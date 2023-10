Leitores falam da escalada do confronto entre Israel e Hamas

Guerra

No fundo, os extremistas são sempre aliados na eliminação de seus rivais moderados. Sempre que Netanyahu se debilita, o Hamas o fortalece com ataque e vice-versa ("Israel declara guerra após Hamas lançar ataque surpresa com mais de 5.000 foguetes", Mundo, 7/10).

Hernandez Piras (São Paulo, SP)

Corpos de israelenses mortos por invasores do grupo palestino Hamas em estrada nos arredores de Sderot, sul de Israel - Ammar Awad/Reuters

Israel tem direito a garantir a integridade do seu território, permanentemente ameaçada por terroristas do Hamas, apoiados pelos não menos terroristas aiatolás do Irã.

Nelson E. de Andrade (Teresina, PI)



É preciso urgentemente criar um Estado Palestino, mas a atitude do Hamas só atrapalha e trará consequências pesadas para seu povo.

Pedro Valentim (Bauru, SP)



Como foi que a poderosa inteligência de Israel deixou isso acontecer? A quem interessa um estado permanente de guerra? Que medidas o governo de extremíssima direita vai tomar? Que direitos vai suprimir?

Nilo Menezes (Belo Horizonte, MG)



Israel vem infligindo guerra brutal a palestinos cristãos e muçulmanos há décadas, e a imprensa ocidental ignora o sofrimento deles.

Marina Gutierrez (Sertãozinho, SP)



Opiniões preconcebidas anti-Israel, várias também antissemitas, não mudam, aconteça o que acontecer. Fato: ataques-surpresa contra civis, assassinatos em massa, sequestros, terror generalizado.

Flavio Calichman (São Paulo, SP)



Nobel da Paz

Narges Mohammadi pode estar presa pelo regime opressor iraniano, mas as suas ideias nunca estarão ("Nobel da Paz vai para ativista de direitos humanos iraniana presa em Teerã", Mundo, 6/10). Em pleno século 21 existe um regime teocrático medieval, como muitos outros na região, que quer controlar a sociedade através do medo e da violência para manter uma elite corrupta e hipócrita no poder.

Roberto Ken Nakayama (São Paulo, SP)

Congresso x STF

A desmoralização do Congresso por corrupção e incompetência é tão grande que, pelo Datafolha, ele tem só 16% de aprovação popular. Aprovar uma PEC para poder mudar as decisões do Supremo equivale à aprovação de uma nova encíclica papal pela casa da luz vermelha. Tomem vergonha na cara.

Antônio Beethoven Cunha de Melo

(São Paulo, SP)



Rebeca de ouro

Parabéns, Rebeca! Boa sorte nas próximas apresentações! Você é a estrela maior do Brasil, só temos orgulho ("Rebeca Andrade desbanca Simone Biles e leva ouro no salto no Mundial", Esporte, 7/10).

Diva Negri (Florianópolis, SC)



Parabéns, querida. Esforço recompensado.

Ana Ferreira (Rio de Janeiro, RJ)