Leitor critica qualidade duvidosa de produtos vendidos como 'premium'

Qualidade ou enganação

"Produtos ‘premium’ se espalham e vão de milho de pipoca a ralo para pia" (Mercado, 22/9). O poder público precisa agir e garantir a qualidade do produto popular. Inmetro neles! Não há problema vender o premium, mas sim o normal não atender e ser um estelionato.

Lucas Fernando Amorim (Mogi das Cruzes, SP)

Ralo vendido como categoria premium em mercado - Divulgação

Egos

"Dino se fortalece para STF, e PT atua por Justiça; sucessão na PGR segue indefinida" (Política, 19/9). Creio que se o Flávio Dino for o escolhido para o STF, não poderemos ter reuniões presenciais da corte. Os egos dele, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes não caberiam no plenário.

Vital Romaneli Penha (Jacareí, SP)

Desvio

"Empresa de assessor de Bolsonaro já recebeu R$ 563 mil do PL neste ano" (Política, 20/9). O bolsonarismo possibilitou uma enxurrada de recursos para os deputados federais via orçamento secreto. Estes direcionaram tais recursos para a sua base eleitoral, com a contrapartida de escolha de políticos da mesma linhagem no último pleito. Nessa política do "ver para crer", é de se esperar que o bolsonarismo persista e se avolume na razão direta da destinação das verbas federais.

Fauzi Timaco Jorge (São Paulo, SP)

Piada pronta

"A esquerda precisa de mais humor?" (Renato Terra, 21/9). É que a esquerda é acima de tudo hipócrita, o que é incompatível com qualquer senso de humor.

Gustavo Michelin (Caxias do Sul, RS)



Acho que a desvantagem da esquerda na guerra dos apelidos foi fartamente compensada pelos inglórios, infames e patéticos episódios protagonizados por "militontos" de direita após as eleições, culminando no 8 de janeiro. Além da fartura de memes, gerou um apelido que caiu como luva: "patriotário"!

Dilmar Oliveira (São Paulo, SP)



O colunista levanta um ponto importante e que foi fundamental para ascensão da extrema direita a cargos de poder. De fato, foram eficientíssimos na criação e divulgação de memes e apelidos que encontraram numa população preconceituosa, desinformada e que não lê o destino perfeito para suas mentiras e piadinhas lacrarem!

Márcia Corrêa (Porto Alegre, RS)

Cargo público

"STF forma maioria para manter direitos políticos de Dilma após impeachment" (Política, 22/9). Este é o melhor STF que já houve na história do Brasil.

Christina Tigre (Rio de Janeiro, RJ)



Parece que o STF está escrevendo uma nova Constituição, assumindo para si decisões e gerando novas jurisprudências. Sei não.

José Carlos Oliveira (São Bernardo do Campo, SP)



Ninguém vota nela, tanto faz a decisão do STF.

Enrico Incao (São Paulo, SP)

Colunista

"Reacionários da ‘devastidão’ se assanham contra o STF; e a última coluna" (Reinaldo Azevedo, 21/9). Reinaldo e a Folha devem ter suas razões para um deixar o outro, mas lamento perdermos uma coluna que, no mínimo, instigava e inflamava o debate sobre este Brasil tão grande e com idiossincrasias de mesma proporção. Quem perde somos nós, leitores, habituados a sua escrita crítica e, às vezes, ferina.

Adamilton Andreucci (Mogi das Cruzes, SP)



Lamento muito. Poucos são afiados e escrevem tão bem como o colunista. Sigo de olho em suas sínteses precisas por aí. Por sinal, ótima a síntese contrapondo conservadores e reacionários. Muitos hoje em dia se dizem liberais ou conservadores e não compreendem tais termos.

Cassio Vicinal (Goiânia, GO)



Uma pena! Acordava e já lia sua coluna. Não suma!

Regina Helena Morganti

(São José do Rio Preto, SP)