"O 7 de Setembro deste ano é o fecho simbólico do 8/1", afirma leitor

7 de Setembro

Tirante os julgamentos necessários que ainda virão, o 7/9 deste ano pode ser entendido como o fechamento simbólico do 8/1.

Paulo Silveira (São Paulo, SP)

A primeira-dama Rosângela da Silva, Janja, ajeita a faixa presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o desfile do Dia da Independência na Esplanada dos Ministérios - Pedro Ladeira/Folhapress

Para esse governo conseguir associar as Forças Armadas com a democracia, vai ter de rebolar muito. Até outro dia estavam de mãos dadas, em apoio quase uníssono, com um golpista de primeira grandeza e sem se envergonhar ("Lula tem 7 de Setembro com chefes de Poderes, Zé Gotinha e ‘climão’ um dia após reforma", Política, 7/9).

Maria Clara Abalo Ferraz de Andrade (Rio de Janeiro, RJ)



Obrigado pelo boicote! Finalmente temos um 7 de Setembro normal e não um circo de criminosos ("Lula tenta celebrar pacificação com militares no 7 de Setembro sob boicote de bolsonaristas", Política, 7/9).

Alex Sgobin (Campinas, SP)



Bolsonaro tinha o povo do lado dele. Ninguém pagou ou obrigou as pessoas a comparecerem ao desfile e eventos do ano passado. Lula atrai vaias e apupos. Bolsonaro atrai as pessoas e a simpatia delas.

Marisa Coan (São Caetano do Sul, SP)



Reforma ministerial

Trocas e negociações fazem parte das regras republicanas, não há dúvida alguma, mas cuidado com a displicência. Substituir Ana Moser pelo deputado André Fufuca, que não entende nada de esportes, pode prejudicar a imagem do governo e torná-lo cada vez mais refém do centrão. Não basta governar melhor do que Bolsonaro. É preciso governar bem.

Luciano Harary (São Paulo, SP)



Ana Moser fora

Vejo a demissão com tristeza e indignação ("Ana Moser cita ‘tristeza e consternação’ após ser trocada por Lula por indicado do centrão", Política, 6/9). Excelente profissional e competente na área. Perdemos uma proposta de esportes como incentivo à educação e à saúde das pessoas.

Maria Helena Beauchamp (São Paulo, SP)



As críticas ingênuas e desprovidas de conhecimento sobre a arte de governar com um centrão nos calcanhares vêm de pessoas que votaram em certos partidos onde só se abrigam os sanguessugas da nação, como o PP.

Terezinha Rachid Ozorio da Fonseca (Bom Jardim de Minas, MG)



Pelo menos o Luís 19 não desmembrou o Ministério dos Esportes em um para futebol e outro para os demais esportes. Um ministério decente deveria ter cinco pastas. Não é possível uma reunião funcional com mais que isso.

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)



Começou a fritura. É um centrão governando. Como sempre.

Maria Stela C. Morato (São Paulo, SP)



Toffoli

Onde estavam Toffoli e os demais ministros do STF, que nada fizeram quando as provas foram apresentadas? Parece chute em cachorro "Moro" morto. Penso que Moro fez por merecer, isto e mais. Só acho estranho o "timing" da decisão ("Toffoli usa decisão para afagar Lula e declara provas da Odebrecht imprestáveis", Política, 7/9).

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)



Drauzio Varella

O colunista tem toda razão ao se indignar com o uso ilegal e sorrateiro de sua imagem em propagandas de produtos duvidosos ("Lutar contra as mentiras nas redes sociais é como enxugar gelo", Drauzio Varella, 6/9). O que mais choca é a cumplicidade das redes sociais usadas nessas operações, sem nenhum ônus. A "terra de ninguém" tem donos que faturam alto.

Marcos Fortunato de Barros (Americana, SP)



Infelizmente, a ignorância mata. As pessoas preferem acreditar na mentira a se informarem verdadeiramente.

Valdicilia Conceição Tozzi de Lucena (São Paulo, SP)



Perfeito, doutor. Mais do que na hora de essas plataformas serem responsabilizadas pelos crimes que acobertam e estimulam.

Anazilda de Barros Stauffer (Rio de Janeiro, RJ)



Aborto no México

Mulheres são metade dos legisladores no México. Aqui há menos mulheres no Congresso que em países muçulmanos. Brasil, país do atraso ("Suprema Corte do México descriminaliza aborto em todo o país", Mundo, 6/9).

Maria Lopes (São Paulo, SP)



Países como o México e a Argentina só descriminalizam o aborto para dar destaque de "progressistas" a governos fracassados, enquanto o Estado fica liberado para se furtar de prover suporte digno e humano a suas mulheres e crianças.

Lorenzo Frigerio

(Vargem Grande Paulista, SP)



Viva! Grande e boa notícia!

Rocia Oliveira (Brasília, DF)



Eita que vai ter americano cruzando a fronteira.

Paulo Cury (Rio de Janeiro, RJ)



Enquanto isso, neste país onde a vida não vale nada, o governo das trevas passou quatro anos prejudicando até as mulheres que tinham direito legal ao aborto.

Joaquim Caminha de Sá Leitão Neto (Fortaleza, CE)



Sérgio Rodrigues

Eu queria morar nessa coluna! ("Quando a etimologia se faz poesia", Sérgio Rodrigues, 6/9).

Thiago Dias (São Paulo, SP)



Delícia pra começar bem o feriado.

Regina Fonseca (Guarulhos, SP)



Nossa dificuldade, como professores de língua inglesa, é provar que 50% do texto de nível intermediário tem cognatos do latim. Meus queridos pensam que o inglês nasceu com o TikTok e o Free Fire.

Maria Camila Machado Almeida (Porto Alegre, RS)