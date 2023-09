É preciso parar o massacre de crianças no Rio, diz leitor sobre menina baleada em ação da PRF

Menina baleada no Rio

Algo precisa ser feito urgentemente para parar esse massacre de crianças no Rio ("Menina de 3 anos é baleada na cabeça em ação da PRF, no Rio", Cotidiano, 8/9). Falamos em Desmate Zero, Fome Zero, mas acho que chegou a hora de falar Basta de Mortes de Crianças.

José Antonio Bonato (Ribeirão Preto, SP)



Milícia Rodoviária Federal. Primeiro atira, depois verifica.

Carlos Becker (Curitiba, PR)



Chega de impunidade. Chega de polícia matando crianças.

Fernanda Salgueiro Borges (São Paulo, SP)



Mauro Cid

Aguardando ansiosamente que seja divulgado o que constará da delação. Porque, pelo jeito, para a Polícia Federal aceitar a delação, deve ter muita coisa podre além do que já sabemos ("Cid se dispõe a fazer delação, e Moraes recebe proposta de acordo", Política, 7/9).

Patricia Floriano Pedrosa (Brasília, DF)



Talvez não haja o que delatar, pois a evidência é tamanha que a delação é chover no molhado ("Não há o que delatar, diz assessor de Bolsonaro após proposta de Cid ao STF", Política, 8/9).

José Celso Righi (São Bernardo do Campo, SP)

Pode criticar Lula?

Críticas precisam estar na base de um governo democrático. Ou então deixaremos de ter gado verde e amarelo e teremos gado vermelho ("Não se pode criticar Lula", Renato Terra, 7/9). Fiz o L, farei de novo se precisar. Gosto muito do Lula, o que não me impede de discordar dele. Zanin, mulher no Supremo e Ana Moser são as minhas discordâncias do momento.

Erica Luciana de Souza Silva (Juiz de Fora, MG)



E quando não criticaram Lula? O "analfabeto", "petralha". Nunca deixaram passar nada dele e do PT, e muitas vezes a crítica vinha acompanhada de clamor pela execução sumária de Lula.

Marcelo Levy dos Santos Braga (Niterói, RJ)



Acho que no cerne da questão está a militância. O militante não pode ser independente, não pode pensar livremente. "A causa" requer um exército alinhado nos argumentos. Aí as redes viram isso, uma cacofonia de militantes gritando as mesmas coisas. Quem viu um viu todos.

Diego Rodrigues (São Bernardo do Campo, SP)



A falsa equivalência é o recurso mais requentado dos últimos tempos. As últimas decisões de Lula foram alvo de muitas críticas. Não dá para atribuir aos seus apoiadores a iniciativa de interditar o debate.

Paulo Werner (Goiânia, GO)

Sérgio Cabral

Onde estamos? O que esse cara está fazendo fora da cadeia? ("Sérgio Cabral cita volta de Lula, articula contra Paes e desiste de ser tema no Carnaval", Política, 8/9).

Eloisa Giancoli Tironi (São Paulo, SP)



Salas de uso de drogas

Considero, sendo portador de transtorno psíquico crônico e tendo convivido com viciados de diversos tipos, que as salas de drogas podem, sim, ser um começo de opção a drogados crônicos, como defende Fernanda Mena ("Zurique, Amsterdã, Copenhague... Por que não São Paulo?", Opinião, 8/9). Porém, é preciso convir que, conforme psiquiatras admitem, uma enorme quantidade de viciados não sabe o que faz, por viver o tempo todo sob delírios. Não adianta acolher para a pessoa se matar aos poucos bem na nossa frente. É preciso bem mais do que isso.

Rodrigo Contrera (Taboão da Serra, SP)



Se os objetivos do município e do estado fossem priorizar a saúde dos dependentes químicos, as salas de uso de drogas já estariam em funcionamento na cidade há tempos. Mas a política estapafúrdia de dispersão de adictos faz sentido, considerando a prioridade dos poderes públicos de liberar uma centena de quadras no centro para a especulação imobiliária fazer o que quiser.

Suely Mandelbaum, urbanista (São Paulo, SP)



É só estudar um pouco sobre esse assunto para saber que não existe redução de danos.

Dirce Buzato (José Bonifácio, SP)



Vaga no STF

Enquanto tivermos as escolhas para o STF e outros órgãos jurídicos feitas pelo presidente da vez, a Constituição é o que menos conta. A prisão do Lula não foi "um dos maiores erros judiciários da história do país". Os maiores são os escolhidos para cargos vitalícios que passam a julgar de acordo com quem os indicou e não com o saber jurídico e a lei.

Tania Tavares (São Paulo, SP)

Beber, bem e mal

Excelente, Ruy. Como dizia um amigo: "A cachaça, antes de matar, humilha o homem" ("Beber ‘bem’ ou beber ‘mal’", Ruy Castro, 7/9).

Ronaldo Pereira (São Paulo, SP)



O alcoolismo é uma doença silenciosa, progressiva e mortal. Por ser uma droga lícita, as pessoas não se tocam que estão bebendo cada vez mais.

Josana Salles Abucarma (Cuiabá, MT)



Só quem passa por isso pode dizer e escrever, mas não perfeitamente como você. Grato.

Marcelo Pires Santana (Rio de janeiro, RJ)