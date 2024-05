Leitor afirma que Lula fez propaganda antecipada de Boulos e que deve pagar multa

Propaganda antecipada?

"Fala de Lula sobre Boulos é liberdade de expressão, diz advogado" (Painel, 1º/5). Propaganda antecipada. Merece ser punido. A regra é igual para todos!

Maurício Cresóstomo (São Paulo, SP)

Se o prefeito Nunes tivesse dito a mesma coisa, esse advogado que defende a esquerda e suas atitudes diria o contrário e já partiria para um pedido de propaganda eleitoral antecipada.

Domis Vieira Lopes (Campinas, SP)

Interessante. O sujeito vai atrás do golpista assumido, o bajula de todas as maneiras, acha normal o inelegível desfilar nomes de futuros candidatos e fica incomodado porque Lula declara voto em Boulos. Que tal tratamento equivalente? Pode lá, pode aqui!

Eduardo Passos (São Paulo, SP)

Pelo visto, o pedido de voto valerá uma multa. Acho que Lula sabe disso, vai pagar com gosto, pois vai sair barato. O prefeito podia ter ido. No mínimo, constrangeria Lula a não ser tão explícito.

Maria José de Araujo Costa (Santos, SP)

O pré-candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos e o presidente Lula durante ato das centrais sindicais em comemoração ao Dia do Trabalhador, no estádio do Corinthians - Zanone Fraissat/ Folhapress

Saldo do 1º de Maio

"Os três recados de Lula no discurso do Dia do Trabalhador" (Bruno Boghossian, 1º/5). Parabéns pelo esforço de tentar corrigir os desastres dos governos Temer/Bolsonaro. Além de corruptos, agiam contra os trabalhadores e colocaram o Brasil de volta no mapa da fome.

Catharina Pinheiro (São Paulo, SP)

Eu não vou em manifestações sem uma pauta definida e relevante porque não perco meu tempo fazendo campanha durante quatro anos, mas sempre vou comparecer nas urnas para votar em Lula!

Sueli Iossi (Ribeirão Preto, SP)

O que Lula não percebeu foi que ele não ganhou as últimas eleições porque a maioria da população é lulista. A maioria só votou nele para tirar o pior presidente da história. A sociedade brasileira é majoritariamente conservadora e religiosa, o que se afina mais com a direita. Foi um tiro no pé tornar o Bolsonaro inelegível, acredito que isso favorecerá a derrota de Lula em 2026 para alguém da direita.

Fernando Moreira (Brasília, DF)

Sigilosos

"Falta de transparência marca viagem de ministros do STF e PGR a Europa" (Política, 28/4). Os que estão lá foram indicados por quem o povo votou. O povo tem que aprender que voto tem consequências. Não aprendem pelo amor, vão aprender pela dor.

Matheus Teodoro Silva Filho (Curitiba, PR)

Como disse Nelson Rodrigues: em Brasília, todos são inocentes e todos são cúmplices.

Vital Romaneli Penha (Jacareí, SP)



E tem pessoas que têm a coragem de defender esta vergonha. Independente do viés político, deveríamos todos nos indignar com a corrupção e mau uso do dinheiro público.

Gregorio Amarante (Araucária, PR)



Cenário do fim

"Jornalista descreve em livro como será o apocalipse nuclear" (Juliano Spyer, 29/4). Talvez, quem sabe assim, a Terra tenha talvez uma chance? A máxima seria um louco dar um fim nesta equação infinita de tanta gente, tanta miséria e tanto egoísmo. A natureza vai se recompor e nós, quem sabe, possamos ser estudados pelas baratas como mais uma da espécie extinta do planeta.

Laudgilson Fernandes (Rio de Janeiro, RJ)

Não adianta ficar pensando sobre uma, por enquanto improvável, guerra nuclear. Assim como não adianta ficarmos pensando na nossa própria morte todos os dias. Um dia ela virá e nada poderá ser feito para evitá-la. Viver o dia a dia da melhor forma possível parece ser a melhor alternativa. A dúvida é saber o que seria melhor: sobreviver à morte imediata ou morrer a médio prazo, com maiores sofrimentos.

José Freitas (Belém, PA)

Triste e preocupante alerta, Juliano. Sou uma das pessoas que não pensa sobre ataques nucleares... Talvez passe a pensar.

Vada A. P. Gaspar (São Paulo, SP)

Indústria automotiva

"Vendas fracas acendem alerta na Volkswagen, Mercedes e Stellantis" (Mercado, 30/4). É a crise mais grave do capitalismo desde 1929. E vai ficar pior, desde que os neoliberais assumiram o comando geopolítico da economia globalizada. Só a China entendeu o jogo e venceu dentro das regras. Agora vejo uns e outros líderes do Ocidente querendo virar a mesa de jogo. E isto não vai acabar bem.

Valdonir Estivalet Teixeira (Rio do Sul, SC)

Os preços de carros novos no Brasil são obscenos, proibitivos, o lucro das montadoras é absurdamente elevado em relação ao resto do planeta. Sempre foi um segmento econômico industrial favorecido pelas políticas tributárias do país; e o que temos em retorno é essa verdadeira extorsão contra o consumidor nacional.

Emanoel Tavares Costa (São Paulo, SP)

"Brasil faz aposta intermediária em carros híbridos, enquanto mundo projeta elétricos" (Mercado, 2/5). Eu não compraria um carro elétrico hoje. Trata-se de uma tecnologia que se encontra em fase de desenvolvimento com relação às baterias, muito caro, pouca mão de obra capacitada, peças? Além do que, se daqui a cinco anos você for passar para frente, o valor de mercado deve ser uma ninharia.

Ranilson Saraiva (Recife, PE)

Transtorno

"Primeiro trecho de obras na avenida Santo Amaro, em SP, é entregue incompleto" (Cotidiano, 30/4). É muita incompetência. Qualquer um que passou por essa via sabe o caos que foi essa obra, que durou muito mais do que o previsto e o serviço entregue ficou péssimo. Enquanto as pessoas ficarem elegendo políticos incompetentes, nada vai mudar em São Paulo ou no Brasil.

Cecilia Gomes (São Paulo, SP)