Leitores parabenizam São Paulo pela vitória na Copa do Brasil

"São Paulo derruba Flamengo e alcança sua maior conquista em 15 anos" (Esporte, 24/9). O Flamengo, com um elenco maravilhoso, mas com problemas internos e desentrosamento em campo, foi superado pelo São Paulo, no Maracanã, e empatou no Morumbi. O tricolor paulista foi merecedor do inédito título que faltava em sua vitrine.

Humberto Schuwartz Soares (Vila Velha, ES)



No Morumbi lotado, com o golaço deste talentoso Rodrigo Nestor, o São Paulo, com méritos indiscutíveis, conquista a Copa do Brasil. Título esse, o único que faltava na sua imensa e vitoriosa galeria de troféus em competições disputadas no Brasil e no exterior.

Paulo Panossian (São Carlos, SP)

Manutenção

"Múcio diz que muita gente nas Forças Armadas não queria sair do poder" (Política, 22/9). A constatação relativiza a narrativa que vem atribuindo, em especial, ao ministro Alexandre de Moraes o mérito da proteção do Estado Democrático. Não há dúvidas de que tenha atuado nessa direção, porém o êxito só foi possível na medida em que a ameaça de golpe não encontrou respaldo militar. Convém, portanto, dar a César o que é de César.

Patricia Porto da Silva (Rio de Janeiro, RJ)

Pesquisa

"Maioria diz ser contra uso recreativo de maconha, mas a favor do medicinal, segundo Datafolha" (Cotidiano, 23/9). Parte da população aceita a liberação da cannabis medicinal, mas não a recreativa, diz pesquisa. Hipócritas, se entopem de álcool, tabaco e opioides, e ainda querem determinar o comportamento alheio. Gente tão retrógrada só pode eleger um Congresso idem. Cabe ao Supremo corrigir essas distorções ou continuaremos como párias do mundo civilizado.

Cássio Antonio Leardini (Mauá, SP)

Aborto

"Aborto em jogo" (Lygia Maria, 24/9). Em um país subdesenvolvido como o nosso, pelo andar da carruagem, seremos uns dos últimos a aprovar a descriminalização do aborto. Aqui segue o culto às crendices, ao retrocesso, à supremacia do patriarcado, do machismo, presente tanto nos homens como nas mulheres. Em prol da "legítima defesa da honra" e do feto, do controle sobre o corpo e a vida das mulheres, já que não conseguem mais controlar o pensamento, o desejo, a autonomia e a liberdade conquistados a duras penas.

Anete Araujo Guedes (Belo Horizonte, MG)



O que nos entristece é a hipocrisia de boa parte dos que resistem à descriminalização do aborto, porque não estão agindo por um ato de compaixão cristã, nem pelas crianças e nem pelos pais. Não falam de verbas públicas para a saúde. A fala destes moralistas é dogmática, não aceita análise ou discussão, mas esta garante a coesão do seu grupo "religioso" em torno de uma "autoridade" supostamente religiosa, na verdade comprometida com as vantagens desse poder.

José Bueno (São Paulo, SP)

Matrimônio

"As religiões estão nos detalhes, como no véu da noiva durante o casamento" (Luiz Felipe Pondé, 24/9). Uma coisa não pode ser negada, acreditando ou não em Deus, o casamento é um fato social belíssimo, com toda sorte de significados.

Lucy Kelly Pereira (São Paulo, SP)



É uma bela e romântica interpretação, mas, para mim, o casamento religioso ou não, é uma instituição totalmente falida. O percorrer a nave, a música e todos os aparatos e enfeites. A grande festa que segue, com direito a vídeos da vida do casal e a orquestra com músicas repetidas e aborrecidas. Para quê? "Para tudo para se acabar na terça-feira".

Suzana Padovano (Santana de Parnaíba, SP)

Comercialização de pets

"Proibição de venda de cachorros e gatos em pet shops é novo impasse para Tarcísio" (Painel, 24/9). Criar um cão de grande porte dentro de um apartamento por toda a sua vida é infinitamente menos saudável do que deixá-lo por alguns pouquíssimos dias num pet shop.

Julio Shiogi Honjo (Arapongas, PR)



Isso é uma questão de fiscalização, o que seria muito simples por parte dos órgãos competentes.

Dirceu Luiz Gonzaga (Santo André, SP)



Vai ser assim agora: vou doar o meu cachorro a quem quiser me doar 500 pilas. Quem vai fiscalizar isso?

Ana Rodrigues (Vitória, ES)

Olimpíadas

"Brasil vence Japão e se classifica para Jogos de Paris no vôlei feminino" (Esporte, 24/9). Merecida classificação brasileira. Do começo ao fim do pré-olímpico, a equipe de José Roberto Guimarães demonstrou seriedade e comprometimento, mesmo quando esteve diante de equipes tecnicamente inferiores. Destaque para a boa distribuição da levantadora Roberta e para a eficiência da ponteira Gabi e da central Thaísa. Que venham os Jogos de Paris-2024.

Celso Nobuo Kawano Junior (Embu das Artes, SP)



Parabéns, meninas! Uma super homenagem à excepcional jogadora que foi Walewska.

Florentino Fernandes Junior (Belo Horizonte, MG)