Mesmo sem todo um ritual, o Natal é um momento especial, diz leitora

Aproveitando a chegada do Natal, a Folha perguntou para os assinantes nesta semana qual é o significado do Natal para eles. Confira a seguir algumas respostas, que vão desde os motivos religiosos até celebração do próprio aniversário ou crítica ao individualismo da população.

Muitas festas, encontros e confraternizações com familiares e amigos. É o bastante para encerrar o ano renovando as esperanças em dias melhores para todos.

Gildázio Garcia Vitor (Ipatinga, MG)



Nada, um dia como outro qualquer.

Sidinei Magela Thomaz (Maringá, PR)



Dezembro é um mês horrível. Todos querem resolver tudo o que não resolveram ao longo do ano em um mês, ou melhor, em 20 dias. Nesta época prefiro me preparar para outra festa: o Carnaval.

Adilson Roberto Gonçalves (Campinas, SP)



Relembrar o nascimento de Cristo, comemorar com boa comida, com tradição nos pratos, com fartura e família reunida e, assim como os reis magos levaram caros presentes ao menino Jesus, também presenteamos para expressar nosso amor.

Judith de Almeida (São Paulo, SP)

Loja Mania de Natal (na rua Tutoia, no Paraíso), que tem o ápice de suas vendas nos meses de dezembro e janeiro - Eduardo Knapp/Folhapress

Antes eu tinha a visão daquela noite de festa, família, Papai Noel, roupa nova... Hoje tudo isso ficou para trás. Mesmo sem todo esse ritual, para mim, o Natal é um momento especial. Nessa noite, só preciso do meu pijama, das pessoas da minha casa, meus cachorros e aquela sensação de que algo muito bom me aguarda.

Carla Aparecida da Silva Vitor (São Paulo, SP)



União, encontro, família, descanso e comemoração

Maira Yonezawa (São Paulo, SP)



Depois que os meus pais faleceram, perdeu o significado. Hoje, para mim, é um feriado como qualquer outro, fico na minha casa (moro só) e depois, próximo do Ano Novo, viajo.

Cláudio Rodrigues dos Santos (Praia Grande, SP)



A data natalina no calendário é apenas mais uma entre os outros 364 dias. A memória que ela resgata só tem valor aos olhos de quem acolhe uma pessoa em situação de rua, tem a iniciativa de voluntariamente doar seu sangue com regularidade ou entre vizinhos, em ajuda mútua em meio à enchente. O verdadeiro Natal poucos encarnam seu verdadeiro espírito todos os dias.

Claudia Immezi Alvarenga (São Paulo, SP)



Creio que o sentimento desses dias transcende o viés religioso, visto que é um período que chama todos à introspecção sobre os sentidos da partilha que envolve a experiência humana. Sempre somos envolvidos por uma saudade de um tempo que já foi, provavelmente idealizado, mas também pela renovação de uma vida que pode ser bem melhor, plena e prenhe de singelezas, afetos e novos porvires.

Joel Júnior Cavalcante (Maringá, PR)

O dia do meu aniversário.

Carlos Telles (Porto Alegre, RS)



Infelizmente, é só comércio.

Jailson de Bezerra (Brasília, DF)



Folga no trabalho, despesa com presentes e comida melhorada. Ah, sim, também melhora o trânsito.

Luiz Walter Corsetti Doederlein (Curitiba, PR)



Quanto mais observo o período natalino, menos gosto. Acho tudo um chatice sem fim: o apelo ao consumo, o excesso de pedidos de toda ordem; a falsa solidariedade que abate sobre os hipócritas na porta de todos os estabelecimentos comerciais e as instituições religiosas.

Wilmar Arantes (Goiânia, GO)



Tradição de origem nórdica sem lacração.

Mykel Alexander Santos Gomes (Santos, SP)