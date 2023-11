Leitores lamentam morte de fã de Taylor Swift em show no Rio

Turnê no Brasil

"Fã de Taylor Swift morre após passar mal durante show no Rio de Janeiro" (Ilustrada, 18/11). Infelizmente precisou acontecer a morte de uma jovem para que uma autoridade determine o obvio: água é vital.

Rita Lima (São Paulo, SP)



Essa proibição de entrar com garrafas de água é uma das coisas mais absurdas. Pura ganância. Você não pode levar sua água para ser obrigado a comprar com eles a preços exorbitantes. E quem dormiu na fila para estar lá na frente não vai querer sair de seu lugar para comprar água.

Alexandre Assis (São Paulo, SP)



Tem que investir em infraestrutura! É um absurdo realizar shows com esse número assombroso de fãs sem oferecer condições seguras às pessoas que assistirão.

Fabiana de Brito Campos (Lorena, SP)

Ana Clara Benevides, 23, no show da cantora Taylor Swift na sexta (17) - Arquivo Pessoal/Daniele Menin

Muito triste isso o que ocorreu. Infelizmente, evoluímos em sociedade com as tragédias. Espero que se tomem lições com isso e que haja melhores procedimentos, pois tenho certeza que nem a Taylor Swift nem os produtores nem prefeitura nem bombeiros e tampouco a moça desejaram em algum momento que isso ocorresse.

Marcelo Martins (São Paulo, SP)

Queixas públicas

"OAB e Defensoria se indispõem com atos de Moraes contra pedidos de defesas" (Política, 18/11). Julgamento virtual é uma farsa, falar que ministro vai ouvir sustentação oral enviada em vídeo é uma piada de mau gosto. Bem feito para a OAB, que há muito não representa os advogados como classe, só os interesses da cúpula dela própria.

Fernando Moreira (Brasília, DF)



Esses pedidos dos advogados e da OAB constituem mais daqueles atos de protelação infinitos para que a Justiça brasileira nunca chegue ao trânsito em julgado, pois no plenário virtual tem lugar a sustentação oral e todos os tipos de defesa previsto na legislação.

Antônio João (Brasília, DF)

Rede Social

"Comentários antissemitas de Elon Musk causam debandada de anunciantes no X, ex-Twitter" (Tec, 18/11). Esse cara acabou com o meu amado Twitter. Não tinha o que fazer na vida, por que não doou seu dinheiro para o Santos contratar ótimos jogadores em vez disso?

Neli de Faria (São Paulo, SP)

Guerra Israel-Hamas

"Pacientes e médicos fogem do maior hospital da Faixa de Gaza" (Mundo, 18/11). Apenas facilita a saída a pedido, ou seja, querem fazer a passagem para o além agora ou mais adiante?

Regina Fonseca (Guarulhos, SP)



Impossível não se revoltar com as ações no hospital. E também impossível acreditar nas mentiras que tentam justificar o absurdo.

Dulce Figueiredo (Curitiba, PR)

Debate público

"Caro leitor machista" (Mariliz Pereira Jorge, 18/11). Essas reações só deixam claro o quão distantes estamos de uma sociedade e relações com real igualdade de gênero. Nossa, quanto falta avançarmos!

Márcia Corrêa (Porto Alegre, RS)



O seu caso não é mais questão de violência de gênero, Mariliz, é de apoio a um Estado que pratica crimes de guerra contra crianças, mulheres e idosos e ainda usa seu poder econômico e político para legitimar a barbárie cometida.

Adalto Fonseca Júnior (Vitória, ES)



Adorei a leitura. Me senti representada.

Ana Márcia Alves (João Pessoa, PB)

Futebol masculino

"Fragilizada e sem padrão, seleção acumula derrotas e vive pior ano em seis décadas" (Esporte, 17/11). O país não conseguiu repor a geração de craques, como também não conseguiu repor a geração de músicos, artistas e intelectuais. O país é a decadência.

Vanderlei Nogueira (São Paulo, SP)



Vai esperar até quando para fazer o que tem que ser feito?

Carlos Silva (Taubaté, SP)