)

Colonialismo

Uma lucidez animadora, mesmo sendo utópica ("Estado e partidos são colonialistas, diz quilombola Antônio Bispo", Ilustríssima, 20/8). O modelo vigente não tem remédio. De qualquer modo, é preferível a utopia à distopia que inunda a sociedade preenchendo todas as frestas cibernéticas. Mais que colonialismo, há o monarquismo dissimulado em partidos. O poder não é consanguíneo, mas político-partidário. Direitos constitucionais escritos em 88 tornaram-se privilégios de uma minoria colada em políticos de uma corte ampla. É impossível reformar. O jeito é viver.

Antonio Neto (São Paulo, SP)

Ao ouvir o Antônio Bispo me dá cansaço de existir nesse padrão civilizacional com tudo o que gera lixo e contamina ares, terras e águas, polui nossa audição, visão, tato, olfato e outros sentidos. Competição, egoísmo. Geramos problemas para tentar resolvê-los. E é esse cansaço que nos faz prestar atenção ao notório saber de descendentes de populações colonizadas, escravizadas, violentadas. Sabemos filtrar poluição e excessos, nossos e dos outros?

Paloma Fonseca (Brasília, DF)

Tributação sobre herança

Taxar só por taxar não justifica ("Famílias antecipam heranças e doações para fugir de tributação maior após reforma", Mercado, 18/8). Controle popular das contas públicas é muito mais urgente. Chega de farra sem responsabilidade e punição!

Lineu Raymundo Graeff (Caxias do Sul, RS)

Lugar de fala

Quando se fala de algo, dá-se sua visão, que será alvo de crítica ("Tiro no pé", Antônio Prata, 20/8). Só isso. Essa é a beleza da liberdade de expressão, informação e diálogo social. Em vez de escolher quem fala, melhor incentivar que todos falem, principalmente a fala crítica.

Marcos Cesar Moraes (Maringá, PR)

Assino embaixo. Concordo com a coluna inteira. E sou feminista.

Maria Lopes (São Paulo, SP)



Enxerga o problema do "lugar de fala", mas continua incapaz de renegar o identitarismo, raiz do problema. Toda essa questão é um desdobramento lógico e inevitável do identitarismo, ideologia nefasta. Lembra o pessoal que ainda defende o comunismo e, quando confrontado com o fato de nunca ter funcionado, responde: "É porque o comunismo real nunca existiu de verdade".

Pedro Luis S. C. Rodrigues (São Paulo, SP)

Messi

Messi vale cada centavo da fortuna que ganha, pelo orgulho e títulos que dá à torcida, seja em que time for ("Messi leva Inter Miami a seu primeiro título, com decisão por pênaltis", Esporte, 20/8). Neymar bem que poderia dar esse orgulho, mas ele nem liga para isso.

Ricardo S. Reis (Rio de Janeiro, RJ)

