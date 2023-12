'Precisamos diminuir o ritmo de consumo e distribuir riquezas', diz leitor

Colapso

"Mina da Braskem desaba em Maceió" (Cotidiano, 10/12). Creio que toda a mineração no Brasil deve ser revista imediatamente. Em Minas Gerais existem várias cidades sob a ameaça de ruptura de barragens mal feitas, dentre outras tantas atitudes criminosas do setor privado.

Marcelo Magalhães (Rio de Janeiro, RJ)

Mais uma Mariana. Mais uma Brumadinho. E ninguém preso.

Mário Sérgio Mesquita Monsores (Rio de Janeiro, RJ)

Vista aérea mostra mina da Braskem, em Maceió - Ovni Áudios e Videos/Secom AL

200 mil pessoas nas ruas

"População de rua no Brasil cresceu quase 10 vezes na última década, aponta Ipea" (Cotidiano, 11/12). Esse crescimento é péssimo, assim como o tal falado crescimento econômico. Precisamos diminuir o ritmo de consumo, distribuir melhor as riquezas entre as pessoas e fazer uma transição para fontes de energia limpa o mais depressa possível.

Klaus Serra (Brasília, DF)



Aí está a prova de que o povo trabalhador vem caindo na indigência em larga escala desde que implantaram o regime de auxílios, arrocho salarial e aumento de impostos. Só vai mudar quando os trabalhadores acordarem e se unirem para cobrar respeito aos seus direitos constitucionais.

João Avelino Leite (Osasco, SP)

Posse de Milei

"Bolsonaro é barrado ao tentar aparecer em foto de chefes de Estado com Milei" (Painel, 10/12). Uma informação importante que eu gostaria de saber é de onde saiu o dinheiro para pagar as despesas para toda essa catrevagem que compôs a caravana do Bolsonaro à Argentina. Estou sentindo um cheiro de malandragem. Osmário Mendonça (Anápolis, GO)

O estranho não é ele ser barrado em foto com chefes de Estado, ele não é chefe de Estado. Estranho é ser convidado pelo atual presidente argentino a encontrar-se com ele, mesmo sendo inelegível.

Pedro Pery (Campinas,SP)

Nepotismo

"Milei muda decreto de Macri sobre nepotismo e nomeia irmã caçula na Argentina" (Mundo, 11/12). A irmã do presidente da Argentina foi nomeada secretária-geral da Presidência e também será a primeira-dama do país. O mais importante será avaliar o desempenho na função e não só ficar discutindo a questão do nepotismo. Vale lembrar que nos Estados Unidos o presidente Grover Cleveland teve sua irmã como primeira-dama, em 1885, assim como o presidente John Kennedy teve o irmão Bobby Kennedy no cargo de Procurador-Geral dos Estados Unidos, no início da década de 1960.

Luiz Roberto da Costa Jr. (Campinas, SP)



Não sei quem é mais ridículo: políticos que odeiam o Estado para o povo, mas o amam para si e os seus, ou os devotos da direita que acreditam neles e na tal da meritocracia.

Cesar de Oliveira Lima (Salvador, BA)

Candidatura

"Tabata intensifica agenda de prefeitável, mira Nunes e Boulos e recusa 3ª via" (Política, 11/12). Certamente seria o meu voto, caso morasse na capital paulista. Idealista, inteligente, sangue novo e com disposição para encarar os desafios de governar São Paulo.

Jorge Cesar Bruno (Rio de Janeiro, RJ)

Maternidade

"Cada vez mais mulheres de classes altas preferem ter filhos sozinhas" (Cotidiano, 10/12). Curioso e até certo ponto compreensível. Mulheres já podem sonhar com o projeto maternidade sem precisarem da figura do namorado ou marido. Parece assustador e é, especialmente do ponto de vista do homem e do filho.

Jane Medeiros (Rio de Janeiro, RJ)



Acho linda essa expectativa de encontrar "o parceiro adequado". Parece distante do "príncipe encantado" e mais próximo da zoologia, quando se busca um parceiro para reprodução da espécie. Estamos passando de uma ordem erótica para uma ordem veterinária. Não à toa os pets são cada vez mais filhos e as crianças cada vez menos crias do humano.

Claudio Carvalho (Salvador, BA)



Estão ridicularizando a rica porque escolheu não ser humilhada diariamente. Enquanto isso, as pobres aturam homens grosseiros e ainda criam os filhos sozinhas. Basta um mês em qualquer instituição judiciária para saber como é. Nenhum homem respeita a mulher, homem respeita homem. É preciso que se entenda isso urgentemente.

Vania Maria Carneiro da Silva (Rio de Janeiro, RJ)

Aborto

"O filho que eu não tive" (Giovana Madalosso, 10/12). Sou contra o aborto e a favor de sua descriminalização. O crime está em homens brancos engravatados que vivem às custas do trabalho da população legislarem sobre uma decisão unicamente feminina.

Rosana Brito (Curitiba, PR)



Poucos se colocam no lugar do outro, as dores da vida todos sofreremos. Cada cidadã deve ter a liberdade de escolha. Interromper uma gestação pode ser o melhor caminho ou não, cada um sabe a cruz que carrega! Caso contrário, adote como padrinho essa criança e custeie sua vida, ajudando a mãe. Sem demagogia.

Rodolfo Nunes (Artur Nogueira, SP)