Assinantes criticam postura de ex-presidente da EBC

Conduta

"Postagem anti-Israel provoca demissão de presidente da EBC do governo Lula" (Política, 18/10). Pela extinção da EBC. Com o dinheiro economizado, faça propaganda, não autopromocional como sempre fez e faz, mas para educar o povo. O brasileiro precisa aprender a respeitar o próximo.

Neli Faria (São Paulo, SP)



O antissemitismo dentro da esquerda brasileira sempre existiu e não é de agora. O ato falho deste covarde ao elogiar publicamente as ações do grupo terrorista do Hamas não é um caso isolado. Muitos estão calados por medo das consequências.

Helder Oliveira (Toledo, PR)

O presidente indicado para a EBC (Empresa Brasil de Comunicação), Hélio Doyle, durante entrevista para a Folha na sede da empresa em Brasília - Pedro Ladeira/Folhapress

Diplomacia

"EUA riem do multilateralismo" (Thiago Amparo, 18/10). Vai ao cerne da questão. Especialmente quando escreve que Biden, com o veto norte-americano à proposta humanitária do Brasil na ONU, se aproxima das piores tradições de violência e tortura na política externa. E, com isso, revela "que a diferença entre republicanos e democratas, no militarismo, é estética". Ou seja, em política externa, não há diferença.

Suely Rozenfeld (Rio de Janeiro, RJ)



Mais um episódio de derramamento de sangue de palestinos e judeus, bem mais dos primeiros (como de costume), e mais uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que, pela enésima vez, é vetada pelos EUA, em prol de Israel —enquanto não se alterar o sistema de votação do Conselho de Segurança, tudo ficará como está!

Edson Shindi Yamada (Londrina, PR)

Armas desviadas

"Exército identifica três militares suspeitos de furtar armas e investiga cooptação" (Cotidiano, 19/10). Não eram eles que iriam garantir a lisura das eleições?

Willian Naves (Goiânia, GO)

Crise das operadoras de saúde

"Planos de saúde estão num beco sem saída e a única opção é a prevenção" (Drauzio Varella, 18/10). A solução definitiva é desprivatizar a saúde. Fora os EUA, todos os países de primeiro mundo têm saúde pública de qualidade.

Berenice Gaspar de Gouveia (Rio de Janeiro, RJ)



Com viagens nababescas duas vezes por mês para conhecer o mundo, pouco se importando com o limite destes gastos, certamente não sobra nada para atender a saúde dos brasileiros, não só daqueles que a duras penas ainda mantêm um plano de saúde, mas, principalmente, daqueles amontoados nos corredores dos hospitais do SUS. Triste.

Adriana Pereira (São Paulo, SP)



A ausência de uma gestão eficiente na saúde pública, o SUS, empurra uma multidão para os planos de saúde. O governo precisa ocupar seu espaço na saúde, na segurança e na educação. A gente já paga —e muito!— por tudo isso. Mas não recebe nada em troca.

João Pinheiro (São Paulo, SP)



Regime de trabalho

"TST usa teoria da ‘gamificação’ para reconhecer vínculo trabalhista com a Uber" (Mercado, 19/10). Essa é só mais uma de várias formas de explorar o emprego até a míngua. Subemprego em sua mais clara expressão!

César Rosa (Campinas, SP)



Falta inteligência. Poderia ser estabelecido um regime especial já adotado para os grandes empregadores; com INSS sobre faturamento, por exemplo. Ver o empregador como inimigo não leva a bom termo.

Nacib Hetti (Belo Horizonte, MG)

Trauma

"Não tenho mais coragem de passear com meus cachorros, diz irmã de Zanin após agressão em SP" (Cotidiano, 18/10). O ser humano está com o pavio muito curto. Para se tornar um assassino basta um minuto. Assim caminha a humanidade!

Maria Izabel Costa (Curitiba, PR)





E o condomínio vai tomar providências contra o segurança que não protegeu a moradora contra as agressões? Porque um segurança que não intervém e se omite dá a falsa sensação de segurança, o que é muito pior.

Sueli Iossi (Ribeirão Preto, SP)

Doces cancelados

"Depois do ódio ao Bis, conservadores boicotam outras marcas de doce" (Flávia Boggio, 18/10). Cada um compra ou boicota o que quiser! Como é doce a democracia! Em minha casa não entra mais produtos duma tal de Ypê, que diz ser a favor da ecologia, mas que apoiou o maior incentivador ao desmatamento que já vi em minha vida!

Celso Garcia (São Paulo, SP)



Eles gostam de cultivar a amargura.

Chiara Gonçalves (São João da Boa Vista, SP)

Racismo

"Aluno de escola em Perdizes é chamado de ‘escravo’ e ‘macaco’; polícia investiga caso" (Cotidiano, 18/10). Ábaco faz como a maioria das escolas: lida com o racismo depois que ele acontece e de modo meia-boca. Falta prevenir e acompanhar no dia a dia, com educação antirracista. Tomara que escolas como essa percam prestígio e alunos, pois assim aprenderão a importância de ter o respeito, a empatia e a diversidade como pilares do ensino e não apenas como marketing.

Gabriela Garcia (São Paulo, SP)



Isso é inadmissível! Se houve omissão, a escola deve ser responsabilizada. Penso que a atuação das escolas deve ser preventiva, incluindo nos seus programas curriculares atividades que envolvam noções de igualdade e cidadania. Os pais de jovens que manifestam racismo também devem explicações, diante da possibilidade de o adolescente estar apenas expressando, na escola, o que

vê em casa.

João Ramos de Souza (São Paulo, SP)



Parabéns a mãe corajosa e lutadora. Ficam dúvidas sobre os princípios que norteiam a escola.

Dagmar Zibas (São Paulo, SP)