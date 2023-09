Na sua opinião, qual é o principal papel dos países emergentes no mundo atual?

São Paulo

Entre as repercussões do discurso do presidente Lula (PT) na Assembleia-Geral das Nações Unidas nesta terça-feira (19), a análise da repórter especial Patrícia Campos Mello na Folha trata do novo cenário global, com países emergentes exigindo mudanças na ordem mundial vigente.

O texto cita, por exemplo, a expansão e fortalecimento do Brics e a influência de nações frente ao G7 durante a cúpula do G20. Antes mesmo do discurso do presidente brasileiro, já era previsto que sua fala representaria os interesses do Sul Global.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante discurso inaugural da 78ª Assembleia-Geral da ONU - Reprodução/UN no Youtube

A nova postura desses países reivindica tratados e decisões que beneficiem não apenas os países ricos, mas ações que, de fato, combatam a desigualdade social predominante.

E para você, leitor da Folha, com essa conquista de protagonismo dos países emergentes, qual é o principal papel dessas nações no mundo atual? De que modo podem atuar na economia e no combate às mudanças climáticas? Quais impactos podem ter ante conflitos e cenários de guerras? Deixe sua opinião neste formulário.

