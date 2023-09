Leitores lamentam decisão que manteve anulação do júri da boate Kiss

Boate Kiss

"STJ mantém a anulação do júri da boate Kiss, e processo volta à estaca zero" (Cotidiano). Tristeza para os familiares. Revolta para os brasileiros. Vergonha para a Justiça brasileira.

Sibelle Barcelos (Belo Horizonte, MG)



Em sessão realizada nesta terça (5), o STJ manteve a anulação do júri da boate Kiss - Reprodução/STJ no YouTube

Isso explica o porquê do 8 de janeiro: impunidade.

Márcio José Albino (Louveira, SP)



O erro crasso do juiz de primeira instância, combinado com a morosidade do Judiciário, causou enorme prejuízo às vítimas e aos familiares dessa tragédia criminosa.

Wesley da Silva Vieira (Além Paraíba, MG)

Voto sigiloso

"Lula alega segurança e sugere que votos dos ministros do STF sejam sigilosos" (Política). Os ministros do Supremo têm direito de votar como quiserem e eu tenho direito de saber como votaram. Democracia é assim.

Marcelo Alves Costa (Paracuru, CE)



Lula erra redondamente. A transparência sobre como julgam os ministros do Supremo é essencial para a vida democrática. Lula gostaria de não contrariar ninguém, mostrar que tudo pode ser pacificado com negociação. Esse espírito é importante na gestão democrática, mas também precisa de um limite. E o público tem, sim, capacidade de se conter.

Alberto Melis Bianconi (Taubaté, SP)



O argumento da proteção aos ministros não pode superar princípios da administração pública como os da moralidade e publicidade. O Estado não deve declarar impotência ou fracasso diante desse "dilema". Pois que comece por aprimorar o nível de esclarecimento à sociedade.

Luciano Prado (Rio de Janeiro, RJ)



Se os ministros devem votar de acordo com seu entendimento da lei e não pela opinião da sociedade é melhor ninguém saber mesmo. Senão, o ministro pode ser tentado a votar para agradar a galera.

Heloísa Gomes (Rio de Janeiro, RJ)

Manobra

"Câmara ensaia afrouxar financiamento de candidaturas de negros" (Política, 5/9). O projeto que os deputados propõem para votação urgente só serve para manter homens brancos no poder.

Selma Aguiar (São Paulo, SP)



A cada eleição uma regra nova que será descumprida e depois os mesmos que fizeram as novas regras vão votar anistia para quem descumpriu. Coisa de doido.

Márcia Correa (Brasília, DF)

A cavalo

"Imagens de suposta agressão a Moraes no aeroporto de Roma chegam ao Brasil" (Política). Parece que estamos no século passado. As imagens chegaram e foram entregues. Como? Por carta? Ofício? Hoje as imagens são enviadas eletronicamente.

Marcos Antônio Rocha Araújo (Brasília, DF)

Planeta azul

Tormentas inundam os continentes, num dilúvio de proporções bíblicas, prenunciando um fim líquido à espécie que emergiu dos oceanos para dominar a Terra e por fim inundá-la por insensatez e ambição. Colocamos fogo nas florestas e poluímos rios e mares. Gases sufocam a Terra, e o gelo dos polos derrete, afogando povos e desertos em contínua tormenta. Aos oceanos voltamos no eterno retorno ao planeta azul.

Paulo Sergio Arisi (Porto Alegre, RS)

Antivacina

"Ministério Público investiga médica por alegações falsas sobre vacina de HPV" (Cotidiano). Está difícil demais esse obscurantismo. Quando pensamos que estamos chegando nos Jetsons, voltamos para os Flinstones.

Lucila Rodrigues Testa (São José dos Campos, SP)



Todo médico que propague notícias falsas sobre imunização deveria ter o registro profissional cassado.

José Martins do Carmo (Belo Horizonte, MG)

Esquadrão da Morte

"Defensoria compara ação da PM no Guarujá a ‘Esquadrão da Morte’ e aciona Justiça para o uso de câmeras corporais" (Mônica Bergamo). Ninguém, fardado ou não, tem o direito de matar. O governador tem que responder, junto com os policiais, por esses assassinatos.

Samuel Fagundes (São Paulo, SP)

João Gilberto surge de mãos dadas com Maria do Céu - Sofia Gilberto no Facebook -3.jul.2019

Herança

"Bebel Gilberto reconhece união estável de João Gilberto com moçambicana em disputa por herança" (Mônica Bergamo). É na divisão de bens que o caráter e a podridão aparecem. A palavrinha mágica? Dinheiro!

Alcides Castro (São Bernardo do Campo, SP)



Por mim, haveria uma lei que excluiria de qualquer herança o cônjuge com mais de 15 anos de diferença de idade. O(a) falecido(a) não se prejudica.

José Eduardo Oliveira de Vincenzo (Ribeirão Preto, SP)

A psicanalista e colunista da Folha Vera Iaconelli, que lança "Manifesto Antimaternalista" - Jardiel Carvalho/Folhapress

Antimaternalismo

"Por que, para Vera Iaconelli, devemos ser antimaternalistas" (Equilíbrio, 5/9). Parabéns, Vera Iaconelli, pelo seu necessário trabalho. Os mitos em torno da maternidade só servem para justificar a dupla jornada, a ausência de proteção social por parte do Estado e a escravidão doméstica. Causam um mundo de mulheres adoecidas pela violência psicológica desse mecanismo de opressão.

Daniel Guedes (Rio de Janeiro, RJ)



O antimaternalismo também depende de homens que exerçam o papel de cuidadores comprometidos.

Vinícius Macias de Barros (Ribeirão Preto, SP)