Leitora diz que discurso armamentista é a maior contradição do bolsonarismo

O discurso armamentista é uma das contradições mais sintomáticas e grotescas do bolsonarismo, hipocrisia descarada, ferida aberta como uma chaga pestilenta que cala a boca de qualquer discurso em nome de Jesus ou da família ("Novos registros de posse de armas caem 74% no governo Lula; total é o menor em 10 anos", Cotidiano, 28/12).

Isabella Andrade Guimarães (Salvador, BA)

Em 2023, 71 novos registros são feitos, em média, a cada dia - Divulgação/Polícia Federal



Quando o ex-presidente liberou as armas de grosso calibre, o próprio Exército avisou que seria difícil manter o controle das armas.

Daniel Gomes Pereira (Valinhos, SP)

Morre pai da Glock

Grande nome, como Jobs ("Morre Gaston Glock, polêmico inventor da pistola que revolucionou a indústria das armas", Mercado, 28/12). Mas não produzia tablets ou celulares.

Antonio R. de Andrade (Rio de Janeiro, RJ)

O engenheiro austríaco Gaston Glock - Gert Eggenberger - 4.set.2003/AFA via AFP

Morte no show da Taylor Swift

A Tickets For Fun segue arrecadando milhões e no blá-blá-blá ("Ana Clara Benevides teve exaustão térmica em show", Ilustrada, 28/12). E a família da falecida precisou de vaquinha para transladar o corpo. Que coisa triste. A morte de uns vira lucro para outros. Proprietários da empresa compram mansões, iates, e quem paga são os coitados que querem curtir um show e realizar o sonho para acabar morrendo.

Maria Folberg (Porto Alegre, RS)

Ana Clara Benevides Machado cursava psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), em Mato Grosso - Reprodução/Instagram

Luta social

Os tempos são outros ("Stedile diz que faltou coragem em 2023 e que ministros de Lula têm medo da luta social", Painel, 28/12). A direita saiu fortalecida da eleição. O presidente e ministros só pensam na reeleição, mas o povo continua passando fome e não pode só viver de benefícios do governo. O povo não quer esmola, precisa produzir e para tal precisa ter acesso à terra.

Aroldo de Paula (Cuiabá, MT)

App contra roubo de celular

Governo deixa consumidor mais seguro com aplicativo de bloqueio em caso de furto ("Mais de 3.800 celulares são bloqueados em uma semana com app do governo", Tec, 28/12).

Alline Figueira (Rio de Janeiro, RJ)



Seria importante possibilitar que o toque no botão do aplicativo emitisse automaticamente um alerta adicional para que o sistema das delegacias de polícia também gerasse automaticamente o BO.

Adauto Lima (São Paulo, SP)

Mais de 3.800 celulares são bloqueados em uma semana, diz ministério - Jose Luis Gonzalez - 27.jan.2023 / Reuters

Autogolpe de Milei

Javier Milei consegue reunir a arrogância narcísica e neoliberal de Fernando Collor com a estupidez fascista de Jair Bolsonaro ("Milei envia ao Congresso projeto de lei de reforma do Estado que elimina eleições primárias", Mundo, 28/12).

Carlos Rizzo (Ribeirão Pires, SP)

Colunista

Os juízes de verdade se envergonham da pornochanchada patrocinada pelos desembargadores e ministros ("E o JusPorn Awards 2023 vai para...", Conrado Hübner Mendes, Política, 28/12).

Paula Faria (Palmas, TO)

Luciano Veronezi/Folhapress - Luciano Veronezi/Folhapress

Antidepressivos no Tietê

Há tempos ouvi que a forma como muitos descartamos as sobras dos medicamentos poderia poluir rios e lençóis. Está aí o resultado ("Professor da USP detecta antidepressivos na bacia do Tietê", Ambiente, 28/12). Sem contar que dizem que os esgotos também contaminam. Então, se tomamos muitos remédios, é provável que os dejetos vão contaminados. Evito ao máximo contaminar o solo.

Marenildes Pacheco da Silva (Rio de Janeiro, RJ)

Sexismo acadêmico

Quando se coloca no microscópio a vida de grandes cientistas, pesquisadores, autores etc., você vai encontrar sempre uma ou várias mulheres parindo e criando seus filhos, limpando e organizando sua casa, fazendo sua comida, lavando e passando suas camisas, calças, ternos, roupa de cama ("Parecer do CNPq diz que gestações atrapalharam formação acadêmica de professora", Painel, 28/12). Então é muito fácil para homens, do alto de sua "virtude heteronormativa", julgar preconceituosamente as mulheres que assumem concomitante e integralmente sua vida acadêmica e pessoal.

Dora de Oliveira e Silva (Brasília, DF)

O edifício-sede do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), em Brasília - Divulgação/CNPq

Criança ferida pela PM

Avisei aqui que os paulistas, ao elegerem Tarcísio governador, estariam importando o método de matar inocentes da PM carioca ("Criança de um ano é baleada por PM com munição de plástico em São Paulo", Cotidiano, 28/12)! Está aí o resultado, que vai piorar bastante. Força, São Paulo!

Jocimar B. dos Santos (Rio das Ostras, RJ)

PM atirou contra moto com arma de airsoft e atingiu bebê de 1 ano - Câmera de segurança



Gente, isso não é exclusividade de SP. O Brasil inteiro vê a imagem da polícia de Minas Gerais batendo em um rapaz desarmado, com mão na cabeça, na periferia. É assim. No bairro rico vão pegar boia nos botecos.

Hipolito Lima do Carmo (São Paulo, SP)

Marco legal de ferrovias

Lá vai o governo pôr a mão ("Governo quer rever programa de Bolsonaro e criar novo marco legal de ferrovias", Mercado, 28/12). Para de atrapalhar e deixa a iniciativa privada construir as ferrovias. O governo quer ser dono de tudo.

Marcos Longaresi Carvalhães (Sertãozinho, SP)



O Estado precisa, sim, regular as linhas estruturantes. Leia-se regular. Sofremos no Brasil com larguras de eixo de trilho, por interferência do Reino Unido, que impedia o uso da nossa antiga malha para cargas. Não dá para deixar a iniciativa privada usar modelos próprios sem interligação em linhas que têm potencial de escoamento de uma região. Agora, com linhas curtas, é mais tranquilo.

Ruben Salomão Gomes da Silva (João Pessoa, PB)

Boas-festas

