Leitores comentam primeiro dia de julgamento dos réus do 8/1 pelo STF

Sentenças

"STF começa a julgar primeiros réus pelo 8/1; entenda como será" (Política, 12/9). Enfim começam os julgamentos dos primeiros réus da invasão de 8/1. É preciso que invasores sejam punidos, mas não servirá de nada se os militares e o maior incentivador de tudo, Bolsonaro, ficarem impunes, pois será como prender usuários de drogas e deixar livres os traficantes.

Marcos Barbosa (Casa Branca, SP)



Digamos que seja concluído o julgamento. Mas, considerando as anulações frequentes e por encomenda, quem garante que este julgamento também não se transformará em água suja daqui a pouco? A quem a gente agradece por isso?

Maria Ester de Freitas (Guarujá, SP)

O plenário do STF durante primeiro dia do julgamento dos primeiros réus do 8 de janeiro, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes - Pedro Ladeira/Folhapress

Foram cerca de mil envolvidos e centenas de prisões. Em uma parte das detenções foram notadas lacunas relativas a preceitos legais, inclusive na justificativa para o tempo prolongado de encarceramento. Acabamos de ser informados, oito meses após o evento de 8 de janeiro, de que o STF vai começar a julgar os quatro primeiros processados! É para rir ou chorar?

Patricia Porto da Silva (Rio de Janeiro, RJ)

Réu

"Advogado que atacou Moraes fica cara a cara com ministro e diz que julgamento do 8/1 é político" (Política, 13/9). Sobre as pessoas mais odiadas, esse desembargador só pode falar por ele mesmo, ele não me representa e nem representa a minha família.

Luiz Antônio (Florianópolis, SC)



A OAB não vai se manifestar sobre esse ex-desembargador e atual advogado? Que está redondamente enganado também sobre os sentimentos dos brasileiros sobre o STF: com todos os erros cometidos (e apoio o professor Conrado Hübner Mendes em suas críticas), tem a gratidão de milhões por ter protegido as eleições livres, a Constituição e ajudado a nos livrar do inominável inelegível e sua corte de golpistas corruptos.

Maria Lopes (São Paulo, SP)

Terremoto

"Terremoto no Marrocos acumula 3.000 histórias que poderiam ter sido" (Mundo, 12/9). Triste e muito bem escrito o artigo de Ivan Finotti sobre o tremor que aconteceu em Marrocos. A conclusão do autor é a mesma que faço quando vejo balas perdidas —que não são acidentes naturais— atingirem nossos adolescentes e crianças, porque eles também têm o futuro ceifado.

Wanda Santi Cardoso da Silva (Curitiba, PR)

Contribuição

"Ministros do STF decidem que sindicatos podem cobrar contribuição de não sindicalizados" (Mercado, 11/9). Mais uma barbárie de quem deveria garantir a estabilidade no país, e não o contrário.

Egon Kutomi (São Paulo, SP)



Decisões bem ao estilo desse STF brasileiro: decisões esdrúxulas, incompreensíveis e injustas para agradar o patrão de plantão nos seus obscenos salários e mordomias.

Sergio Siqueira (Divinópolis, MG)



Pré-operatório

"Bolsonaro diz que Cid ‘é decente e não vai inventar nada’ e afirma que pretende abraçá-lo em breve" (Mônica Bergamo, 12/9). Este indivíduo já mostrou em quatro anos suas ideias e ações nocivas que tanto prejudicaram o país. Chega! Vamos esquecer esta pessoa e comemorar quando finalmente for preso.

Eva Stal (São Paulo, SP)



Muito boa a entrevista de Jair Bolsonaro à coluna. Algumas verdades foram reiteradas, por exemplo o fato de ele ter governado respeitando sempre a lei maior. Uma parte bem elucidativa é quando ele explica que, na realidade, agiu para conscientizar seus simpatizantes sobre o quão errada é a ostentação de slogans passíveis de serem interpretados como ofensivos ao ordenamento jurídico. É notável o apreço do ex-mandatário pelo Estado Democrático de Direito.

João Paulo Zizas (São Bernardo do Campo, SP)



Tentar colocar a culpa dos atos de vandalismo e tentativa de golpe de 8/1 no atual governo é imaginar que todos os brasileiros sofrem de amnésia e são desprovidos de noção dos fatos! Bolsonaro se esquece que ele mesmo avisou que, se ele não fosse reeleito, a reação dos seus eleitores seria muito pior que os atos no Capitólio… Lamentável dar voz para esse homem contar lorotas!

Therezinha Lima e Oliveira (São José dos Campos, SP)

Conduta policial

"Brasileiro que fugiu de prisão é pego pela polícia dos EUA", (Cotidiano, 13/9). Que diferença, né? Nem um só tiro foi disparado. Com a nossa polícia, o criminoso foge ou morre. Com a nossa Justiça, se for preso, logo, logo está solto.

José Afonso Mota (Caculé, BA)



Estamos anos-luz de um comportamento exemplar desses por parte de Estado americano. Se fosse aqui, a coisa seria diferente. Por falar nisso, em que ficou o caso do homem morto por asfixia dentro de um veículo? Cada novo crime faz o anterior sair do noticiário e ficar tudo como era antes.

Silvio Lima (Camaragibe, PE)

Danilo Cavalcante é preso pela polícia - Polícia Estadual da Pensilvânia

Primeira-dama

"Janja é criticada por vídeo comemorando ida à Índia em meio a tragédia no RS" (Hashtag, 12/9). Votei no Lula e não na Janja. Coisa mais cafona esse negócio de primeira-dama deslumbrada. Ela devia ir cuidar da própria carreira e não ficar dependurada no marido. É um desserviço à causa feminina.

Virgínia Oliveira (Sorocaba, SP)



Tudo muito infantil, tanto o que foi postado quanto o fato de apagar. Mas não é exclusividade dela. A irresponsabilidade é a regra do "bem viver" no Brasil.

Paulo Sales (Belo Horizonte, MG)

Gourmet

"Em restaurante de SP, você paga R$ 30 para fazer miojo numa marmita" (Cozinha Bruta, 11/9). São Paulo já era o túmulo da gastronomia, do bar e do samba. Agora, é o túmulo da inteligência também.

Marcus Acquaviva (São Paulo, SP)