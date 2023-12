É a evolução cultural da população que implementa as melhorias de um país, diz assinante

Impróprias para banho

"Só 2 de cada 10 praias das capitais brasileiras estão limpas o ano inteiro" (Cotidiano, 21/12). Até pouco tempo atrás, a própria população não considerava o saneamento básico como uma prioridade, assim, os políticos não empenhavam verbas para esse fim. Graças a Deus, de uns anos para cá, o povo tem cobrado esse empreendimento. É a evolução cultural da população que implementa as melhorias de um país.

Petrônio Alves Corrêa Filho (Três Lagoas, MS)

Frequentadores curtem a praia do Leblon na altura da rua Bartolomeu Mitre - Eduardo Anizelli/ Folhapress

Caminho alternativo

"Novo acesso para Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, é liberado" (Cotidiano, 20/12). Até que enfim, porque conheço esse trajeto na palma da mão. Era muito ruim voltar das férias, levava de 6 a 8 horas só para passar "Caraguá".

Gilmar Maghenzani (São Paulo, SP)

Indecência magistocrática

"JusPorn Awards 2023: inscrições abertas" (Conrado Hübner Mendes, 20/12). Fica difícil defender um Judiciário como o nosso. Claro que são as exceções, mas elas comprometem a credibilidade do todo.

Nilton Silva (Brasília, DF)



Uma das poucas vozes que defende o Judiciário do próprio Judiciário. Brilhante.

Roberto Foz Filho (Jundiaí, SP)



E ainda há gente que não entende as razões do apetite e omissão do Legislativo e seus parlamentares. Ação e reação. Como está chegando o fim do ano, Conrado, quem sabe sua próxima coluna contasse sobre a administração da Justiça republicana? Uma outra administração da Justiça e seus operadores por esse Brasil afora que lutam pelo equilíbrio da balança?

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)

Reforma tributária

"Congresso promulga reforma tributária após mais de três décadas de discussão" (Mercado, 20/12). Parabéns a todos os envolvidos. Acho que estamos preparados para o parlamentarismo.

Luiz Martins (Joinville, SC)



Conseguiram depois de anos promulgar a reforma tributária no Congresso, mas a verdade é que ela saiu graças ao interesse de Arthur Lira, presidente da Câmara, de desejar passar para a história como o protagonista que conseguiu que ela fosse aceita!

Tania Tavares (São Paulo, SP)

Mitigando o problema

"App para inutilizar celular vai desincentivar crimes, diz secretário" (Mercado, 19/12). Acredito que toda medida é salutar, mas seria ideal existir uma lei colocando a responsabilidade nos bancos para devolução do dinheiro roubado pelas modalidades digitais. Assim, o cidadão que perder seu dinheiro, mesmo adotando todas as medidas de segurança, não seria prejudicado.

Rafael Adolfo Percovich Cisneros (São Paulo, SP)

Medidas econômicas

"‘Aviso que vem mais’, diz Milei em meio a panelaços contra megadesregulação" (Mercado, 21/12). Ele não é um novo Bolsonaro, mas sim um novo Collor na Argentina. Deus os proteja.

Vinicius Chaves (São Paulo, SP)



Pior do que está, fica. Nós aprendemos isso da pior forma possível.

Felipe José Fernandes Macedo (São João Del Rei, MG)



Milei é muito pior que Bolsonaro por um único motivo: é mais inteligente.

Nelson Ueara (São Paulo, SP)

Negacionismo

"Perigosos são os homens comuns que se limitam a seguir ordens" (João Pereira Coutinho, 18/12). Causa perplexidade saber que 50% de jovens americanos têm dúvidas sobre a ocorrência do Holocausto. Esse tipo de terraplanismo é uma espécie de apagamento moral o mesmo que motivou por vaidade, necessidade ou patriotismo extremado que jovens nazistas aceitassem bovinamente ordens de seus superiores. Os jovens de hoje têm acesso abundante a informações para formar senso crítico.

Ângela Luiza S. Bonacci (São José dos Campos, SP)

30 anos de carreira

"Ivete Sangalo canta com segurança e as filhas gêmeas em show no Maracanã" (Ilustrada, 20/12). Show bem produzido, à altura da cantora, que acredita em seu público e oferece o que há de melhor na música popular brasileira. Parabéns, Ivete!

Orlando Gomes de Freitas (São Paulo, SP)

Boas-festas

A Folha agradece e retribui os votos de boas-festas recebidos de Human Rights Foundation; Knight Center; Marcelo Rech, presidente-executivo da Associação Nacional de Jornais; Mário Brilhante; AG7; JFL Living; Mos; Diageo Brasil; Agência Mural; Associação Nacional e Internacional de Imprensa (ANI); Protecmedia; Aberje; Fundação José Luiz Egydio Setúbal; Arnaldo Niskier; Francisco Pelucio, da NTC&Logística.