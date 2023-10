'Sacanagem deixar o cargo de deputado federal para disputar a prefeitura', diz leitora sobre Boulos

Disputa municipal

"Drauzio Varella desautoriza Boulos e diz não atuar em pré-campanha do PSOL" (Política, 17/10). Boulos, é sacanagem deixar o cargo de deputado federal para disputar a prefeitura de São Paulo. Aí eu jogo no lixo meu voto para ele, sendo que poderia ter votado em outro deputado. Se bem que era bem provável que ele faria isso. Tolice minha mesmo então.

Estela Mellado (São Paulo, SP)



Não vale a pena se envolver com política num país onde a prática se confunde com descaminhos, com raríssimas exceções. Lembrando sempre que qualquer coisa é melhor do que gente que manda comprar vacina na casa da mãe.

Vitor Luis Aidar Santos (Jaboticabal, SP)

O deputado federal Guilherme Boulos e o médico Drauzio Varella na estreia do filme 'O que nos espera' - Marlene Bergamo/Folhapress

Homenagem

"Assembleia de Rondônia concede título de cidadão honorário a Binyamin Netanyahu" (Mundo, 17/10). É o cúmulo da bajulação e da idiotia! Mas tudo bem. Rondônia, esse exemplo de desenvolvimento econômico e humano, já tem todos os problemas de sua população resolvidos, portanto, pode se dar a esse luxo.

Ricardo Candido de Araujo (Taboão da Serra, SP)



Que horror. O sujeito nem sabe que Rondônia existe.

Maria Luiza Scher Pereira (Juiz de Fora, MG)

Indiciamento

"Relatora da CPI do 8/1 mira núcleo duro bolsonarista e propõe indiciar ex-presidente por 4 crimes" (Política, 17/10). Desde que assumiu a Presidência da República, Bolsonaro vem atacando a democracia e insinuando o retorno da ditadura militar. Em seu mandato já tinha criado condições suficientes para o impeachment, que não ocorreu por ser da direita e por ser militar. Por isso mesmo temos que acabar com a influência das Forças Armadas sobre a nossa política.

Petrônio Alves Filho (Três Lagoas, MS)

Resposta à guerra

"Resposta global à guerra Israel-Hamas é repugnante, diz relatora da ONU" (Mundo, 15/10). Estamos (ou sempre estivemos?) na era do "os nossos e os outros". Os nossos, não importa o crime que cometam, sempre serão justificados e exaltados. Já os outros merecem tudo o que sofrem nas mãos dos nossos e muito mais. Os nossos têm, no máximo, desvio de conduta, enquanto o desvio de conduta dos outros merece o rigor da lei.

Joaquim Rosa (São Paulo, SP)



Excelente entrevista. Muita clareza frente à complexidade do assunto. A omissão dos organismos internacionais há anos frente a essa situação bizarra do povo palestino tem responsabilidade nos atuais eventos. O povo israelense não terá paz. A segurança que achavam ter derreteu com a realidade dos atentados. Acho que haverá uma migração dos judeus de Israel. O povo palestino pode ser apátrida, mas não irá desaparecer, mesmo que o êxodo seja imposto.

Jane Ventury Leal (Belo Horizonte, MG)

Recorde negativo

"Rio Negro atinge menor nível em 120 anos de medição em Manaus" (Ambiente, 16/10). A natureza não tem mais lágrimas para derramar!

Lamento muito!

Aparecida Alves (São Bernardo do Campo, SP)



Os terraplanistas nunca acreditaram que a Amazônia podia virar um deserto um dia. Agora a natureza oferece uma amostra. Continuem cortando, queimando, destruindo e contaminando que de riqueza a Amazônia vai virar pobreza e desolação.

Maurilio Fernandes Figueiredo (Florianópolis, SC)

Felinos

"Doença transmitida por gatos está descontrolada, diz pesquisador" (Saúde, 16/10). É meio esquisito que o Ministério da Saúde não possa, com uma canetada bem dada, modificar os processos de notificação, tratamento e fornecimento de medicações para uma doença como esta, em franco aumento de casos.

Marcos Benassi (Valinhos, SP)

Manobras em zigue-zague

"Viatura da Rota atropela casal durante celebrações de aniversário da tropa; veja vídeo" (Cotidiano, 16/10). Tudo nesse episódio é grave, mas o mais grave é não parar para prestar socorro às vítimas. Isso é crime.

Stenio Miranda (São Paulo, SP)



Se eu pego meu carro e faço o que eles fizeram, tomo uma multa pesada e ainda perco a carteira por um ano. Com eles vai acontecer o quê?

Nilton Silva (Brasília, DF)



Ogros incivilizados. Deveriam ser exemplo de comportamento adequado, moderação e sobriedade, mas não, agem feito moleques. Estamos mesmo perdidos.

Anna Cristina Camargo (São Paulo, SP)

Ranking

"50 Best anuncia os melhores bares do mundo de 2023; conheça os vencedores" (Comida, 17/10). Com tolerância, bom senso e educação, gosto também se discute, por que não? Veja: quatro do México, três da Argentina em eterna crise, um do Peru e um da Colômbia. Amo os botecos do nosso país. Acho que são os melhores do mundo.

José Filho (Lisboa, Portugal)