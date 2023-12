Leitores falam sobre ateísmo e comilança na ceia de Natal

Celebração

"Um ateu invade a ceia de Natal" (Cozinha Bruta, 22/12). Como a coluna é sobre comida, fica aqui meu protesto contra tudo o que lembre inverno (como frutas cristalizadas) na plenitude de nosso verão.

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)



No fim, todas essas festas têm origens pagãs. Então, feliz Natal e bom Ano Novo para nós, os ateus. Nós inventamos essas coisas para dar algum sentido à vida. Os crentes nos roubaram.

Raul Neto (São Paulo, SP)



Não sou católica, nem mesmo batizada, mas amo o Natal... Como até o botão da calça estourar.

Luana de França (São Paulo, SP)

Ceia de Natal pé no chão: menu brasileiro que cabe no bolso - Eduardo Knapp/Folhapress

Indicação bem-vinda

"Uma coluna em forma de presente" (Sérgio Rodrigues, 20/12). Realmente, a obra-prima de Lygia Fagundes Telles. A fé é a propulsão e a obstinação do poder controlar nossos anseios. "Natal na Barca" é o Natal em cada movimento de amor. Parabéns pela singeleza de sua homenagem .

Terezinha Dias Rocha (São Paulo, SP)

Anacronismo

"Bênção a gays passa pano na hipocrisia da Igreja Católica" (Marcos Augusto Gonçalves, 21/12). A intolerância é um vício propriamente cristão. A igreja deve acolher e amar seu rebanho incondicionalmente, não cabe a ela ferir nem mesmo excluir. Inadmissível a hostilidade e segregação com relação à orientação sexual. A intolerância é inoportuna quando se trata de qualquer fé. O senhor é o meu pastor e ele sabe que eu sou gay.

Hanna Korich (Mairiporã, SP)



Turma da Mônica

"Exposição celebra 60 anos da personagem Mônica com fotos e obras inéditas em São Paulo" (Guia, 21/12). É impressionante como o tempo passa e a Turma da Mônica não perde sua relevância. Além de utilizar seus quadrinhos para estimular o prazer pela leitura em meus alunos, também já aproveitei as criativas histórias para propor atividades didáticas sobre temas científicos em minha monografia de pós-graduação. Vida longa e próspera ao Mauricio e todo o elenco do bairro do Limoeiro!

Celso Nobuo Kawano Junior (Embu das Artes, SP)

Leitura amigável

"O gosto pela leitura" (Priscilla Bacalhau, 21/12). Mesmo não sabendo ler, lembro de gostar de folhear as revistas em quadrinhos do meu tio, livros e jornais que encontrava pela frente. Quando comecei a compreender o que lia, passei a ver os escritores como amizades. Depois descobri que trocar livros era também uma forma de fazer amizades, me ajudando a vencer a timidez. Hoje estou com 61 anos e ler me trouxe mais esclarecimento e amizades...

Jose Eduardo Marinho Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

