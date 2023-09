Leitores comentam demissões na livraria Saraiva e redução da Selic

Saraiva

"Saraiva demite todos os funcionários e pode fechar últimas 5 livrarias" (Mercado, 21/9). Triste notícia o fechamento das lojas físicas, em especial a da Praça da Sé, em São Paulo, que ficava em um prédio lindo e preservado. Fechando a Saraiva, sabe-se lá o que será do prédio e da vizinhança já degradada.

Alexandre Rodrigues

(São Paulo, SP)

É lamentável que livrarias como a Saraiva e a Cultura desapareçam. Era muito prazeroso ir passear nessas lojas e sair com livros cheirando a novo. Esse cenário é resultado de gerações passadas que se acomodaram com a internet, misturadas à nova geração que não quer saber de ler, só ficar vendo vídeos de baixa qualidade no celular. Triste realidade desse país que vem formando um exército de incultos.

Vladimir Delgado (São Paulo, SP)

Juízes negros

"A guerra contra paridade de gênero nas cortes é obscena" (Thiago Amparo, 20/9).O número de juízes pretos/as no pais é de míseros 1,7%, de acordo com a coluna de Thiago Amparo. Esse dado revela o quanto ainda se escravizam os pretos no Brasil, pois as oportunidades de estudo são insistentemente negadas ao povo negro.

Marcos Barbosa (Casa Branca, SP)

Bolsonaro

"Cid relata à PF que Bolsonaro consultou militares sobre plano de golpe, diz site" (Política, 21/9). Apesar do cabal conjunto probatório ainda se constatam políticos argumentando contra as investigações, contra o Judiciário e contra todos que fazem a defesa da democracia. Insistem em inverter e corromper valores caros ao Estado de Direito.

Luciano Prado

(Rio de Janeiro, RJ)

A minuta do golpe é prova válida e o almirante da Marinha deve ser expulso imediatamente. Quanto ao "chefão" Bolsonaro, deve ser preso imediatamente, senão foge. E o Cid que se cuide…

Noel Neves (Poços de Calda, MG)

Ciro

"Ciro isolado e Cid escondido: os bastidores do racha entre irmãos Gomes no Ceará" (Política, 21/9). Lamentável, poderíamos estar no segundo mandato de Ciro, a pessoa mais preparada para presidir o país. Seria fácil colocar projetos arrojados em andamento? Com certeza não, mas estaríamos passando por processos de mudanças nunca ocorridos e fazendo emergir os bons deste país. Que desolação olhar para esse enorme potencial que é esse Brasil repetindo o mais medíocre modelo econômico de décadas.

Graça Almeida (Belo Horizonte, MG)

Ciro cavou a própria cova na política brasileira. Vaidoso demais. Como disse alguém na seção de comentários do site do jornal: esqueçam-no, já era.

Sílvia Mota (Maceió, AL)

Toffoli

"Ministério Público de SP vai ao STF contra decisão de Toffoli que anulou provas da Odebrecht" (Política, 20/9). O Judiciário brasileiro faz uso de sua atribuição de forma errática, clientelista e até pessoal como nesse caso. Me erra!

Tales Barros (Belo Horizonte, MG)

O brasileiro viu uma luz no final do túnel contra a corrupção com a operação Lava Jato. Se houve erros técnicos, foram pequenos em relação ao que a operação revelou. Hoje, com as decisões do Supremo, tenho certeza de que a corrupção fará parte do nosso país para sempre.

Luis Antonio (Curitiba, PR)

A decisão de Toffoli é surreal e mais uma prova de que a sua missão no Supremo é dar proteção aos corruptos poderosos (em especial aos petistas). As provas de corrupção praticadas pela Odebrecht são inúmeras. Vários de seus executivos, incluindo o ex-presidente da empresa, confessaram os crimes e devolveram bilhões de reais aos cofres públicos. A empresa ainda tinha um departamento exclusivo para tratar de assuntos de corrupção, além de estender suas atividades a outros países.

Jorge Rodrigues (Rio de Janeiro, RJ)

PGR

"Indefinição de Lula sobre PGR reacende ânimo por recondução de Augusto Aras" (Mônica Bergamo, 19/09). Depois de críticos de Lula comentarem que ele pensou mais em si do que na República ao indicar o advogado pessoal Cristiano Zanin ao Supremo, o presidente pode reforçar essa impressão se reconduzir Aras, por este possuir um cerificado de garantia de eficiência, não de guarda-costas, mas de "guarda-mandato".

Jonas Nunes dos Santos

(Juiz de Fora, MG)

Nunes e Mendonça

Os ministros bolsonaristas do Supremo Nunes Marques e André Mendonça votam sempre no mesmo sentido e têm sido amplamente derrotados. Se estivessem disputando um campeonato nacional, já estariam rebaixados para a segunda divisão.

Sylvio Belém (Recife, PE)

Selic

"BC reduz Selic em 0,5 ponto, a 12,75%, e reforça importância de cumprir meta fiscal" (Mercado, 20/9). Notícia ótima. A inflação pode diminuir e o consumidor final vai pagar taxas menores de juros nos financiamentos bancários e compras a crédito. Se o governo criar juízo e tratar com austeridade as contas públicas visando o equilíbrio fiscal, a nossa atividade econômica pode enfim pegar no tranco.

Paulo Panossian (São Carlos, SP)

A irresponsabilidade fiscal do desgoverno anterior levou a inflação a 10% e a taxa Selic a 13,75%.A disciplina do atual governo diminuiu a inflação para 4% e possibilitou um consequente ciclo de quedas de juros.

Wilson Kfouri (São Paulo, SP)