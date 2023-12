Leitores comentam postura de Dilma em voo de primeira classe

Conforto aéreo

"‘Sou presidente de banco’: Dilma viraliza ao responder passageira sobre voar de 1ª classe" (#Hashtag, 14/12). O que incomoda é que Dilma foi muito incompetente ao conduzir a economia no Brasil, causando estragos extraordinários para a população e para o país, e acaba recebendo este cargo por mero apadrinhamento político.

Carlos Eduardo Cunha (São Paulo, SP)



Dilma não está passeando, e sim viajando a trabalho, de acordo com a função que exerce.

Filipo Studzinski Perotto (Porto Alegre, RS)

Dilma Rousseff, presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), durante evento no Rio de Janeiro - Daniel Ramalho/AFP

Ala ideológica

"O PT e sua arte de viver" (Dora Kramer, 15/12). PT e Lula são os mais icônicos representantes na América Latina do "neoliberalismo de esquerda". O engenheiro Brizola já profetizava o que viriam a ser tanto o PT quanto o Lula: "a UDN de Macacão" e "a esquerda que a direita gosta", respectivamente. Lula e PT cacarejam à esquerda e botam ovos à direita.

Alberto Neto (Fortaleza, CE)



Votei no partido até a reeleição da Dilma, mas, depois de tanta decepção, aprendi. Estamos no quinto mandato do partido e continuamos o país mais desigual do mundo, uma das piores educações, nenhuma reforma estrutural, agora aparecem com o arcabouço fiscal, com medidas para além do tempo.

Graça Almeida (Belo Horizonte, MG)

Ossos do ofício

"Juízes ganham R$ 28 mil em média, 7 vezes acima de outros, e reclamam de salário e carreira" (Política, 15/12). A questão não é salário. Juízes têm mesmo que ganhar bem por conta da responsabilidade. O que está errado é o excesso de poder nas mãos deles, a superproteção, as mordomias. No Brasil, juiz apronta e fica mais impune que criminosos.

Eduardo Rocha (Brasília, DF)

Indicados

"Tribunal de Justiça de MG quer criar 521 cargos de até R$ 23 mil para apadrinhados" (Política, 15/12). Enquanto isso, o certame para provimento de vários cargos, realizado em 2022, permanece sem homologação após um ano da realização das provas, os candidatos aprovados aguardam a decisão da instituição devido a erros que não garantiriam o acesso de cotas a negros e PcD.

Elaine de Jesus (Juiz de Fora, MG)



Ou a gente enfrenta o crescimento indiscriminado de cargos comissionados de livre provimento ou tudo se acaba. Se é essencial, tem de ser estatutário, um funcionário do Estado e não do governo.

Washington Santos (São Paulo, SP)

Cassação

"Ministério Público pede cassação de Sergio Moro em ação eleitoral" (Política, 14/12). Cassação é só o início de sua derrocada. Moro tem que acertar contas com a Justiça pelos crimes que cometeu.

Anete Araujo Guedes (Belo Horizonte, MG)



Para subir, nunca pise num vizinho, nem num subalterno. Você poderá encontrá-los no caminho de volta, durante a descida.

Marcos Fernando Dauner (Joinville, SC)

Negligência

"Médico suspeito de causar 42 mortes é preso em hospital no interior de SP" (Cotidiano, 15/12). O que mais assusta é um caso como este e o Conselho Federal de Medicina não tomar nenhuma atitude. A pandemia mostrou ao Brasil a incompetência e a leniência deste conselho com os vigaristas de plantão. A classe médica precisa ser ressuscitada...

Josefina Martins (São José dos Campos, SP)



Como pode um médico ser acusado de tantos crimes dessa natureza e continuar exercendo a medicina e outros que furtam um biscoito ficam presos anos sem julgamento.

Luiz Claudio Teixeira Souza (Rio de Janeiro, RJ)

Cobrança extra

"Motorista de apps cobra taxa para uso do ar-condicionado em meio à nova onda de calor" (Mercado, 14/12). Mais uma sacanagem à brasileira...

Sandoval Abreu Sader (Belo Horizonte, MG)



Daqui a pouco os motoristas vão constranger os passageiros a dirigir o carro deles. Só falta isso!

Eduardo Farias (São Paulo, SP)

Gêneros musicais

"Como o Led Zeppelin inventou o heavy metal ao criar hinos supremos do rock" (Ilustrada, 15/12). Pode levar no Ratinho e fazer o DNA, o Black Sabbath é o pai do heavy metal. O Led Zeppelin é só um primo. Até o Deep Purple teve muito mais influência no metal que o Zeppelin, que influenciou mais o hard rock, não o heavy metal.

Thiago Surian (Uberlândia, MG)