Leitores criticam Riachuelo por roupa associada ao Holocausto

"Riachuelo recolhe roupa associada ao Holocausto de suas lojas depois de críticas" (Ilustrada). Vergonhoso. Com certeza os que comandam essa grande empresa têm inteligência e cultura para saber a estupidez que fizeram. Revisem seu conceito de humanidade.

Pedro Eduardo Fortes (São Paulo, SP)

Conjunto de roupas da Riachuelo, acusadas de serem parecidas com os uniformes usados em campos de concentração na Segunda Guerra Mundial - Reprodução/X



Acredito que tenha sido ignorância histórica mesmo, do contrário seriam o barbarismo e a falta de respeito com a humanidade. Mas, como é conhecido o posicionamento ideológico do dono dessa empresa, a associação foi inevitável.

Regina Heineck (Porto Alegre, RS)



Apesar do mau gosto da peça (não sei quem se proporia a vestir listras desse tipo; fossem horizontais, teríamos os Irmãos Metralha), esse patrulhamento histérico é uma estupidez. Falta absoluta do que fazer.

Alexandre Pereira (Rio de Janeiro, RJ)

O executivo Maurício Ferro, ex-diretor jurídico da Odebrecht, ao ser preso pela Polícia Federal, em 2019 - Marcelo Gonçalves/Sigmapress/Folhapress

Lava Jato

"Ex-diretor da Odebrecht diz que anulação de acordo não repara danos sofridos por acusados" (Painel). Só mesmo no Brasil. Nos demais países em que a Odebrecht operou estão todos presos ou fugidos, inclusive presidentes da Republica.

Vinicius Branco (São Paulo, SP)



A inversão de valores é total: o criminoso se arvora no direito de acusar aqueles que o investigaram e condenaram. As provas de corrupção na Odebrecht são muitas e robustas. A empresa tinha até um departamento de propinas. Essa situação surreal e revoltante é provocada pelo STF.

Jorge Rodrigues (Rio de Janeiro, RJ)

Gastos de Doria

"Governo de SP gasta R$ 100 mil para que PMs acompanhem Doria pelo mundo" (Painel). É um desrespeito ao cidadão que o poder público tenha que arcar com despesas de ex-ocupantes de cargos públicos em viagens internacionais.

Maria Dalva Mota Cunha (Salvador, BA)



O gasto é previsto em lei, assim como os gastos com a segurança de ex-presidentes e ministros do STF.

Marcelo Cecilio Daher (Anápolis, GO)

Morte de JFK

"Ex-agente reacende teorias alternativas sobre morte de JFK em livro de memórias" (Mundo). Um caso intrigante em que logo trataram de apagar as testemunhas ou executores. O que havia por trás talvez nunca saberemos.

Evandro Loes (Timbó, SC)

Tribunal Penal Internacional

"Meu presidente, Putin deve ser preso se vier ao Brasil" (Mundo, 12/9). Pela dura crítica de Sylvia Steiner a Lula, é de se supor que, na sua passagem pelo TPI, tenha se empenhado com o mesmo rigor para que o mesmo tratamento fosse dado aos presidentes americanos, entre outros, pelos crimes de guerra no golfo Pérsico, no Iraque, no Afeganistão e um longo etc. É bom lembrar que os crimes de competência desse tribunal são imprescritíveis e que uma TPI "ad hoc" promoveu julgamentos e condenações retroativas.

José Zimmermann Filho (São Paulo, SP)

O jornalista Alexandre Garcia - Reprodução/Alexandre Garcia no YouTube

Fake news

"Governo aciona jornalista por fake news e se esquiva sobre ausência de Lula no RS" (Política). Divulgar mentiras absurdas como essa, em um momento tão delicado como este, é crime. Crime grave. Não se trata de opinião. É tentativa maliciosa de culpar o governo do PT pela tragédia.

Marcelo Zero (Brasília, DF)



Não há nenhuma semelhança com a atitude de Bolsonaro em outras calamidades. Estar na Índia, no outro lado da terra plana, para a reunião do G20, que vai ser presidido pelo Brasil, é bem diferente de ostentar passeios de jet ski em praias de Santa Catarina.

David Ferraz (Recife, PE)

Traição?

"Mauro Cid é um traidor?" (Helio Schwartsman, 12/9) Delatar crimes ou atitudes antiéticas e desonestas é dever moral de uma boa pessoa. Delatar pessoas que o estão prejudicando também não é antiético. Em suma, não se protegem bandidos e desonestos.

Sérgio Ribeiro (São Paulo, SP)

Intervenção no Rio

"PF faz ação contra suspeita de fraude na intervenção no Rio; Braga Netto é alvo" (Política). Dica para a PF: analisar a licitação para a aquisição de milhares de viaturas para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Há inúmeras delegacias onde não há sequer local para estacionar as viaturas, nem agentes suficientes para dirigi-las. Absurdo!

Jocimar Bruno dos Santos (Rio das Ostras, RJ)

Colunista

Gostaria de parabenizar a cronista Becky S. Korich, cujos textos amo de paixão! Espero toda semana para lê-los, e parece que ela "adivinha" o que se passa em nossa mente no momento! Ela acerta os temas completamente, são sempre espirituosos, assertivos e inteligentes. Parabéns à Folha por uma profissional de tão alto nível.

Ariane Juster Salfatis

Religião

"‘The Chosen’, série de Jesus, quer furar a bolha religiosa e fugir das guerras culturais" (Ilustrada, 12/9). Só um sujeito que assumiu na hora seus erros e que não foi dessa para pior com a ajuda da fé consegue entender a bem-aventurança que pode corresponder essa nova série, "The Chosen", que está furando as barricadas das religiões estabelecidas. Estas, por pura soberba e vontade de poder, impedem as pessoas de fé de se congratularem consigo mesmas. Fé é e sempre foi bem mais do que ficar discutindo o que pessoas mais simples experimentam com o coração e que lhes permite agradecer mesmo nas piores condições possíveis.

Rodrigo Contrera (Taboão da Serra, SP)