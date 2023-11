Leitores comentam impacto da greve no metrô e CPTM em São Paulo

Greve no metrô e CPTM

"Trens circulam em trecho reduzido e metrô funciona parcialmente em dia de greve em SP" (Cotidiano, 28/11). O sindicato propôs catraca livre, nenhum usuário seria prejudicado, pelo contrário. Mas o governador preferiu esticar a corda. A privatização de ativos públicos estruturais, como fornecimento de energia, água, esgoto ou espinha do transporte público, tem que passar por plebiscito ou pode ser usado para políticos fazerem dinheiro agora e deixar a população sem futuro.

Armando Moura (São Paulo, SP)



Greves que geram efeito contrário ao desejado pelos grevistas não são lá muito inteligentes nem construtivas.

Celso Augusto Coccaro Filho (São Paulo, SP)

Passageiro aguardam em terminal Jabaquara de ônibus em meio à greve do metrô e da CPTM nesta terça-feira (28) - Rubens Cavallari/Folhapress

Transtorno

"Passageiros brigam para pegar ônibus durante greve em São Paulo" (Cotidiano, 28/11). Os pobres brigam entre si e depois votam nos ricos, que nessa hora riem deles. Bora privatizar São Paulo e gerar mais pobres e assistir dos camarotes, regados a champanhe, o sofrimento das classes C, D e E. Assim caminha SP, assim caminha o Brasil. Medalha de ouro em concentração de renda, medalha de ouro em currais eleitorais.

Severo Pacelli (Uberlândia, MG)

Determinação judicial

"‘Não podemos tolerar desrespeito, indisciplina’, diz Tarcísio sobre greve" (Cotidiano, 28/11). Não adianta, governador, é vender a preço de banana o que não é propriedade particular. É patrimônio público! A "privataria tucana", que quase acabou com as empresas estatais, trouxe melhorias para o trabalhador e à população, por acaso? Não melhorou nada. Essa conversa para inglês ouvir só faz transferir o que é público para o privado.

Walter Travassos (Manaus, AM)

Camaradagem

"Lula indica Flávio Dino para vaga de Rosa no STF, e nome segue agora para o Senado" (Política, 27/11). Lula, com essas duas nomeações e assim como ocorreu com a nomeação do Zanin, segue o mesmo critério adotado por Bolsonaro para as suas nomeações ao STF e à PGR: camaradagem. Assim como o seu antecessor, Lula nomeou um amigo do peito. Faltou espírito republicano ao atual locatário do Planalto.

Pedro Filipe de Assis Anversa (Gante, Bélgica)

Impunidade

"Crimes de Bolsonaro na pandemia seguem impunes" (Alvaro Costa e Silva, 27/11). Oportuno e lúcido. A inelegibilidade do capitão, apenas por oito anos, não deixa de ser um prêmio quando comparada à imensa irresponsabilidade que seu governo teve na condução de uma política negacionista durante a pandemia.

Caio de Toledo (Uberlândia, MG)

À paisana

"Genro de Roger Abdelmassih morre em tentativa de assalto; PM de folga fez disparo, diz polícia" (Cotidiano, 27/11). Eu não entendo como a Polícia Militar de São Paulo não consegue ter um plano de ação ou atuação consistente neste tipo de roubo, que só tem aumentado.

Flávio Fernandes Marinho (Curitiba, PR)



Investimento

"Lula cria fundo privado de R$ 20 bi para tentar manter alunos pobres no ensino médio" (Educação, 28/11). Parabéns, presidente. Investimento na educação dos menos favorecidos. Fico tão feliz de ver essas medidas que ajudam, e muito, a manter esses estudantes em sala de aula.

Rosane Passos (Salvador, BA)



A ideia é boa, mas a contrapartida dos estudantes tem que ser a de estudar e tirar uma nota que justifique esse pagamento.

Giovane Carvalho (Jataí, GO)

Herança educacional

"Muitos pais desconhecem o sentido de uma educação de qualidade" (Vera Iaconelli, 27/11). Estou longe desse universo há muito tempo e confio no seu testemunho, Vera! A perda de valores comunitários é uma doença central no nosso mundo. Pensar dá muito trabalho, mas é fundamental. Não se trata de "doutrinar", mas ajudar a criança a fazer boas perguntas. Sem isso, se perde o sentido humano!

Regina Sahdo Aragão (Uberaba, MG)



Sou professora e estou exausta de lutar contra o ódio ao pensamento e ser reduzida a comunista apenas por trazer um pensamento crítico.

Chiara Gonçalves (São João da Boa Vista, SP)

Manifestação

"Sob Lula, estatais federais voltam a ter déficit" (Mercado, 23/11). A Folha confunde o leitor ao usar imagens do BNDES quando trata do déficit das estatais. O BNDES é uma estatal financeira e não entra no resultado primário do setor público. No 3º trimestre, mesmo com o impacto das liquidações antecipadas junto ao Tesouro, o lucro líquido recorrente foi de R$ 2,9 bilhões. O BNDES já devolveu R$ 693,17 bilhões, tendo captado R$ 440,8 bilhões. O desembolso cresceu 18,4%, as consultas 94%, as contratações 43% e os desembolsos 20%. Tais números demonstram a retomada do BNDES no fomento ao desenvolvimento.

Danilo Molina, assessor da presidência do BNDES (Rio de Janeiro, RJ)