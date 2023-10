Leitora se emociona com matéria sobre carros-pipa e pede iniciativa do governo

Carros-pipa

"Emenda vira marco zero da ‘indústria do carro-pipa’, e doação avança sob critério político" (Política, 14/10). Vou esperar, com toda a minha empatia, que o presidente Lula, oriundo do nosso Nordeste, representante genuíno de um povo carente de abastecimento de água, relembre o que sofreu e que priorize a concentração de recursos para avançar na solução do problema. Para que o povo nordestino definitivamente tenha autonomia e saia da dependência crônica de políticos para ter o elemento básico de sobrevivência: água encanada.

Marilisa Pinto França (São Paulo, SP)

Caminhões-pipa reabastece em barragem perto da zona urbana de Betânia do Piauí - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Guerra Israel-Hamas

"Explosão de hospital em Gaza mata centenas; Israel e palestinos trocam acusações" (Mundo, 17/10). Crime de guerra. Espero que a corte internacional tenha o mesmo rigor que teve com o Putin.

Emilio Bazzani (São Caetano do Sul, SP)



O ataque injustificável ao hospital em Gaza deixa como reflexão a certeza de que o ódio e o sentimento de vingança podem rebaixar a natureza humana a instâncias impensáveis! É a materialização da barbárie, algo que a humanidade achou que tivesse superado!

Jane Medeiros (Rio de Janeiro, RJ)



Israel informou que o hospital foi atingido por um míssil do Jihad Islâmico lançado contra Israel. Não seria um ataque e sim um erro dos próprios palestinos. Em vez de ataque, poderia falar que terroristas islâmicos causaram morte em seu próprio país de crianças e inocentes doentes.

Rafael Behar (São Paulo, SP)

Opinião dos EUA

"Biden chega a Israel e diz que explosão em hospital ‘parece obra do outro lado’" (Mundo, 18/10). Sempre desconfiei que Israel era o 51º estado dos EUA. Agora está provado. Só falta agora ter delegados naquela bagunça que chamam de colégio eleitoral por lá.

Eládio Gomes (Itabira, MG)



Existem coisas difíceis de entender. O apoio irrestrito dos EUA é absurdo. Qualquer um percebe que Israel, ou melhor, o governo de Israel, passou de qualquer limite com ataques generalizados contra inocentes. O bombardeio de Israel é ato terrorista com mais vítimas que os ataques do Hamas, não é mais exercício de um direito de defesa.

Juliano Tonial (Porto Alegre, RS)

Caçula

"O assédio à filha de Bolsonaro" (Mariliz Pereira Jorge, 17/10). O amor ao próximo, ao colocar-se no lugar do outro, está faltando no coração dos brasileiros, ainda mais se tratando de uma criança ou de uma adolescente, que não merece tamanho desrespeito, independente de cor, raça, credo ou partido. Ela jamais deveria ser usada como forma de agressão aos seus familiares. Profundo desrespeito que deveria ser suspenso pelas redes sociais.

Helenice Figueira (Timóteo, MG)



Para mim, um bolsonarista é o mesmo que um petista radical com sinal ideológico trocado. Parabéns à colunista por tratar iguais como iguais.

Nilton Silva (Brasília, DF)



Concordo que são desprezíveis esses comentários. Assim como é desprezível usar um fato isolado para nivelar o comportamento ético da esquerda, que condena estas atitudes de seus militantes. A direita usa o ódio como ferramenta política sistemática.

Derlan Trombetta (Chapecó, SC)

Insalubridade

"Um morre em desabamento em SP; ao menos quatro ficam pendurados a mais de 100 m de altura" (Cotidiano, 17/10). Esses trabalhadores são mal remunerados, correm riscos provavelmente sem receber adicional de periculosidade, e têm que trabalhar até 65 anos para aposentadoria e com o valor do benefício reduzido. Enquanto outros ficam sem produzir nada para o país, recebem bons soldos e se aposentam precocemente com remuneração integral. E há até netas deles recebendo pensões.

Julio Shiogi Honjo (Arapongas, PR)

Intolerância pet

"Irmã de Zanin, ministro do STF, é agredida em São Paulo" (Cotidiano, 17/10). As imagens falam por si. O agressor agiu como um brutamonte contra os animais, portanto deve responder por isso.

Geísa Chagas (Fortaleza, CE)



É um absurdo a indiferença dos donos de cães quando os animais latem para qualquer desafortunado que cruzem pacificamente por eles. Se forem mordidos, perderão grande tempo em filas nas unidades públicas para tomarem todas as doses de vacina necessárias. Nos dias seguintes, os donos continuarão indiferentes fazendo novas vítimas.

Adauto Lima (São Paulo, SP)

Nova condição

"Mudança em lei prevê impeachment de comandantes das Forças Armadas, e militares reagem" (Política, 16/10). A proposta é clara e lógica: cargo político deve ser passível de impeachment, de qualquer um! Porém, acho que o Pacheco está propondo isso para "melar" a coisa toda e não dar em nada!

Márcia Corrêa (Porto Alegre, RS)



É sempre importante, numa República, que os militares sejam controlados pelos civis.

Luiz Guilherme Ribeiro Barbosa (Rio de Janeiro, RJ)

Privatização

"Tarcísio envia projeto de privatização da Sabesp e diz que quer proteger empresa" (Mercado, 17/10). Será um desastre a privatização da Sabesp, abastecimento de água e saneamento são serviços estratégicos. Dizer que privatização vai baixar tarifas é um pouco demais. Votar errado custa caro.

Wellington Silva de Miranda (Maceió, AL)



As únicas coisas de que a Sabesp precisa ser protegida são os abutres corporativos. Eu sempre bebi água encanada em São Paulo sem a menor preocupação. Infelizmente, vou parar se a privatização acontecer. O capitalismo à brasileira não é nada potável.

Leonardo dos Reis Gama (São Paulo, SP)