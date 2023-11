Em qualquer história há pelo menos três versões, diz leitor sobre guerra Israel-Hamas

Guerra Israel-Hamas

"Fazer o que fiz era ser traidora, mas agora uso o uniforme de cabeça erguida, diz major árabe de Israel" (Mônica Bergamo, 30/10). Em qualquer história há pelo menos três versões: a minha, a do outro e a verdadeira.

Benedito Claudio Pacifico (Duque de Caxias, RJ)



Gaza como uma área fechada é uma prisão. O extremismo e o fundamentalismo são usados para manter a união e a resiliência. Hamas é só a consequência e esta senhora escolheu, convenientemente, o lado mais forte e não o lado da paz e da libertação do povo e das mulheres palestinas.

Armando Moura (São Paulo, SP)

Atos duvidosos

"Processo de cassação de Moro expõe pré-campanha com PM réu por homicídio" (Política, 1º/11). Esse moro foi uma das piores aquisições da política brasileira recente, e já era um dos piores da jurisprudência, de onde saiu achando que se daria bem, no sentido usual da política brasileira.

Vera Queiroz (Rio de Janeiro, RJ)



Impressionante como tentam, a todo custo, prejudicar quem combate a corrupção nesse país. O que tem a ver uma coisa com a outra? O Moro tentou ser presidente, seus respectivos partidos anteriores não lhe deram legenda, saiu a senador e ganhou. Pronto gente, acabou.

Luciano Silva (São Vicente, SP)

Fora da disputa

"Decisão do TSE tira Braga Netto da eleição do Rio e embaralha pré-campanha de 2024" (Política, 31/10). Feliz decisão do TSE! Quem ataca a democracia não pode em definitivo concorrer a uma legislatura.

Jane Medeiros (Rio de Janeiro, RJ)

Passe livre

"Passe livre nos ônibus de São Caetano do Sul (SP) começa com surpresa e dúvidas de passageiros" (Cotidiano, 1º/11). Parabéns ao prefeito pela coragem e visão do futuro. E que outros prefeitos acompanhem esta medida tão esperada e que trará benefícios importantes à economia. Tem que ter gratuidade em transporte público e cobrar de transportes particulares pedágios urbanos. O trânsito agradece.

Dennes Henrique (São Paulo, SP)



Em São Paulo, tarifa zero só se o metrô e CPTM também tiverem tarifa zero.

Marcelo Silva Teixeira (São Paulo, SP)

Abandono

"Cemitérios de SP ainda têm lixo e invasões oito meses após concessão" (Cotidiano, 1º/11). Essas empresas se interessam apenas pelos lucros obtidos no sepultamento das pessoas, como mostram as denúncias de cobrança abusiva. Manutenção? Zeladoria? Prevenção de invasões? Nada do que é relatado na reportagem é surpreendente, muito pelo contrário, era plenamente esperado.

Nélio Bastos (São Paulo, SP)

Término

"Saiba como terminar a relação com o seu terapeuta" (Equilíbrio, 1º/11). Em uma psicoterapia ou em psicanálise, a coisa é bem mais complexa do que isso. É preciso, sim, ser sempre verdadeiro, mas fazer do término aprendizado novo e profundo.

Fauzi Palis Junior (Ituiutaba, MG)



Prejuízo

"Grupo que controla Starbucks Brasil perdeu licença para operar a marca no país" (Mercado, 1º/11). Cafézinho de padaria coado naquela meia que foi branca quando compraram faz séculos dá de 20 a 0 nesse café mequetrefe.

Jorge Diaz (São Paulo, SP)



É uma pena! São mais empregos que se vão e menos opções para um cafézinho rápido!

Fernando Gabriel (Ribeirão Preto, SP)

Agressão

"Tapa é aceitável como medida educativa para 25% dos brasileiros, diz pesquisa" (Cotidiano, 31/10). Essa discussão não passa de demagogia barata. Disciplina precisa existir em qualquer situação. Hoje em dia vejo crianças pequenas pintando e bordando, agredindo pais, professores, eventuais empregadas domésticas ou babás . Não creio que uma eventual "chineloterapia" possa ser tão danosa assim!

Marcos Fernando Dauner (Joinville, SC)

Festividade

"Repulsa a Halloween une evangélicos, católicos e grupos progressistas" (Cotidiano, 31/10). Tanta coisa importante no mundo e os fanáticos se importando com uma festa boba (e cafonamente importada). A fé de ninguém vai mudar por causa disso.

Sérgio Silva (São Paulo, SP)



O Brasil é um país sem poder de abstração.

Diego Antunes (São Paulo, SP)

Neymar

"Recorde: em 24 horas, Neymar leva esculachos da ex, da atual e até do presidente Lula" (Tony Goes, 31/10). É só parar de dar palco e holofote para quem nada mais agrega.

Carolina Peletier (São Paulo, SP)



Copas anteriores já mostraram que a convocação de Neymar é por patrocínio. Espero que para a próxima se preocupem em colocar alguém que assuma a responsabilidade e não fuja quando o jogo está complicado.

Olavo Antonio (São Paulo, SP)

Conífera longeva

"Vendaval derruba araucária de 750 anos, a maior do Paraná" (Cotidiano, 1º/11). Pelo jeito a natureza mostra a cada momento, que a crise ambiental é irreversível. Então teremos que vivenciar esse processo, causado pela ganância e ignorância do capital.

Samuel Santos (São Paulo, SP)