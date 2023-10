Dirigir embriagado não causa 'acidente', é atentado contra a vida, diz leitor

Acidente

"Motorista embriagado atropela e mata três idosas em calçada em SP" (Cotidiano, 30/10). Sou pai e avô de um filho de 26 anos e uma neta de sete meses mortos por um motorista que avançou o sinal vermelho. Não tenho sentimento de vingança. Apenas luto com minha família para que esse tipo de violência não se repita. Porque dirigir embriagado não causa "acidente", é atentado contra a vida.

Ricardo Viveiros (São Paulo, SP)

Veículo atropelou as três mulheres na calçada - Reprodução/SBT News

Cenário político

"Lula reúne líderes da Câmara para apresentar fatura após entrada do centrão no governo" (Política, 30/10). Arthur Lira continua dominando o cenário político brasileiro, contando com a colaboração de uma boa fatia de deputados federais, que se beneficiam das regalias de permanecerem longe da direita e da esquerda também. O ex-presidente Jair Bolsonaro se curvou diante de Lira e agora é a vez de Lula. As importantes reformas ficam esquecidas enquanto os interesses dos nobres parlamentares estão sendo atendidos.

José Carlos Saraiva da Costa (Belo Horizonte, MG)

Parlamentar

"Alcolumbre poupa Bolsonaro no 8/1, se diz fã de Aras e defende mais poder ao Congresso" (Política, 29/10). O senador não esconde sua característica de exercer a velha política com enorme habilidade na arte dos conchavos e convergências, desde que sejam de seu interesse. Escorregadio —quando percebe que pode se comprometer— e cuidadoso para fazer crer que trabalha em prol do país, quando na realidade atua despudoradamente em benefício próprio e dos seus associados.

Ines Vieira Lopes (Campinas, SP)

Resistência

Lula fez seu marketing na rampa e faz cara de choro quando fala de direitos humanos, pobres, pretos, indígenas, mulheres etc. Na hora do "vamos ver", faz das ministras moeda de troca, prega petróleo na Amazônia, entrega a seca a currais do centrão, sabota com silêncio as nomeações da DPU, PGR e STF… Da turma que subiu a rampa, talvez a cadela Resistência seja a única que melhorou de vida.

Maria Ester de Freitas (Guarujá, SP)

Ministro

"Haddad se irrita com perguntas sobre meta fiscal e deixa coletiva" (Mercado, 30/10). Querido Haddad, então determinadas perguntas não podem ser feitas? Só aquelas do seu agrado? Se for pergunta para levantar a bola do ministro, aí ele responde de modo "soft", senão com aspereza.

Vital Romaneli Penha (Jacareí, SP)

Resquícios da reforma

"Pentecostal é ou não é protestante? E por que isso importa" (Juliano Spyer, 30/10). Qualquer igreja que propague a teologia da prosperidade não deveria ser considerada cristã, pois essa teologia não tem qualquer fundamentação bíblica no novo testamento. Quanto ao protestantismo se tornar maioria no Brasil, o importante deveria ser o testemunho e não

a quantidade.

Joaquim Branco (Rio de Janeiro, RJ)



Eu tenho para mim que o pentecostalismo não é cristianismo. É outra religião, formada pela síntese de judaísmo e cristianismo. E por que essa hipótese? Porque só pode ser considerado cristianismo a crença de que o novo testamento renova o antigo. O amor (ágape) é a palavra de ordem, para além das leis morais. Pentecostal lê a bíblica de forma horizontal. E não acho que lançar essa discussão é elitismo —é função da pesquisa sociológica e teológica compreender um fenômeno social.

Pedro Guimarães (Goiânia, GO)



Restrições

"Zema diz que governo federal tem má vontade com Minas Gerais" (Mercado, 31/10). Zema está colhendo o que plantou. O pato, quem paga, somos nós...

Rafael Nunes Duarte (Belo Horizonte, MG)



Todo dia fica espezinhando o governo federal e agora fala em má vontade? Péssimo político, sem jogo de cintura.

Carlos Henrique Durso Carneiro (São Paulo, SP)

Sono

"Leite com melatonina, usado em outros países, aguarda liberação no Brasil" (Mpme, 30/10). Tirar leite até quando a vaca está sonolenta? Já não chega artificialmente a engravidarem inúmeras vezes, arrancarem os seus bezerros dela quando nascem, porque afinal o seu leite é para outra espécie tomar, e não para a sua cria, que vai virar vitela, né? Sem contar que, dos mamíferos, só a espécie humana toma leite em idade adulta.

Anna Amélia Meule (Uberlândia, MG)



Esse leite da caixinha que a gente toma tem tanta coisa misturada que nem dá para dizer que é leite, logo, colocar uma coisa a mais ou a menos não dá nada, né?

Paulo Petraski (São José dos Pinhais, PR)

Grandes biografias

Gostaria de expressar minha gratidão pelo lançamento da coleção Folha Grandes Biografias, que vem de maneira bem ilustrada e detalhada para as crianças. Tenho duas filhas e a mais velha de 9 anos leu os dois primeiros exemplares e desejou os demais. Até que adquirimos os 30 livros da coleção que ela leu várias vezes. Fez até uma indicação de leitura para seus amigos.

Neide Oliveira (São Paulo, SP)

Ranking

"Buenos Aires é cidade mais habitável da América Latina, e Caracas, a última; veja lista" (Mundo, 29/10). O índice é interessante, mas tem distorções. Deve ser utilizado com cautela.

Romulo Araujo Fernandes (Presidente Prudente, SP)