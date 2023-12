Leitores criticam Exército por pagar bônus sem meta atingida

A conta do Exército

Além de golpistas, são pilantras mesmo ("Exército paga bônus mesmo sem atingir metas e tenta esconder informação", Política, 29/12). E a gente pagando a conta. Conta esta que vai das filhas e viúvas até o cumprimento de metas que nunca se realizaram. Depois posam de patriotas. Triste.

Katia Alonso (Cuiabá, MT)

Desfile do Exército em celebração de 201 anos da independência do Brasil, em São Paulo - Danilo Verpa - 7.set.23/Folhapress



Uma chaga na sociedade que nós, civis, não conseguimos regular. Fazem o que, como e quando querem. Objeto próprio e único: salvar a si próprio.

Rodrigo Bernardo (Campinas, SP)

Paulo Preto absolvido

Os "santos" estão todos livres. Podem pedir na Justiça reparação de dano moral, que será pago com verbas públicas ("Tribunal anula condenação da Lava Jato que restava contra Paulo Preto", Política, 28/12).

João Francisco dos Santos (Sorocaba, SP)

Fogos e hospitais

"Réveillon em Copacabana terá 12 minutos de fogos, show de drones e homenagem a Rita Lee" (Cotidiano, 27/12). Gastem o dinheiro com hospitais.

Alexandre Cunha (Nova Venécia, ES)

Lula e as promessas

Como é bom ter um governo normal para controlar ("Lula conclui 20% das promessas em 1º ano; 48% estão paradas ou em ritmo lento", Política, 29/12)! Não víamos esse tipo de reportagem nos quatro anos anteriores. Só comentavam as bizarrices do Bolsonaro!

Derlan Trombetta (Chapecó, SC)

STF e governo

O STF é parte da elite econômica e política que domina o Brasil, seja sob um ou outro governante, e seguirá os ventos da harmonia entre os Poderes que comandam o país. Precisamos parar de achar que isso ou aquilo trará de volta o que se foi ("STF agrada a Lula e se firma como ator

político após ascensão no mensalão", Política, 29/12). Nossa democracia se faz nos conchavos.

Graça Almeida (São Paulo, SP)

Os presidentes da Câmara e do Senado cumprimentam o presidente do STF, Luís Roberto Barroso (à dir.) - Pedro Ladeira - 28.set.23/Folhapress

Avião no gelo

Esses russos vivem se enganando ("Avião da era soviética pousa por engano em rio congelado", Mundo, 28/12). Pousam aviões por engano, jogam bombas na Ucrânia por engano, até o Putin se enganou com a visita do Bolsonaro!

Helio Cardoso (Mirassol, SP)

Aeronave de passageiros Antonov-24, da Polar Airlines, após pouso no rio Kolima, no extremo leste da Rússia - Gabinete da Procuradoria de Transportes da Sibéria Oriental/via Reuters

Tapetes

Excelente investimento ("Governo Lula gasta R$ 374 mil em tapetes para dar mais brasilidade a palácios", Política, 29/12). O Palácio do Planalto tem que estar bonito e a altura da beleza do povo brasileiro, pois nos representa. É preciso cuidar do patrimônio e cuidar dos bens da Presidência da República. Pena que não mostrem os tapetes… Preferia que tivessem sido encomendados a tapeceiras e a nossos artistas. Temos maravilhosos artesãos.

Ana Helena de Staal (São Paulo, SP)



Todos os governantes acham que dinheiro dá em árvore.

Saiti Hirata (São Paulo, SP)



Palácios são o retrato do atraso: deveriam virar bens culturais, simples assim.

Roger Hoefel (Porto Alegre, RS)

Passagem aérea cara

"Passagem aérea sobe 48,11% em 2023, maior alta em 12 anos no IPCA-15" (Mercado, 29/12). Viva o liberalismo!

Newton Penna (Rio de Janeiro, RJ)

Tudo pelo rolê

É o exemplo mais nojento de caráter de um atleta ("Neymar não abre mão de ‘rolês’ e faz tratamento de lesão durante cruzeiro", Esporte, 29/12). René Simões profetizou há 12 anos.

Edison Luciano (Rio Claro, SP)

Mc Ryan e Neymar no cruzeiro "Ney em alto mar" - @_imcryansp._ no Instagram

Haddad e Congresso

"Congresso indica resistência e vê afronta em pacote de desoneração apresentado por Haddad" (Política, 29/12). Afronta é esse parlamento que mais parece supermercado, onde mercadorias podres (os parlamentares) são vendidas cada dia mais caras quando o Executivo precisa aprovar uma medida. Nem com Eduardo Cunha boicotando o governo de Dilma o Congresso foi tão descarado em chantagear o governo.

Maria Irene de Freitas (Rio de Janeiro, RJ)

Bolsa em alta

"Bolsa fecha 2023 com melhor desempenho em quatro anos" (Mercado, 29/12). Este é o governo que tornaria o Brasil uma Venezuela em um ano e meio (vidente: Paulo Guedes).

Carlos Santos (Guanambi, BA)

Rei do Futebol

Grande Pelé ("Um ano após morte, mundo continua rendendo seu louvor a Pelé, Edson e Dico", Esporte, 29/12). Um gigante além de seu tempo. Tive a honra de viver seu tempo.

Francisco Jose Longo (Niterói, RJ)

Boas-festas

