Leitores comentam declarações de Lula e Bolsonaro

Reunião ministerial

E a educação? ("Lula pede a ministros que sejam os ‘melhores gastadores do dinheiro em obras’", Economia, 3/11).

Maria Lopes (São Paulo, SP)

O presidente Lula (PT) comanda reunião com os ministros da área de infraestrutura do governo; ao seu lado, Rui Costa, da Casa Civil - Pedro Ladeira - 3.nov.23/Folhapress

Apressadinhos em criticar poderiam ter uma leitura mais honesta. Gastar melhor o dinheiro público significa cumprir o plano orçamentário do exercício. E o processo licitatório precisa obter o melhor resultado e custo-benefício.

José Eduardo Campos (São Paulo, SP)



Gastar dinheiro alheio é especialidade da esquerda.

Marcelo Galvão de Oliveira (São Paulo, SP)



Partidos políticos

O melhor empreendimento no Brasil é partido político, recebem dinheiro sem investir um único centavo de capital, o dinheiro entra sem precisar fazer esforço ("Partidos avaliam recuo em fundo recorde, mas querem o dobro da eleição de 2020", Política, 2/11).

Elizabeth Nunes (São Vicente, SP)



Guerra Israel-Hamas

Água batendo no pescoço. Pena que não se reuniram antes de tantas mortes. Enfim, uma boa iniciativa ("Judeus pela Democracia denunciam massacre em Gaza, pedem cessar-fogo e alertam para antissemitismo", Mônica Bergamo, 3/11).

Leandro Schmaedeke (Vitória, ES)



O "direito de defesa" nunca foi tão vilipendiado ("Ataque contra comboio de ambulâncias deixa vários mortos, diz Ministério da Saúde de Gaza", Mundo, 3/11).

Jane Medeiros (Rio de Janeiro, RJ)



Quem mata idosos e crianças, estupra mulheres e sequestra civis não tem escrúpulos de não usar ambulâncias para o transporte de terroristas. Para eles, vale tudo. Os jornalistas isentos deveriam procurar armas nos escombros.

Henrique Marinho (Brasília, DF)



É triste isso acontecer, enquanto tantos de nós procuram aplacar a ira insana de tantos outros. Embora eu discorde, totalmente, da forma como Israel tem respondido à agressão abominável do Hamas, o momento é de procurar a paz, não de despejar ódio pelas ruas da cidade ("Painel com símbolo judaico é manchado com tinta vermelha, e comunidade suspeita de crime de ódio", Mundo, 3/11).

Luiz Alberto Brettas (Pelotas, RS)



Retaliação, vingança, represália ("Brasileiros seguem em Gaza apesar de apelo do Itamaraty", Mundo, 3/11). Esses civis, brasileiros e outros, estão em cárcere privado.

Ivone Patelli (São Paulo, SP)



Jair Bolsonaro

Ninguém aguenta mais esse golpista com esse mimimi. Vai ficar chorando até quando? ("Ele quer me alijar da política, diz Bolsonaro sobre Moraes", Política, 3/11).

Virgílio Vettorazzo (Santos, SP)



No Chile, a gente fala: "Ni perdón ni olvido" ("Jamais esquecer Bolsonaro", Ruy Castro, 2/11).

Beatriz Soledad (São Paulo, SP)



Tudo que cai no esquecimento retorna, vide Collor e outros mais. Para sermos um país sério, é preciso que se responsabilize a todos que atentaram contra a democracia.

Rosana Zucolo (Santa Maria, RS)



Como certos grupos esqueceram outros golpes perpetrados contra o povo brasileiro, a exemplo do mensalão, petrolão... Amnésia seletiva.

Artur Carmel (Salvador, Bahia)



Se os crimes da ditadura militar tivessem sido averiguados e punidos, como esperamos que Bolsonaro seja, não teríamos ouvido um elogio a um torturador na Câmara.

Dora de Oliveira e Silva (Brasília, DF)



Mulheres sobrecarregadas

Cadê os filhos? Cadê os pais? Não cuidam. Esperam ser cuidados a vida inteira. As mulheres trabalham em casa e fora, cuidam da geração que veio antes e depois. E enfrentam assédio e violência sexual em todo lugar ("Mulheres da geração sanduíche, que cuidam de pais e filhos, estão sobrecarregadas com múltiplas tarefas", Equilíbrio, 2/11).

Ana Rodrigues (Vitória, ES)



Cracolândia

A Santa Ifigênia era referência em eletrônicos. Se você tivesse um problema no computador, lá havia solução para tudo. Agora é terra sem lei, cenário de Walking Dead. Sinto pelos comerciantes. Ninguém ali nasceu em berço de ouro, são pessoas tentando ganhar dinheiro com suas lojinhas ("Usuários da cracolândia saqueiam loja no centro de São Paulo", Cotidiano, 2/11).

João Gabriel de Oliveira Fernandes

(Guarulhos, SP)



Comentar o quê? Fora prefeito e fora governador!

Alzira Santanna (Piratininga, SP)