Leitores veem de delito a armação em fala de Toffoli sobre prisão de Lula

"Toffoli diz que prisão de Lula é um dos maiores erros judiciários do país e pede investigação" (Mônica Bergamo). Se autoridades agiram em conluio, com descumprimento deliberado de regras processuais de caráter jusfundamental, já não se trata de erro judiciário, mas de um delito.

José Felipe Ledur (Porto Alegre, RS)

O ministro Dias Toffoli no plenário do STF, em Brasília - Rosinei Coutinho - 19.dez.2022/STF



Essa ação, de um dos menos confiáveis juízes do STF, tem claramente a assinatura do projeto de vingança do Lula. É uma atitude só cabível num sistema onde os juízes do STF são nomeados pelo presidente. Só cego não vê a armação.

Paulo Roberto Fernandes (Brasília, DF)



Olhando por qualquer prisma, é uma tragédia. Se Lula foi mesmo injustiçado, como deixaram um inocente preso por 580 dias? Ou Lula é o poderoso que conseguiu fazer com que sua pena fosse anulada? É uma tragédia e mostra o quanto este país é injusto.

Valdir Silva (Guarulhos, SP)

O hoje senador Sergio Moro, no Congresso - Gabriela Biló/Folhapress

Sergio Moro

"Moro, declarado parcial pelo STF, reage a Toffoli e diz que Lava Jato foi dentro da lei" (Política). Parabéns, Moro, por ter a coragem de enfrentar um sistema de corrupção que foi referendado pela devolução de bilhões de reais e confirmado por inúmeros juízes e delações.

Quirino de Oliveira Minossi (Porto Alegre, RS)



Se for preso poderemos pensar em justiça. O mal causado ao Brasil e ao povo brasileiro não tem mensuração. Desmonte da economia do país, avanço do fascismo em todos aspectos sociais, culturais e políticos. Deveria ser cassado para servir de exemplo.

Laudgilson Fernandes (Rio de Janeiro, RJ)

Independência

"Quem foi a menina de 10 anos que escreveu um dos principais panfletos pró-Independência" (Ilustríssima, 7/8). Fui professor de geografia e de história (hoje aposentado). Há que se refazer nossa história e mostrar para os alunos os reais heróis brasileiros, que são desconhecidos. Os poderosos esconderam e até deturparam boa parte da nossa historiografia.

Petrônio Alves Filho (Três Lagoas, MS)



É importante a pesquisa para trazer às claras o papel e as ações micro ou macro de personagens do passado. O que não dá é para atribuir conceitos como "apagamento" e "silenciamento" à falta de conhecimento de uma dada situação.

Isaias Pascoal (Pouso Alegre, MG)

Segregação

"3 em cada 10 sem-teto que saíram de projeto de moradia em SP foram expulsos" (Cotidiano). Isolam seres humanos fragilizados em cubículos e querem o quê? Tem que ter assistência social e jurídica, psicólogos, enfermeiras, médicos, vagas em creches e escolas, programas de educação e requalificação profissional para reinserir esses seres humanos na sociedade. Não é segregando pobres e miseráveis que o problema socioeconômico causado por gente muito rica vai sumir.

Mara Passos (São Paulo, SP)

Anúncio de buscas por Danilo Souza Cavalcante, grafado como "Danelo" - Reprodução

Fuga

"Brasileiro foragido nos EUA vira motivo de briga e piada na comunidade" (Cotidiano). Os americanos são engraçados. O sujeito foi preso pelo crime cometido, estava sob guarda judicial e fugiu, de quem é a culpa? Da imigração, do fato de ser brasileiro, do governo Biden ou do sistema penitenciário local?

Jorge Peregrino Braga (Salvador, BA)



Logo Hollywood aceitará um bom roteiro para filmar a fuga do brasileiro. Lá, eles adoram tal tema.

Fabrício M. Souza (Contagem, MG)

Chuvas

"‘Perdi tudo, mas eu vou encontrá-los’, diz homem que teve mulher e filhos levados por enxurrada no Sul" (Cotidiano). Me assombra o descaso. Já deveria haver aeronaves de outras regiões do país resgatando as pessoas!

Neide Gonçalves (São Paulo, SP)

Relacionamentos

"O home office é a morte do tesão" (Mirian Goldenberg). Bobagem demonizar o home office. Os casamentos que não se sustentaram nessa modalidade de trabalho são os já fadados ao fracasso, ainda que longevos. Aqueles onde falta, fundamentalmente, amor.

Eliane Lucero (Brasília, DF)

O sócio da 123milhas, Ramiro Júlio Soares Madureira, durante depoimento à CPI das Pirâmides Financeiras, na Câmara dos Deputados - Pedro Ladeira -06.set.23/Folhapress

Transtornos

"Sócio da 123milhas vai à CPI e pede desculpas pelos ‘transtornos’ causados" (Mercado). "Transtornos", bacana esse termo. Compre um produto que vale 100, pague 50 e fique com um "transtorno".

Marcos Fernando Dauner (Joinville, SC)

Vida digna

"A garantia de vida digna define o limite de qualquer transação política" (Maria Hermínia Tavares). A garantia de vida digna passa pela revogação do artigo 149 (EC 103/19), que permite confisco salarial de trabalhadores e aposentados. É preciso garantir dignidade e esperança às pessoas que trabalham para que elas possam continuar produzindo para o país.

Francisca Gil (São Paulo, SP)