Leitor diz que Trump é um criminoso político e defende ações de inelegibilidade

Trump inelegível

Que outros estados sigam esta linha. Trump é um criminoso político —além de ter cometido outros crimes—, um terrorista que perdeu a eleição e fez uma insurreição em que morreram americanos ("Maine segue Colorado e é 2º estado a barrar Trump das primárias em 2024", Mundo, 30/12). Ele fomentou e incentivou a turba. Mentiu contra o sistema eleitoral, corrompeu e tentou corromper autoridades eleitorais, perdeu e não reconheceu a derrota, tudo com mentiras. A volta dele, se ocorrer, será uma derrota da democracia e dos americanos.

Cristina Murta (Brumadinho, MG)

O ex-presidente dos EUA Donald Trump acena a seus apoiadores ao chegar à Cúpula da Liberdade da Flórida, realizada no resort e centro de convenções Gaylord Palms, na cidade de Kissimmee - Octavio Jones - 4.nov.23/Reuters

Por orquídea, policial é expulso

Um absurdo ("PM abre ação de expulsão contra soldado por sumiço de orquídea de batalhão em SP", Cotidiano, 29/12)! Será que esses PMs não têm mais com o que se preocupar? A epidemia do crack e a violência policial contra pretos e pobres não seriam mais importantes para esses superiores? E eles são pagos com impostos!

Graciela Rundle (Salvador, BA)

Soldado Paulo Rogério da Costa Coutinho possui 18 anos de Polícia Militar, segundo seu advogado - Demolidor76forever no Instagram



Nada contra as tatuagens, eu mesmo tenho algumas. Mas um policial tatuar o rosto foge completamente a conduta de um militar.

Sergio Aramis (Volta Redonda, RJ)

Carro elétrico

O carro elétrico está longe de ser uma realidade nacional ("Viagem longa de carro elétrico é possível, mas exige sorte e paciência", Mercado, 30/12). Antes de mais nada, será preciso investir em carregadores por todo o Brasil, se está ruim assim no eixo RJ-SP, imagine no resto do país.

Mateus Natanael Mauricio (Fortaleza, CE)

Mustang Mach E é carregado em plugue rápido no Posto Nacional, em Piraí (RJ) - Eduardo Sodré/Folhapress

Caso Jéssica

Não entendo como, até hoje, as redes sociais e sites "informativos" não têm as mesmas obrigações dos veículos de comunicação tradicionais ("JéssicaCanedo", Djamila Ribeiro, Ilustrada, 29/12)! Enquanto assim for, outras Jéssicas padecerão.

Mônica C. F. Elsen (Armação de Búzios, RJ)

Ilustração de Aline Bispo para coluna de Djamila Ribeiro de 29 de dezembro de 2023 - Folhapress

Monark

Folha faz enorme desserviço ao dar palco a quem dissemina fake news ("‘Tá tudo ruim pra mim’, diz Monark, que elogia Musk e critica Moraes", Política, 29/12)! Absurdo!

Ana Elisa Lobo (Campinas, SP)

Ancelotti não vem

Ele que está certo de não querer trabalhar numa instituição bagunçada, atrasada, corrupta igual a CBF ("Real Madrid anuncia a renovação de contrato de Ancelotti até junho de 2026", Esporte, 30/12).

Sergio Teixeira de Sousa (Brasília, DF)

O italiano Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid - Miguel Riopa/AFP

Semiárido

Sobre "Fome histórica convive com energia do futuro no semiárido do Piauí" (Social+, 27/12), a Auren Energia reforça seu compromisso com as comunidades onde atua. Nos últimos três anos, investiu R$ 12 milhões em mais de 30 iniciativas sociais na Serra do Inácio e apoiou ações como instalação de cisternas, assistência para agricultura familiar, mutirões de cidadania, reformas de escolas e qualificação de mão de obra. A Auren se coloca à disposição para demonstrar seus resultados.

Rômulo Marçal, diretor corporativo da Auren Energia (São Paulo, SP)

Boas-festas

