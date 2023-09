Leitores comentam candidatura de Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo

Eleições 2024

"Nem Lula nem Bolsonaro será prefeito de SP, diz Tabata sobre Boulos e Nunes" (Política, 23/9). Se eu puder me mudar para São Paulo eu votaria nela. Já acompanho essa menina desde quando ela defendia educação para todos, preparada em uma das melhores universidades.

Maria José dos Santos (São João de Meriti/RJ)



Nem Lula nem Bolsonaro muito menos a senhora, deputada Tabata, grande decepção política. Pensei que em razão da história de vida, faria algo diferente. Contudo, é apenas mais uma demagoga de discurso fácil.

Hugo Sotero (Recife, PE)



Por que é que todas as notícias da Tabata precisam incluir a informação de quem é o namorado? O que isso interessa para o leitor/eleitor? Nenhuma notícia sobre o Boulos fala de namorada/esposa. Nem sei se tem. Do Ricardo Nunes, só se sabe que batia na mulher, mas não é repetido a cada notícia.

Francisco João (São Paulo, SP)



Não honrou a origem e votou a favor da famigerada reforma da Previdência que enterrou sonhos de aposentadoria dos pobres.

Terezinha Rachid Ozorio da Fonseca (Bom Jardim de Minas, MG)

A deputada Tabata Amaral (PSB), pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, em seu escritório político - Marlene Bergamo - 22.set.23/Folhapress

Serviço Público

"Servidor aposentado no Sudeste já responde por quase metade do gasto com pessoal; veja lista" (Mercado, 24/9). Aposentadoria dos servidores federais não será problema a médio prazo, pois acabou paridade e integralidade. Vão se aposentar com o teto de salário da iniciativa privada.

Antony False de Almeida (Boa Vista, RR)



Falam como se todos os funcionários públicos estivessem sob as mesmas regras. Mas há servidores públicos das castas e servidores públicos comuns.

Selma Aguiar (São Paulo, SP)

Governo Lula

"Gestão Flávio Dino tem ações paliativas e projetos que pouco avançaram, dizem especialistas" (Cotidiano, 24/10). O homem está no cargo há nove meses! Sério que já dá para avaliar assim?

Nádia Lardo Sanchez (Botucatu, SP)



Realmente Flávio Dino não fez nada de concreto que dure a longo prazo como política de segurança pública, sobretudo no combate às facções criminosas.

Hugo Vieira (Natal, RN)



O cara está há oito meses na pasta, enfrentou e debelou um golpe de Estado com uma semana de ministério, perdeu sei lá quantos dias de trabalho para poder se fazer presente nas convocações da oposição, mais um monte de coisa que o texto aponta. Se ele precisou passar boa parte do tempo apagando incêndio, como é que propõe um novo plano para segurança pública?

Thiago dos Santos Molina (Salvador, BA)

Mulheres no Direito

"Juíza federal fura bolhas, critica Lava Jato e vive paradoxo sobre cadeias" (Política, 23/9). Orgulho desta magistrada!

Katyane Bringhenti (Guarapari, ES)



A magistrada referiu-se somente aos direitos dos presos e seus familiares. As vítimas e todo restante da sociedade podem ser assaltadas na rua, ou viver praticamente encarcerada dentro de casa ou dentro de um Uber.

Dimas Oliveira Silva (Porto Alegre, RS)



Excelente matéria para ilustrar a diversidade do pensamento no Judiciário e mostrar a diferença que a presença feminina faria no setor. Sair da corte e ir até onde se encontra a raiz do problema demonstra que a doutora tem uma escuta ativa, fundamental para ir além do caso em questão, e entender melhor problemas sistêmicos da nossa sociedade.

Celia Malago Petit (São Paulo, SP)

Giovana Madalosso

"Por que as manifestações pelo clima não decolam no Brasil" (Opinião, 24/9). Por quê? Ora, porque o brasileiro é assim: quer que o governo resolva tudo.

Acir Cardozo (São José dos Pinhais, PR)



Gringos lutem por nós! Estamos ocupados tentando fugir de assaltos ou na fila do SUS ou tentando encontrar uma vaga na creche ou, quem sabe, tentando achar algo para comer. O problema do clima é grave mas, com a barriga roncando ou com boletos para vencer fica mais difícil estar nas ruas segurando cartazes.

Gregorio Amarante (Araucária, PR)



Os brasileiros precisam de um soco no estômago para acordarem para as mudanças climáticas provocadas pelo homem. Este calor fora de época não será suficiente. As pessoas ficam com a cabeça enfiada na areia esperando que esse assunto inconveniente desapareça.

Maurren Santana (Salvador, BA)

Antropólogo

"Risério acerta ao separar anti-identitarismo e racismo" (Ilustríssima, 23/9). Ótima abordagem, um exemplo de coragem e caminho a ser seguido. Não concordo com algumas colocações, mas é refrescante saber que ainda existe posturas como essa.

Alexandre Pereira (Rio de Janeiro, RJ)



Gostaria de ter laudas para comentar esse artigo. Mas me contento em destacar o final que me arrebatou ao citar nosso mestiço Caetano que há tempos vocaliza o óbvio.

Silvia Chalub (Rio de Janeiro, RJ)

Ruy Castro

"O show de horrores da moda da década de 1970" (Opinião, 24/9). E pensar que as ombreiras ainda estavam por vir em breve.

Flavio Camilo (Teófilo Otoni, MG)



Concordo. A moda masculina, e a feminina também, da década de 1970 era feia e brega . Acho elegante a moda feminina da década de 1950.

Ermelinda Santana Matos (Palmas, TO)